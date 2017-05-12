9 шагов к избавлению от чувства вины

Чувство вины способно разъедать человека изнутри. У каждого есть свои тайны и так называемые «скелеты в шкафу», о которых не знает больше никто, да и как-то стыдно говорить об этом людям. Одна постоянно изменяет супругу или совершила такой поступок всего один раз. Другую бьет отец, и со временем девушка начинает думать, что сама во всем виновата. Третья отказала влюбленному одногруппнику в грубой форме, а он спрыгнул с крыши многоэтажки. Четвертая скрывает от любимого мужа, что ребенок, родившийся в браке, не имеет с ним никаких родственных связей.

С чувством вины нужно как-то жить. Оно давит и затмевает каждый новый день. Самое страшное, что ни с кем невозможно поделиться своей болью.





Верующие люди могут найти утешение в исповеди. Не исповедующий никаких религий человек может обратиться за психологической помощью к специалисту, и тот обязательно даст дельный совет, что делать дальше. Тому, кого не устраивает ни один из перечисленных способов, рекомендуется самостоятельно разобраться в себе и выпутаться из, казалось бы, безвыходной ситуации, сопровождаемой непреодолимым чувством вины.

Шаг №1. Записывайте

Возьмите лист бумаги и изложите все, что фактически происходит в вашей жизни и сидит в вашей голове. Попытайтесь вспомнить мельчайшие подробности, но не отвлекайтесь на лирику и эмоции.

Шаг №2. Выявите причины

Для всего в этом мире есть причина. Подумайте, что именно побудило вас к определенным действиям, которые повлекли за собой появление чувства вины. Вы отказали одногруппнику, потому что он был грубый и безответственный. Изменяете супругу, потому что он ограничивает вашу свободу и запрещает выходить на работу. Всему можно найти объяснение.

Шаг №3. Отыщите себе оправдание

В данной ситуации оправдание себя — это элемент терапии, а не вредный совет. Родила ребенка от другого — не знала, что все зайдет настолько далеко. Молодая была, глупая и неопытная. А теперь страшно говорить обо всем супругу, потому что он в последнее время и так себя плохо чувствует.

Шаг №4. Избавьтесь от улик

Возьмите лист бумаги, который вы, наверняка, полностью исписали мелким почерком в порыве искренности, и сожгите. Перед этим можно его разорвать на мелкие клочки или смять. Чтобы уж наверняка. Пепел можно развеять по ветру или закопать в огороде на даче.

Шаг №5. Не молчите

Расскажите о наболевшем кому-нибудь постороннему. Соседу по купе, священнику на исповеди, продавщице фруктов на рынке. Скорее всего, вы больше никогда в жизни не увидитесь, но вам определенно станет легче.

Шаг №6. Искупите вину

Все, что случилось, повернуть вспять невозможно. Не получится переписать историю своей прошлой жизни. Попробуйте искупить свой поступок. Сбили на дороге кота — помогите финансово приюту для бездомных животных. Изменили супругу — поделитесь своей историей на форуме, расскажите об ужасных последствиях и поясните, почему так делать нельзя.

Шаг №7. Перепишите сценарий

Снова возьмитесь за листок бумаги и опишите произошедшие события такими, какими их хотелось бы видеть. Например, «козла» Васи, который струсил и убежал в другой город, узнав о вашей беременности, никогда не было. В вашей жизни был только любимый супруг, а дочь всего лишь родилась немного раньше положенного срока.

Шаг №8. Перечитывайте

Каждый раз, когда вы ощущаете, что чувство вины берет над вами верх, берите листок бумаги с выдуманным сценарием событий и перечитывайте все, что там написано. Нужно смириться и забыть обо всем. Тем более, этого и не было (ведь на листке именно так и написано).

Шаг №9. Сотрите из памяти

Забыть — это самое трудное из всего вышеперечисленного. Простить самого себя очень непросто, но стереть из памяти все, что произошло — практически невыполнимо. Если у вас не получилось забыть, то просто оставьте переживания в прошлом и живите дальше.

Текст: Flytothesky.ru