Насколько вы подвержены стрессу по знаку зодиака

Наверное, нет людей, которые бы не испытывали беспокойства. Одни скрывают это состояние, маскируя его беззаботностью и легкостью, а другие могут полностью погрузиться в пучину депрессии под воздействием стрессовых факторов. Всевозможные фобии и неблагоприятные социальные ситуации также вносят свою лепту в уровень стресса и возникновение тревожных состояний. Насколько подвержены такому воздействию вы, исходя из вашего зодиакального знака?





1. Овен

Все стрессовые ситуации вы обязательно «примеряете» на себя. Вы чувствуете, что вам нужно быть лучшим, побеждать во всем и достигать неимоверных, а порой и нереальных высот. Вы регулярно сами себя убеждаете в том, что это не стресс, и вам просто нравится все это делать. Тем не менее, ваше повышенное желание постоянно конкурировать со всеми нередко приносит вам массу беспокойства и волнения.

2. Телец

Внешне вы усиленно выглядите спокойным, даже если внутри у вас все сжимается от страха и беспокойства. Вы придаете много значения чужому мнению, и вместо того, чтобы проявить свое недовольство или просто это игнорировать, вы начинаете расстраиваться и волноваться. Тем не менее, от своей линии поведения отказываться вы не собираетесь, а потому уровень тревожности в вас только накапливается.

3. Близнецы

Все ваше беспокойство вы прячете под приветливостью и дружелюбием. Вы из тех людей, которые могут из небольшой проблемки раздуть проблему неимоверных масштабов. Когда вы в стрессе, то, как правило, вскипаете и становитесь чрезмерно эмоциональным. Одновременно вы хотите держать все под контролем, но это всего лишь борьба двух сторон вашей личности между собой. Постарайтесь немного дистанцироваться от причин вашего беспокойства.

4. Рак

Вы не хотите подвергаться критике и обсуждению, поэтому стараетесь делать все идеально. Вы тоже один из знаков, которые оказывают огромное давление на самих себя, что приводит к стрессу. Вы до ужаса страшитесь негативных комментариев и делаете все, чтобы этого избежать. Постарайтесь нарастить более толстую кожу и контролировать то, как вещи влияют на вас, иначе ваша нервная система существенно пострадает.

5. Лев

Стресс не властен над вами, но если у вас нет 100-процентного успеха, то вы можете быть несколько обескуражены, а затем начинаете разрабатывать план по изменению ситуации. Фактически в этом мире вас беспокоит только одна вещь – многозадачность. Вы не умеете справляться с кучей проектов, а также социальной и семейной жизнью одновременно, и это вас нервирует.

6. Дева

Стресс – ваше второе имя, поскольку вы хотите, чтобы все было идеально, вплоть до мельчайших деталей. Вы суетливы и беспокойны, и оба эти фактора провоцируют постоянные тревожные состояния. Вы достаточно умны, чтобы это осознавать, что еще больше вас беспокоит. Кажется, что вы подвержены бесконечному циклу тревоги и стресса. Вы беспокоитесь о своих словах, поступках, результатах, репутации, а также прошлом, настоящем и будущем.

7. Весы

Вы зависимы от стресса, но вам нравится делать вид, что это не так. Как вы можете беспокоиться, когда все вокруг вас столь гармонично? Вы хотите, чтобы другие люди, как и вы, были счастливы и спокойны, но вы не совсем уверены, как это сделать, а когда у вас нет всех ответов, то это заставляет вас нервничать. Вы много думаете и начинаете проигрывать различные сценарии, переходя от небольшого стресса к стрессу большому.

8. Скорпион

Ваше самое огромное беспокойство в жизни – это быть отвергнутым любимыми людьми. Вы, как правило, весьма самоуверенный человек, и безответность чувств обычно потрясает весь ваш привычный мир, переворачивая его с ног на голову. Вам нужно внимание, и если вы его не получаете, то наступает разочарование, а затем и тревожность со стрессом.

9. Стрелец

На первый взгляд, вы, похоже, вообще не в курсе о том, что такое стресс, но копайте немного глубже, и вы его найдете. Вы начинаете беспокоиться, если находитесь в ловушке ситуации или чувствуете, что привязываетесь к человеку. Ваш первый импульс – это выйти из ситуации, если можете, а если нет, то вы переходите в тревожный режим. Как только ситуация разрешится, вы расслабляетесь.

10. Козерог

Вы просто переполнены тревогами, особенно когда дело касается успеха и достижений. Вы склонны оценивать себя в сравнении с другими и далеко не всегда в вашу пользу. Вы подчеркиваете каждую совершенную ошибку и нервничаете, если не можете контролировать результат. Иными словами, стресс для вас – это утрата контроля и невозможность на что-то повлиять.

11. Водолей

Вы настолько легкий и открытый человек, что стресс вам незнаком. Так думаете вы, и это заблуждение. Вы, например, тревожитесь тогда, когда чем-то можете задеть или обидеть людей, когда ваши планы рушатся, когда вы не можете выполнить намеченное. Вы хотите, чтобы все вокруг были довольны, и когда этого (в вашем понимании) не происходит, вы очень волнуетесь и разочаровываетесь в себе.

12. Рыбы

Вы обычно не нервничаете, пока вокруг вас нет большой массы людей. Но если вам нужно встать перед публикой, произнести тост или сделать презентацию, то вы паникуете и находитесь в полном стрессе. Самое забавное, что вы, на самом-то деле, очень успешны в рассказывании историй и публичных выступлениях, но все равно этого боитесь. Если вы поверите в свои силы, у вас, вероятно, будет меньше беспокойства.

Текст: Flytothesky.ru