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«Охотники за привидениями» 33 года спустя

14.05.2017 11:44 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Миновало уже почти 33 года с момента выхода на экраны фильма «Охотники за привидениями», а его сюжет по-прежнему способен захватить и увлечь зрителей всех возрастов. Какими стали актеры, сыгравшие ключевые роли в этой картине, и что интересного мы не знали до сих пор о ее съемках?

«Охотники за привидениями» 33 года спустя

1. Билл Мюррей (Питер Венкман)

«Охотники за привидениями» 33 года спустя

Интересный факт: роль Питера Венкмана изначально была написана для Джона Белуши, однако актер не успел ее сыграть, безвременно скончавшись. До того, как роль получил Билл Мюррей, образ этого персонажа примеряли многие претенденты. Кстати, вопреки распространенному мнению, Мюррей стал Питером Венкманом не в результате отказа Майкла Китона играть эту роль.

2. Дэн Эйкройд (Реймонд Стентс)

«Охотники за привидениями» 33 года спустя

Интересный факт: первоначальное название фильма, автором сценария которого был сам Эйкройд, звучало как «Сокрушители привидений».

3. Эрни Хадсон (Уинстон Зедмор)

«Охотники за привидениями» 33 года спустя

Интересный факт: когда Хадсон получил роль, он жил в Лос-Анджелесе, растя в одиночку сына. Не менее интересный, но досадный для самого актера факт: Хадсон упустил возможность озвучивать своего персонажа в мультфильме «Охотники за привидениями». Голос Зедмору в нем подарил Арсенио Холл.

4. Сигурни Уивер (Дана Беретт)

«Охотники за привидениями» 33 года спустя

Интересный факт: в сцене, когда Дана оказывается одержима демоном Зуул, за Уивер грубым голосом произносит слова режиссер фильма Айван Райтман.

5. Рик Моранис (Луис Тулли)

«Охотники за привидениями» 33 года спустя

Интересный факт: роль Луи первоначально готовилась для Джона Кэнди, но он отверг предложение создателей фильма. Моранис же привнес в роль несколько ярких запоминающихся импровизаций, в числе которых входит и его вопрос: «Окей, кто привел собаку?»

6. Энни Поттс (Джанин Мелнитц)

«Охотники за привидениями» 33 года спустя

Интересный факт: Поттс как-то поделилась соображениями, что Джанин, ее персонаж, могла бы в настоящее время руководить фирмой по контролю вредителей и жить с 17 кошками на побережье Джерси.

Гарольд Рамис, сыгравший Игона Шпенглера, увы, скончался в начале 2014 года, поэтому в данной подборке не представлен.«Охотники за привидениями» 33 года спустя

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Миновало уже почти 33 года с момента выхода на экраны фильма «Охотники за привидениями», а его сюжет по-прежнему способен захватить и увлечь зрителей всех...

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