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15 невероятных «пьяных» домов

13.05.2017 09:33 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Не надо проверять настройки монитора – эти дома действительно выглядят так, будто бы… немного перебрали.

1. Терфенс, Австрия

15 невероятных «пьяных» домов

Этот перевернутый дом был возведен польскими архитекторами Иреком Гловацки и Мареком Розански. Да, у него и внутри все расположено вверх ногами.

15 невероятных «пьяных» домов

2. Роттердам и Хелмонд, Нидерланды

15 невероятных «пьяных» домов

Так называемые «Кубические дома» или «Дома-кубы» выглядят совершенно безумно, но на деле оказываются блестящим примером продуманного творческого подхода. Установленный под углом в 45 градусов на шестигранной колонне параллелепипед каждого дома надежно соединен с соседним. Результатом дерзкой задумки явилась постройка с высокой плотностью и удивительным видом.

15 невероятных «пьяных» домов

3. Остров Гангва, Корея

15 невероятных «пьяных» домов

Это корейское кафе настолько милое – оно словно бы хочет обнять себя.

15 невероятных «пьяных» домов

«Посещение наклонного туалета, возможно, станет одним из самых странных случаев в моем опыте», – высказался блогер, сделавший эти фото. А непосредственно по соседству с этим кафе вы можете увидеть вот такое чудное жилище.

15 невероятных «пьяных» домов

Этот любопытный дом был построен бывшим дизайнером одежды, 51-летним Чон Юн-Суном, который и поселился в своем детище. «На деле оказалось не так много разницы между проектированием одежды и домов», – поделился создатель необычного здания. Может быть, именно по этой причине в его творении и были перепутаны пол с потолком.

4. Мальме, Швеция

15 невероятных «пьяных» домов

Этот привлекающий внимание дом называется «Turning Torso» (буквально – поворачивающееся туловище) и действительно напоминает потягивающееся ото сна животное. Построенное испанским архитектором Сантьяго Калатрава, это витое 54-этажное жилое здание вмещает в себя 147 квартир, развлекательный и спа-центр, а также винный погреб. Комплекс оснащен круглосуточной охраной, следящей за зданием 365 дней в году.

5. Южная Корея

15 невероятных «пьяных» домов

Такой наклонный дом расположен на холмах неподалеку от озера Чанпенг. Проектировавшие архитекторы решили наклонить постройку в стремлении увеличить объем проникающего через южные окна солнечного света.

15 невероятных «пьяных» домов

6. Прага, Чехия

15 невероятных «пьяных» домов

Один из проектировщиков этого здания, Фрэнк Гери, назвал его «Фред и Джинджер» в честь известных танцоров Фреда Астера и Джинджер Роджерс, потому что изящные линии дома напоминают танцующую пару.

7. Вулвергемптон, Англия

15 невероятных «пьяных» домов

Это особый паб был построен в месте, где производилась активная добыча угля. Однажды из шахты было извлечено столько ископаемых, что земля начала сползать вниз в виде воронки и здание значительно накренилось. Однако получившийся недостаток хозяева заведения быстро обратили себе на пользу: «Наклонный пол создает у выпивающих в пабе людей иллюзию большего алкогольного опьянения, чем есть на самом деле», – отмечает фотограф, запечатлевший необычное здание.

8. Сопот, Польша

15 невероятных «пьяных» домов

На польском языке эта архитектурная диковинка так и называется: «Кривой домик», что вполне подходит для здания, словно бы отраженного в кривом зеркале.

9. Абу-Даби, ОАЭ

15 невероятных «пьяных» домов

Возможно, вас удивит тот факт, что именно этому зданию (называемому «Главные Ворота»), а не знаменитой постройке из Пизы, принадлежит мировой рекорд как самой сильнонаклоненной рукотворной башне.

10. Сидней, Австралия

15 невероятных «пьяных» домов

Еще один покоряющий восприятие шедевр от Фрэнка Гери располагается в бизнес-школе Сиднейского университета технологии. Архитектор заявил, что был вдохновлен тем, как художники используют драпировки, чтобы передать разнообразие цветов, форм и теней. Изгибы продолжаются и внутри школы, кирпичные стены которой отделаны гипсокартоном.

15 невероятных «пьяных» домов

11. Виндзор, Англия

15 невероятных «пьяных» домов

Согласно Википедии, в этом месте берет начало секретный подземный ход, вероятно, использовавшийся для доставки продуктов с рынка на кухни Виндзорского дворца.

15 невероятных «пьяных» домов

А столь необычный вид этот домик приобрел благодаря материалу, из которого он был построен: особое «зеленое дерево» со временем все больше меняет свою форму.

12. Маргит в графстве Кент, Великобритания

15 невероятных «пьяных» домов

Британский художник и дизайнер Алекс Чиннек на удивление местным прохожим из графства Кент создал здание со «сползающим» фасадом, обнажающим верхний этаж.

15 невероятных «пьяных» домов

13. Вена, Австрия

15 невероятных «пьяных» домов

Помните, как домик девочки Элли приземлился прямо на злую волшебницу Гингему? У этого малыша, видимо, цель была еще более масштабная – поразить с неба целый музей.

15 невероятных «пьяных» домов

14. Сан-Диего, Калифорния, США

15 невероятных «пьяных» домов

Этот дом (хотя технически он является скульптурой) можно найти примостившимся на крыше здания Якобс Холл, принадлежащего университету Калифорнии.

15. Альберта, Канада

15 невероятных «пьяных» домов

Высотой около 8 метров, заключенная в алюминиевую раму и отделанная красным стеклом «церковь» нашла свое место посреди парка в Калгари, Альберта. Американский скульптор Деннис Оппенгейм описывает свой проект так: «Переворот церкви с ног на голову имеет несколько агрессивное, но не богохульное настроение», однако согласны с мастером оказались не все.15 невероятных «пьяных» домов

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Не надо проверять настройки монитора – эти дома действительно выглядят так, будто бы… немного перебрали. 1. Терфенс, Австрия Этот перевернутый дом был возведен...

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