Ваша самая пренеприятная черта характера по знаку зодиака

Представьте себе, но у каждого из нас есть пренеприятные, отталкивающие и даже омерзительные качества, причем иногда они не очень четко выражены, но все же периодически проявляются. Правда в том, что люди их замечают, и со временем ваши маленькие плохие качества начинают раздражать окружающих. Какими они могут быть согласно вашему зодиакальному знаку?





1. Овен

Вы не можете удержаться от смеха или хихиканья, даже когда это очень неуместно: в церкви, на похоронах, в классе. Вы не хотите выглядеть невоспитанно, но именно так вы выражаете себя, когда нервничаете или чувствуете дискомфорт. Не каждый понимает вашу реакцию, когда вы невпопад смеетесь, потому попытайтесь следить за собой.

2. Телец

Когда вы купили что-то дорогостоящее, истратив все деньги (а вы склонны так поступать), вы не можете не хвастаться своим приобретением, рассказывая всем, как вам эта прихоть была абсолютно необходима. Однако вы одновременно и жалуетесь на то, что не можете заплатить за квартиру и теперь вынуждены питаться до конца месяца полуфабрикатами.

3. Близнецы

Вы обожаете давать советы, но принимать их не любите. Вряд ли кому-то нравится ваш поучительный тон в их адрес и одновременно полное игнорирование советов в вашу сторону. Вы делает вид, что знаете все лучше других, хотя порой с апломбом раздаете совершенно неуместные рекомендации, которые не несут никакой пользы.

4. Рак

Вы слишком много говорите, что нередко граничит с уровнем распространения сплетен. Особенно вы разговорчивы в социальных сетях. Не всем нужно знать все, что вы чувствуете и делаете, и уж тем более никому не интересны результаты ваших анализов или ссоры с соседями. Умейте держать язык за зубами и не обнародовать все детали вашей и чужой жизни.

5. Лев

Вы испытываете определенную привязанность к зеркалу и не можете пройти мимо него, не взглянув на себя лишний раз. На самом деле, вам даже не нужно зеркало – вы ухитряетесь любоваться своим отражением в воде или в чужих очках. Со стороны это выглядит достаточно странно и неприятно.

6. Дева

Ваши негативные отзывы о самом себе крайне неприятны и звучат отталкивающе. Все же есть разница между самоуничижением и самокритикой. Дело не в том, что вы хотите избавиться от недостатков, а в том, что вы, похоже, пытаетесь их отыскать, оповестить всех о их наличии, а затем постепенно изгрызть себя из-за собственного несовершенства.

7. Весы

Вы, наверное, считаете, что ваша дурная привычка со всем и со всеми соглашаться – это очень хорошо, но это раздражает и делает из вас слащавого подхалима. Честно говоря, вы просто боитесь отказывать и противоречить, чтобы якобы не обидеть людей. Гораздо лучше (и честнее) все же научиться говорить «нет». Это вам точно никак не повредит.

8. Скорпион

Вы говорите и действуете с плохо скрываемым сарказмом, когда вам что-то не по душе: вы закатываете глаза, поджимаете губы, жеманно зеваете. А еще вы пускаете в ход колючие остроты. Да, вы можете быть очень остроумным, но иногда выглядите просто недобрым, нетерпимым и резким. Вы хотите, чтобы люди были честными с вами, но вы не создаете безопасное пространство для их честности.

9. Стрелец

Ваш распорядок дня и образ жизни раздражает всех. Вы слишком поздно ложитесь, а затем либо спите до обеда, нарушая все договоренности с друзьями, либо слишком устали, чтобы общаться и веселиться. Эта ваша привычка серьезно о чем-то договариваться и неизменно подводить особенно неприятна для окружающих.

10. Козерог

Ваши страхи всегда вам мешают. Вы боитесь меняться и боитесь рисковать. Эта ваша застойность и негибкость иногда приобретает слишком неприятную форму в глазах окружающих. Вам все же стоит время от времени встряхиваться и пересматривать некоторые принципы – и тогда, вполне возможно, к вам потянутся люди.

11. Водолей

Ваше мышление настолько торопливо бежит впереди вас, что вы нередко очень беспардонно перебиваете людей. Нет, вы не невоспитанный грубиян, просто вам хочется побыстрее озвучить и донести свои гениальные мысли. Тем не менее, выглядит это так, словно вас не интересует чужое мнение, и вы просто хотите покрасоваться и похвастаться своим интеллектом и эрудицией.

12. Рыбы

Ваше самое пренеприятное качество – это уходить в себя, когда к вам обращаются или с вами разговаривают другие люди. Со стороны это выглядит как пренебрежение и неуважение к собеседникам. Вы действительно склонны молниеносно удаляться в миры своего воображения, игнорируя разговоры и общение, что очень раздражает.

Текст: Flytothesky.ru