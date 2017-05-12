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Эти психологические трюки удивят ваших друзей
13.05.2017 20:34 — Калейдоскоп | Flytothesky
Психология — наука тонкая. Зная некоторые особенности человеческого сознания, вы сможете с легкостью влиять на людей. Не верите? Тогда проверьте эти эффектные психологические трюки. Гарантируем, ваши друзья будут удивлены!
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Психология — наука тонкая. Зная некоторые особенности человеческого сознания, вы сможете с легкостью влиять на людей. Не верите? Тогда проверьте эти эффектные...
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