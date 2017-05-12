15 невероятных «пьяных» домов

Не надо проверять настройки монитора – эти дома действительно выглядят так, будто бы… немного перебрали.

1. Терфенс, Австрия





Этот перевернутый дом был возведен польскими архитекторами Иреком Гловацки и Мареком Розански. Да, у него и внутри все расположено вверх ногами.





2. Роттердам и Хелмонд, Нидерланды





Так называемые «Кубические дома» или «Дома-кубы» выглядят совершенно безумно, но на деле оказываются блестящим примером продуманного творческого подхода. Установленный под углом в 45 градусов на шестигранной колонне параллелепипед каждого дома надежно соединен с соседним. Результатом дерзкой задумки явилась постройка с высокой плотностью и удивительным видом.





3. Остров Гангва, Корея





Это корейское кафе настолько милое – оно словно бы хочет обнять себя.





«Посещение наклонного туалета, возможно, станет одним из самых странных случаев в моем опыте», – высказался блогер, сделавший эти фото. А непосредственно по соседству с этим кафе вы можете увидеть вот такое чудное жилище.





Этот любопытный дом был построен бывшим дизайнером одежды, 51-летним Чон Юн-Суном, который и поселился в своем детище. «На деле оказалось не так много разницы между проектированием одежды и домов», – поделился создатель необычного здания. Может быть, именно по этой причине в его творении и были перепутаны пол с потолком.

4. Мальме, Швеция





Этот привлекающий внимание дом называется «Turning Torso» (буквально – поворачивающееся туловище) и действительно напоминает потягивающееся ото сна животное. Построенное испанским архитектором Сантьяго Калатрава, это витое 54-этажное жилое здание вмещает в себя 147 квартир, развлекательный и спа-центр, а также винный погреб. Комплекс оснащен круглосуточной охраной, следящей за зданием 365 дней в году.

5. Южная Корея





Такой наклонный дом расположен на холмах неподалеку от озера Чанпенг. Проектировавшие архитекторы решили наклонить постройку в стремлении увеличить объем проникающего через южные окна солнечного света.





6. Прага, Чехия





Один из проектировщиков этого здания, Фрэнк Гери, назвал его «Фред и Джинджер» в честь известных танцоров Фреда Астера и Джинджер Роджерс, потому что изящные линии дома напоминают танцующую пару.

7. Вулвергемптон, Англия





Это особый паб был построен в месте, где производилась активная добыча угля. Однажды из шахты было извлечено столько ископаемых, что земля начала сползать вниз в виде воронки и здание значительно накренилось. Однако получившийся недостаток хозяева заведения быстро обратили себе на пользу: «Наклонный пол создает у выпивающих в пабе людей иллюзию большего алкогольного опьянения, чем есть на самом деле», – отмечает фотограф, запечатлевший необычное здание.

8. Сопот, Польша





На польском языке эта архитектурная диковинка так и называется: «Кривой домик», что вполне подходит для здания, словно бы отраженного в кривом зеркале.

9. Абу-Даби, ОАЭ





Возможно, вас удивит тот факт, что именно этому зданию (называемому «Главные Ворота»), а не знаменитой постройке из Пизы, принадлежит мировой рекорд как самой сильнонаклоненной рукотворной башне.

10. Сидней, Австралия





Еще один покоряющий восприятие шедевр от Фрэнка Гери располагается в бизнес-школе Сиднейского университета технологии. Архитектор заявил, что был вдохновлен тем, как художники используют драпировки, чтобы передать разнообразие цветов, форм и теней. Изгибы продолжаются и внутри школы, кирпичные стены которой отделаны гипсокартоном.





11. Виндзор, Англия





Согласно Википедии, в этом месте берет начало секретный подземный ход, вероятно, использовавшийся для доставки продуктов с рынка на кухни Виндзорского дворца.





А столь необычный вид этот домик приобрел благодаря материалу, из которого он был построен: особое «зеленое дерево» со временем все больше меняет свою форму.

12. Маргит в графстве Кент, Великобритания





Британский художник и дизайнер Алекс Чиннек на удивление местным прохожим из графства Кент создал здание со «сползающим» фасадом, обнажающим верхний этаж.





13. Вена, Австрия





Помните, как домик девочки Элли приземлился прямо на злую волшебницу Гингему? У этого малыша, видимо, цель была еще более масштабная – поразить с неба целый музей.





14. Сан-Диего, Калифорния, США





Этот дом (хотя технически он является скульптурой) можно найти примостившимся на крыше здания Якобс Холл, принадлежащего университету Калифорнии.

15. Альберта, Канада





Высотой около 8 метров, заключенная в алюминиевую раму и отделанная красным стеклом «церковь» нашла свое место посреди парка в Калгари, Альберта. Американский скульптор Деннис Оппенгейм описывает свой проект так: «Переворот церкви с ног на голову имеет несколько агрессивное, но не богохульное настроение», однако согласны с мастером оказались не все.

Текст: Flytothesky.ru