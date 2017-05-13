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Эта женщина ежедневно кормит колибри с рук

14.05.2017 16:47 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Женщину на этих снимках зовут Мэри Хартфилд. Она живет в городе Анкоридж (Аляска), в так называемой «зоне колибри».

Эта женщина ежедневно кормит колибри с рук

Каждое утро она выходит на задний двор своего дома и кормит колибри с рук.

Эта женщина ежедневно кормит колибри с рук

«Как-то раз их было так много на улице, что я взяла маленькое красное блюдечко с сахаром и водой и вынесла его птицам, – рассказывает Мэри. – Когда они слетелись ко мне, я была совершенно потрясена!»

Эта женщина ежедневно кормит колибри с рук

Теперь Мэри сделала кормление колибри частью своего ежедневного распорядка.

Эта женщина ежедневно кормит колибри с рук

По ее словам, нет ничего более успокаивающего, чем пообщаться с утра с колибри перед началом рабочего дня.Эта женщина ежедневно кормит колибри с рук

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Женщину на этих снимках зовут Мэри Хартфилд. Она живет в городе Анкоридж (Аляска), в так называемой «зоне колибри». Каждое утро она выходит на задний двор своего...

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