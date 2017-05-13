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Погранконтроль в российских аэропортах заработает для белорусов 15 мая

14.05.2017 15:19 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мая — Sputnik. Рейсы из Беларуси с завтрашнего дня будут приравнены к международным в российских аэропортах.

Погранконтроль в российских аэропортах заработает для белорусов 15 мая
© Sputnik Игорь Руссак
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"С 00:00 понедельника, 15 мая 2017 года, изменяется технология обслуживания пассажиров, прилетающих из Республики Беларусь в Российскую Федерацию. Все рейсы в российские города из внутренних терминалов будут переведены в международные секторы российских аэропортов. Также будет осуществляться пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, которые прилетают из Беларуси и улетают обратно", — сообщили в Национальном аэропорту.

В минском аэропорту технология обслуживания пассажиров, прилетающих из Российской Федерации, не изменяется и пограничный контроль осуществляться не будет.

Для прохождения контроля гражданам Республики Беларусь и Российской Федерации необходимо предъявить документ, удостоверяющий их личность, а также посадочный талон, подтверждающий их прилет или вылет из Республики Беларусь или, напротив, вылет в Беларусь соответствующим авиарейсом.

 
Теги: Минск
 
 
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Прежде белорусские рейсы не досматривались пограничниками и были приравнены к внутренним.

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