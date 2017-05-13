Погранконтроль в российских аэропортах заработает для белорусов 15 мая

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Рейсы из Беларуси с завтрашнего дня будут приравнены к международным в российских аэропортах.



© Sputnik Игорь Руссак Новые правила въезда из РФ в РБ: мнение Минска и контроль безопасности

"С 00:00 понедельника, 15 мая 2017 года, изменяется технология обслуживания пассажиров, прилетающих из Республики Беларусь в Российскую Федерацию. Все рейсы в российские города из внутренних терминалов будут переведены в международные секторы российских аэропортов. Также будет осуществляться пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, которые прилетают из Беларуси и улетают обратно", — сообщили в Национальном аэропорту.

В минском аэропорту технология обслуживания пассажиров, прилетающих из Российской Федерации, не изменяется и пограничный контроль осуществляться не будет.

Для прохождения контроля гражданам Республики Беларусь и Российской Федерации необходимо предъявить документ, удостоверяющий их личность, а также посадочный талон, подтверждающий их прилет или вылет из Республики Беларусь или, напротив, вылет в Беларусь соответствующим авиарейсом.