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Дайверы спасли дельфина, просящего о помощи

13.05.2017 22:06 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Дельфин «обратился» к дайверам за помощью, и его удивительное спасение было снято на видео.

Дайверы совершали свое рядовое ночное погружение в водах Коны (Гавайи), и вдруг заметили возле себя дельфина-афалину. Животное явно нуждалось в помощи, и когда оно приблизилось, один из дайверов Келлер Ларос заметил, что в дельфина впился рыболовный крючок в районе грудного плавника, кроме того, он был опутан леской.

Дайверы спасли дельфина, просящего о помощи

«Я попытался размотать леску, а затем достал крючок из грудного плавника, – рассказывает Келлер Ларос. –Из его пасти тоже торчала леска. А леска вокруг плавника была так туго затянута, что я боялся её потянуть, чтобы не навредить дельфину еще больше. Но в результате я справился, разрезал и размотал её».

Дельфин на короткое время всплыл на поверхность за глотком воздуха, а затем вернулся к дайверам, чтобы закончить операцию по его спасению. «Я много раз встречал дельфинов-афалин, и они действительно очень разумные животные, – говорит Келлер Ларос. – Этот дельфин подплыл вплотную ко мне и даже толкнул меня, потому не было никакого сомнения, что он просил о помощи».

Дайверы спасли дельфина, просящего о помощи

Мартина Винг, глава организации Ocean Wings Hawaii, сняла спасение дельфина на видео и разместила его на YouTube, где его просмотрели более 19 миллионов раз!

«Я оказалась в нужном месте в нужное время. Для меня большая честь поделиться со всеми вами этими кадрами, – написала она. – Давайте защищать наш океан и всех живущих в нем существ. Я прилагаю к этому максимум своих усилий и призываю вас присоединиться!»

 
 
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Дельфин «обратился» к дайверам за помощью, и его удивительное спасение было снято на видео. Дайверы совершали свое рядовое ночное погружение в водах Коны (Гавайи),...

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