Огромное таинственное морское существо выкинуло на берег Индонезии

Ни местные, ни эксперты не смогли пока точно идентифицировать загадочное 15-метровое существо, чью разлагающуюся тушу выкинуло на берег пляжа Хулунг.





Когда 9 мая Асрул Туанакота, местный житель, нашел огромную тушу на индонезийском пляже, он сперва принял её за огромную лодку на мели. А затем Туанакота сообразил, что ему попалось абсолютно диковинное существо, которое уже мертвым вынесло на берег.

Массивная туша, постепенно разлагаясь, окрашивает окружающие воды в красный цвет. А размеры животного действительно внушительны: 15 м длиной и вес 35 тонн, а это равняется весу примерно четырех слонов.





Некоторые местные жители подсказали версию, что это неопознанное животное, возможно, при жизни было гигантским кальмаром. Однако Маркус Чуа из сингапурского музея естественной истории опроверг их предположение, заявив, что у побережья Индонезии такие кальмары не водятся.

Чуа предполагает, что данное существо – это, скорее всего, кит, но с учетом значительной степени разложения сейчас крайне затруднительно определить, какой это вид кита.

Чтобы найти ответ, эксперты взяли образцы этого существа 11 мая. Тем временем местные военные охраняют тушу.

Местные жители настоятельно просят власти побыстрее убрать останки, постоянно загрязняющие воду. Однако, учитывая громаднейшие размеры существа и его продолжающееся разложение, чистоте воды уже нанесен значительный ущерб.

Текст: Flytothesky.ru