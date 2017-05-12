10 типов мужского предательства

Измена — далеко не единственная причина, по которой доверие в семье может быть сведено к минимуму. Предательство в любом своем проявлении опасно для отношений между любящими друг друга людьми.





Представленные ниже разновидности предательства не обязательно влекут за собой разрушение брачного союза. Если отношения действительно крепкие, а партнеры — мудрые, восстановить доверие после совершенного проступка не так и трудно. Однако пары, не способные направлять ситуацию в конструктивное русло, обречены на расставание.

1. Ложь

Вранье, тайны, недосказанность — все это убивает отношения. Не помогут оправдания, даже если вы солгали ради сохранения союза. Когда правда выйдет на поверхность, придется придумывать что-то новое ради того, чтобы выкрутиться. Некоторые люди врут систематически, и этому есть простое объяснение: в детстве родители относились к ним предвзято и часто наказывали. И во взрослой жизни они подсознательно все приукрашивают.

Умение говорить правду — залог честных отношений, и его обязательно стоит в себе воспитать.

2. Безответственность

Бывает так, что жизненные ценности и приоритеты партнеров полностью противоположны. Возможно, мужчина мечтает путешествовать всю свою жизнь и не допускает мысли о появлении детей, а женщина видит себя хозяйкой большого дома с множеством родственников и обязательно ребенком.

Некоторые представители сильного пола не стесняются ставить условия и открыто говорить, почему и до какого момента они будут с вами: «мы не расстанемся, если ты не забеременеешь», «я уйду, когда ты начнешь задумываться о свадьбе». Нужен ли вам такой манипулятор с серьезными условиями?

3. Дружба на стороне

В дружеских отношениях между представителями разного пола нет ничего плохого, если это на самом деле дружба, а не что-то большее. Можно не задерживаться на работе, не приходить со следами губной помады на воротнике рубашки, но при этом часами зависать в социальных сетях и общаться со своей «подругой» или обмениваться смс в течение всего дня. Возможно, это сигнал того, что у мужчины есть так называемая «платоническая связь». Поделитесь с ним своими переживаниями.

Скорее всего, он и сам понимает, что что-то тут не так.

4. Безразличие

Зачастую мужчины эмоционально холодны по отношению к своей партнерше, они не хотят, чтобы их лишний раз беспокоили по пустякам. Но бывают ситуации, когда женщина находится действительно в трудноразрешимой и неприятной ситуации, поэтому нуждается в поддержке близкого человека, а партнер желает избежать своего участия в происходящем.

Мужское безразличие может выражаться по-разному: от замыкания в себе и молчания до откровенных проявлений жестокости. А женщине важно ощущать, что она нужна и любима.

5. Нападение

Некоторые мужчины не способны самостоятельно вести диалог с любимым человеком в спорных ситуациях. Поэтому они начинают привлекать в ваши отношения посторонних: свою маму, сестру, других родственников. А женщина оказывается в безвыходном положении: довериться некому, потому что с большой долей вероятности все ее переживания и высказанные вслух мысли станут достоянием его многочисленных родственников. Со временем мужчина перестает даже пытаться хоть как-то участвовать в споре от своего имени и всегда зовет близких людей на подмогу.

6. Отсутствие уважения

Если партнер вас постоянно унижает, то рано или поздно в вас обязательно разовьется комплекс неполноценности. А он будет ощущать полное превосходство над вами. Потом вы поменяетесь местами, и упреки посыпятся уже в его адрес. В здоровых отношениях присутствует равенство, а не патологическая зависимость. И не обязательно высказывать оскорбительные слова, чтобы обидеть и унизить партнера. Достаточно всего лишь быть высокомерным и безразличным, пренебрегать общением с любимым человеком под предлогом его недостаточной умственной развитости.

7. Снижение сексуального влечения

Как правило, после 45 лет сексуальный интерес семейного мужчины идет на спад, но он никак не может признать этот факт и обвиняет в происходящем женщину, живущую с ним под одной крышей. Она смотрится в зеркало и понимает, что супруг прав, она уже не так красива и стройна, как раньше. И начинает бороться с внешними проблемами любыми доступными способами: походами к косметологу, покраской волос в более «свежий» тон, фанатичными занятиями фитнесом. Ей хочется снова стать желанной. Дело в том, что с сексуальным интересом обычно безвозвратно уходит нежность и радость от общения друг с другом. Да и комплименты становятся редкими гостями.

8. Эгоизм

Семейные отношения подразумевают некоторые уступки со стороны любящих друг друга людей. Ради партнера стоит иногда отказывать себе в привычных вещах. Было бы странным, если бы после рождения ребенка супруг продолжил встречаться каждый вечер пятницы с друзьями и засиживался допоздна, зная, что жена нуждается в помощи. При возникновении спорных ситуаций лучше обсуждать их с партнером сразу, так вам будет гораздо проще принять оптимальное для обоих решение. Не нужно быть эгоистом и заботиться только о собственных интересах и чувствах.

9. Несправедливость

Имеет много общего с эгоизмом. Если мужчина во всем ищет преимущества и получает выгоды за счет своей супруги, то это несправедливо. Например, жена каждый вечер «разрывается» между кухней, общением с детьми, уборкой и выгулом собаки. А супруг лежит на диване с бутылкой пива и смотрит телевизор. Несправедливо? Конечно! Постепенно внутренняя обида и отчаяние накапливается, и женщина желает поскорее освободиться от тяжести супружеской жизни.

10. Невыполнение обещаний

Партнеры постоянно дают друг другу обещания. Если любимый человек что-то пообещал и не выполнил, а потом использовал такую модель поведения не один раз, то разочарование в отношениях гарантировано. Растет недоверие, которое, в конечном счете, может убить семейную связь.

Обещания бывают разные: рассказывать о серьезных изменениях в карьере, внести платеж по кредиту, бросить курить. Невыполненное обещание избавиться от вредной зависимости — самое серьезное. Женщина поверила, что все может быть иначе, а ее снова обманули.

Обсуждайте с партнером все, что вас тяготит. Поделитесь переживаниями и выслушайте его точку зрения. Разговор об ошибках и совместное решение проблем помогут вернуть доверие в отношения.

Текст: Flytothesky.ru