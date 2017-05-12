Давно утерянное любовное письмо дошло до своего адресата через 72 года

Совсем недавно Мелисса Фахи принялась за ремонт своего нового дома в Вестфилде (Нью-Джерси), и под лестницей на чердаке она и ее отец нашли письмо.

96-year-old WWII vet gets love letter from his late wife after family discovers it while renovating their NJ home https://t.co/ca5TCnkfTC pic.twitter.com/VpaIXfBSbC — NBC New York (@NBCNewYork) May 11, 2017

Письмо было написано девушкой по имени Вирджиния в мае далекого 1945 года и адресовано ее мужу Рольфу Кристофферсену, который служил в военно-морском флоте Норвегии.

Но письмо юной жены так и не добралось до адресата и было возвращено отправительнице.

В какой-то момент конверт проскользнул через щель на чердачной лестнице и затерялся на долгие десятилетия.

Мелиссу Фахи так тронуло это письмо, что она приняла решение разыскать семью. Через пару часов она нашла в Сети сына Кристофферсена, который смог прочитать найденное послание своему 96-летнему отцу, ветерану Второй мировой. Его мать, написавшая это письмо, к сожалению, скончалась шесть лет назад.

Аналогичная история произошла двумя годами ранее, в 2015 году, когда такое же утерянное любовное письмо вернулось к написавшему его человеку. Илен Ортис нашла его в обложке винтажной виниловой пластинки, которую она купила в штате Колорадо. Илен обратилась на местную новостную радиостанцию за помощью в поиске автора письма. В результате был найден Билл Мур из города Аврора (Колорадо). 20-летний Мур служил в Третьей армии Паттона, и письмо это он написал своей невесте, на которой впоследствии женился и прожил с ней 63 года.

Текст: Flytothesky.ru