Удивительная жизнь и таинственная смерть Амелии Эрхарт: 24 факта

Почти 80 лет назад Амелия Эрхарт сделала попытку совершить кругосветный полет, но пропала навсегда. До своего последнего полета она уже неоднократно привлекала мировое внимание своими авиационными рекордами, новыми представлениями о женственности и написанием книг-бестселлеров.





Совсем недавно была обнаружена пленка с редкими кадрами Амелии Эрхарт за несколько месяцев до трагического полета в 1937 году. Кадры были сняты в аэропорту Бербанка и запечатлели Амелию возле её самолета Lockheed Electra L-10E.

Сын Джона Бресника, одного из фотографов Амелии, нашел эту пленку в вещах своего покойного отца.

Хотя эта находка, вероятно, послужит толчком для дальнейшего расследования точной причины смерти Амелии Эрхарт, людям все же не менее интересна и её жизнь.

1. Она была редактором авиационного раздела в Cosmopolitan.





2. Амелию Эрхарт отчислили из колледжа. В 1919 году она прошла подготовительные курсы в Колумбийском университете, но через год уехала со своей семьей в Калифорнию. В 1925 году она вернулась в Колумбию, но снова бросила учебу, когда закончились деньги.

3. Ее первый самолет назывался «Канарейка» из-за его ярко-желтого цвета.





4. Она была шестнадцатой женщиной, получившей лицензию пилота от FAI (Международная федерация аэронавтики).

5. Она часто говорила неправду о своем возрасте.





6. Амелия влюбилась в авиацию, работая санитаркой во время Первой мировой войны.

7. В школе Амелии лучше всего давались естественные науки (биология, физика, химия).

8. Амелия была дружна с Элеонорой Рузвельт, которая тоже хотела летать.

9. Она училась в шести различных вузах и все же получила диплом.





10. Амелия была «правильной» знаменитостью. У нее была даже собственная линия модной одежды.

11. Амелия Эрхарт училась у лучших. Ее обучала пилот Анита «Нета» Снук, у которой было много рекордов и достижений. Это первая женщина-владелица собственной авиационной компании.

12. Она впервые прославилась тем, что была пассажиром. Хотя Амелия стала первой женщиной, перелетевшей через Атлантику в 1928 году, она числилась всего лишь пассажиром во время этого полета.





13. Эрхарт последовательно боролась за две важные для неё в жизни вещи: коммерческая авиация и феминизм.

14. Она была шесть лет помолвлена с инженером Сэмом Чепменом, но разорвала эти отношения.

15. О жизни Амелии Эрхарт было снято минимум четыре фильма.

16. Её мужем стал её собственный агент Джордж Путнэм.

17. Некоторые люди описывают Амелию как «посредственного» пилота, хотя как личность она была весьма харизматичной.





18. Она была официально признана погибшей 5 января 1939 года – более чем через год после того, как она пропала без вести.

19. Президент Франклин Рузвельт выделил около 4 млн. долларов на спасение Амелии Эрхарт и ее штурмана.

20. В 2016 году историки предположили, что Амелия на самом деле не погибла в авиакатастрофе. Возможно, она провела свои последние дни на острове Гарднер, где в 1940 году были обнаружены предположительно ее кости. Хотя тогда останки идентифицировали как мужские, современный судебно-медицинский эксперт изучил измерения костей и заявил, что могла быть допущена ошибка.





21. «Пожалуйста, знайте, что я в курсе об опасностях, – однажды написала Амелия Эрхарт. – Я хочу этим заниматься, потому что я хочу этим заниматься. Женщины должны делать то, что делают мужчины. Когда они терпят неудачу, это должно стать вызовом для других».

22. В 2016 году еще одна женщина-пилот и полная тезка, тоже Амелия Эрхарт, установила мировой рекорд, став самой молодой женщиной, совершившей кругосветный перелет (39 тысяч км) в одномоторном самолете.





23. Став первым человеком, успешно совершившим перелет через Тихий океан (4 тысячи км), Амелия сразу попросила чашку горячего шоколада.

24. Своим авантюрным характером Амелия обязана своей маме Эми, которая потратила полученное наследство на то, чтобы купить Амелии ее первый самолет. Эми, кстати, была первой женщиной, поднявшейся на вершину Пайкс-Пик в Колорадо.

Текст: Flytothesky.ru

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