Потрясающая свадьба на Эвересте

Свадьба этой пары состоялась в базовом лагере на горе Эверест (высота 5 км), и это место было предложено молодоженам их фотографом Чарльтоном Черчиллем .





Где только не устраивают свадьбы – похоже, сейчас удивить кого-либо экзотикой весьма сложно. Однако эта авантюрная парочка отличилась: она сделала свою свадьбу не только особенной, но и необычной. Как насчет того, чтобы пожениться в каком-нибудь небезопасном месте, например, на горе Эверест?





Итак, пара брачующихся энтузиастов прошла весь путь вверх до базового лагеря на Эвересте, чтобы обменяться клятвами! А чтобы закрепить результат, они наняли известного фотографа Чарльтона Черчилля, который как раз специализируется на таких авантюрных свадьбах.





32-летняя Эшли Шмидер и 35-летний Джеймс Сиссом из Калифорнии добрались до Непала, чтобы нестандартно пожениться. Пара почти год планировала этот проект, но они это сделали. Суровые климатические условия, горная болезнь, морозы – ничто не помешало влюбленным забраться на Эверест.





Традиционная свадьба мало привлекала этих двух смельчаков, поэтому они начали многомесячные тренировки для своего грядущего трехнедельного похода. «Мы знали, что этот подъем потребует от нас и физических, и моральных сил», – рассказывает невеста.





Это первый экстремальный опыт пары, но не первая такая свадебная авантюра для их фотографа. Фактически, сам Чарльтон Черчилль предложил базовый лагерь на Эвересте в качестве места бракосочетания. «Я хотел сделать фотосессию здесь с другой парой еще в 2015, но разрушительное землетрясение в Непале все изменило. Я не был уверен, смогу ли я найти еще одну пару, желающую пожениться на Эвересте в ближайшее время», – написал фотограф в своем блоге.





Чарльстон Черчилль говорит, что невеста обратилась к нему в прошлом году, а затем согласилась на его предложение, а остальное – уже история! «Она сказала мне, что хотела бы авантюрную свадьбу, но не определилась с местом, хотя они с женихом обдумывали идею тропиков. Я же упомянул Эверест, и в результате мы все оказались на горе», – делится фотограф.





Тем не менее, все это отнюдь не было увеселительной прогулкой. По словам Черчилля, в этом свадебном походе было немало трудностей. Из-за надвигающейся ненастной погоды и сильных ветров у них оставался всего один час, чтобы сделать свадебные фото, ради которых они пришли на другую сторону света.

«Поначалу мы собирались остаться для фотосьемки на две ночи в базовом лагере, но были вынуждены быстро спуститься». Всем троим пришлось быстро вылетать обратно на вертолете, так как оставаться там было довольно рискованно.





Хотя обожающая приключения пара прошла весь маршрут в специальном снаряжении, для своих заключительных фотографий они быстро переоделись. Невеста надела облегающее открытое платье и меховую накидку, но осталась в своих походных ботинках вместо туфелек на каблуках. А жених выглядел не менее сногсшибательно в черном смокинге.





Поскольку это было экстремальное путешествие, в горах не было ни священника, ни государственного чиновника. «Когда они вернулись домой, то уже официально подписали документы, но вот клятвами молодожены хотели обменяться именно на Эвересте», – выдает секреты фотограф.





Текст: Flytothesky.ru