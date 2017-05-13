Топ-5 распространенных комплексов, и как от них избавиться

Едва ли можно найти хотя бы одного человека, который не имеет комплексов. Не сомневайтесь, даже у самых успешных и крутых с виду людей обязательно найдется свой «скелет в шкафу».





Комплексы тормозят течение жизни, мешают осуществлять мечты и добиваться поставленных целей. Они закладываются с самого детства и до 17 лет, когда родители пытаются вбить детям в голову, как нужно себя вести в той или иной ситуации. Однако животные комплексами не страдают, равно как не страдали и наши общие предки — первобытные люди.

Комплекс неполноценности

Люди с такой проблемой полагают, что они гораздо хуже окружающих. Они боятся выглядеть неподобающим образом в обществе, ненавидят свое отражение в зеркале и зависят от мнения посторонних. Поэтому в своих действиях полагаются не на собственные желания и мечты, а на то, каким образом на это посмотрит другой человек. В результате люди с таким комплексом остаются наедине со своими упущенными возможностями. Например, хочется мужчине завести маленькую декоративную собачку. Но он покупает большого сенбернара, потому что друзья считают, что такая собака намного лучше и полезнее. В итоге не рад ни человек, ни пес, которому приходится ютиться на маленьком коврике в однокомнатной квартире.

Помните, что все люди, в целом, очень похожи друг на друга: они краснеют, грызут ногти, чавкают, потеют и делают еще много всего «ужасного». И им тоже совсем не хочется выглядеть перед окружающими глупо. Поэтому не зацикливайтесь на недостатках — они есть абсолютно у всех.

Проблемы в общении

В частности, стоит рассмотреть трудности в налаживании контакта с представителями противоположного пола. Этот комплекс идет бок о бок с комплексом неполноценности. Молодые люди с такой проблемой либо боятся даже посмотреть в сторону симпатичной девушки из-за своей якобы недостаточной привлекательности и «крутизны», либо ведут себя с точностью наоборот — меняют девушек, как перчатки, пытаясь показать всем вокруг, насколько они исключительны.

Справиться с данным комплексом самостоятельно очень непросто. Но в современном мире довольно-таки много специальных курсов, посетив которые, можно научиться без проблем знакомиться и налаживать общение с представительницами противоположного пола.

Если причина ваших страхов — неудачные отношения в прошлом, то просто поймите, что это единичный случай, который вряд ли повторится с новой девушкой.

Боязнь высказать свою точку зрения

Опять же, зачатки данного комплекса закладываются в детстве. Любящие родители стараются внушить ребенку определенные правила, которые тот должен неукоснительно соблюдать, чтобы влиться в общество и не быть «белой вороной». Например, мужчина не должен плакать. Или ужасно неприлично громко смеяться. В дальнейшем уже повзрослевший человек постоянно скрывает свои чувства и эмоции. Окружающие могут поливать его грязью, а он будет молчать.

Что делать? Не держать все в себе. Сказать, наконец, своей девушке, что она хитрая и расчетливая. Посмеяться над ней и ее мечтой о телефоне последней модели. И комплекс испарится. Если, конечно, вас оставят в живых.

Страх перед ответственностью

Брать ответственность за свою жизнь некоторым довольно-таки страшно. Проще обвинить в своих неудачах кого-то другого, а самому остаться «чистеньким». Включив режим комфорта и бездействия, человек ждет поступков от окружающих, а потом возмущается, что все вокруг виноваты, кроме него самого.

Каждый должен сам нести ответственность за свою жизнь. Быть ответственным совсем не страшно. Попробуйте проявить на работе инициативу и взять на себя выполнение какой-либо непростой задачи. Вы удивитесь, но страх исчезнет, и вы почувствуете свою важность и значимость.

Боязнь высоты, пауков, темноты и так далее

Не совсем комплексы, а распространенные фобии. Чаще всего они возникают не на пустом месте, а после определенных ситуаций, которые нанесли психологическую травму. Вы могли упасть в озеро в детстве и чуть не утонуть. В дальнейшем в голове поселяется страх повторения тех событий, поэтому вы стараетесь не плавать в водоемах глубиной выше колена. Вы можете даже не помнить каких-либо травмирующих событий их далекого детства, однако подсознательно будете ощущать страх.

Бороться с фобиями лучше всего лицом к лицу. Не ждите, когда они возьмут верх, а атакуйте сами. Боитесь высоты — заберитесь на смотровую площадку какой-нибудь многометровой достопримечательности, не можете находиться рядом с пауками — посетите тематическую выставку и сфотографируйтесь с объектом вашей фобии в руках, страшитесь оставаться в темноте — находясь на даче, выпейте перед сном бутылочку пива, и ваш организм наверняка предложит вам ночную прогулку под звездами до соседнего строения через несколько часов.

Комплексы — это то, что люди придумывают себе сами. Какие установки вы себе дадите, таким и будет успех в борьбе со страхами.

Текст: Flytothesky.ru