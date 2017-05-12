Возможные изменения в Солнечной системе, которые обрекли бы нас на гибель

Наша солнечная система – очень даже милое создание. Она поддерживает нашу жизнь и относительно безопасна – по крайней мере, пока. Однако некоторые возможные изменения в ней полностью бы Землю уничтожили.

1. Если не станет Юпитера





Наш большой газообразный сосед защищает Землю от астероидов и комет. Если бы Юпитер по какой-то причине исчез, будь то естественные последствия (планеты не вечны) или что-то катастрофическое, это обрекло бы всю жизнь на Земле. Представьте, что Юпитер – это большой космический пылесос. Его гравитационное поле засасывает тонну опасных обломков, не позволяя им войти в нашу солнечную систему. Без Юпитера Землю будут бомбардировать крупные астероиды и кометы, а это чревато летальным исходом.

2. Если Луна взорвется





Если бы Луна взорвалась, все её обломки вышли бы на орбиту. Они не просто остались бы на одном месте, создав красивое кольцо вокруг Земли, как Сатурн. Обломки бы нас убили. Ученые создали имитацию, чтобы точно выяснить, что может произойти в реальности. Итак, части Луны начнут сталкиваться друг с другом, разбиваясь на все меньшие и меньшие кусочки, и Земля будет окружена этим лунным мусором, который в результате притянет к себе. Так что наша прекрасная Луна – это бомба замедленного действия.

3. Если Земля перестанет вращаться





Если бы Земля перестала вращаться, мы бы не только перепутали дни и ночи. Мы бы умерли еще до этого. Сейчас океаны находятся на месте из-за центробежной силы, вызванной углом наклона и гравитацией нашей планеты. Без вращения Земли океаны переместятся туда, куда их потянет гравитация – к полюсам. Это был бы потоп хуже, чем во времена Ноя. Экваториальные области планеты обнажатся, а все остальные утонут.

4. Если на Солнце произойдет сильная солнечная буря

На Солнце тоже случаются бури, но это не облака и ливни, а извержения радиации и плазмы. Мощная солнечная буря способна уничтожить жизнь на Земле. Практически все в современном обществе зависит от электроники, и в случае такой бури электрическая сеть выйдет из строя полностью. Что действительно страшно, солнечные бури – не редкость. В 1859 году такая буря оказала воздействие на Землю, «поджарила» телеграфные линии и создала столь сильные свечения, что люди могли читать газеты в ночном сиянии. Если бы подобное событие произошло сегодня, то мы бы потеряли все спутники. Попытайтесь представить современную жизнь без спутников.

5. Если сверхновая звезда взорвется слишком близко к нам





Сверхновые звезды, расположенные достаточно близко к Земле, могут вызвать огромные проблемы. Самая большая их опасность – это не взрыв, а исходящее от них излучение. Когда звезды взрываются, они выбрасывают множество гамма-лучей. Если бы большой взрыв гамма-квантов врезался в Землю, лучи уничтожили бы озоновый слой, а без него мы бы умерли от солнечной радиации. Такой взрыв маловероятен, но не невозможен.

6. Если Солнце было на 4 миллиарда лет старше





Солнце не вечно. Если бы оно было на четыре миллиарда лет старше, то полностью обрекло бы Землю. Сейчас Солнце, можно сказать, в расцвете сил и поддерживает нашу жизнь. Состарившееся Солнце начнет свою предсмертную спираль, превратившись в массивную звезду, пытаясь сохранить хоть какую-то энергию. Когда это произойдет, Солнце будет расширяться до гигантских размеров, поглотив Меркурий и Венеру. Даже если Солнце не поглотит Землю, оно, безусловно, сделает жизнь здесь невозможной.

7. Если блуждающая планета забредет в нашу солнечную систему





Существуют и планеты-изгои, не имеющие звезд. И их много. Они просто блуждают по галактике. Итак, что произойдет, если одна из них заглянет в нашу солнечную систему? Буквально ничего хорошего. Она просто нарушит нашу орбиту и собьет всю череду времен года. Конечно, человечество могло бы приспособиться, но это маловероятно, тем более что вся растительная жизнь, скорее всего, погибнет.

8. Если у нас появится еще одна Луна





Наша Луна довольно уникальна в солнечной системе, отчасти из-за того, что она одна. У всех других планет есть много таких Лун, а вот Земля получила только одну. Это, наверное, хорошо, потому что вторая Луна нас бы уничтожила. Давайте представим, что Земля притянула блуждающую планету размером с Луну. И все – наша жизнь испорчена. Забудьте о правильных приливах, потому что всем прибрежным городам будет грозить Судный день. Наше ночное небо станет более ярким, плюс наличие двух Лун заставит нас полностью переосмыслить нашу календарную систему. Кроме того, гравитационные эффекты на Земле привели б гигантским цунами, тектоническим сдвигам и извержениям вулканов.

Текст: Flytothesky.ru