Эта женщина ежедневно кормит колибри с рук

Женщину на этих снимках зовут Мэри Хартфилд. Она живет в городе Анкоридж (Аляска), в так называемой «зоне колибри».





Каждое утро она выходит на задний двор своего дома и кормит колибри с рук.





«Как-то раз их было так много на улице, что я взяла маленькое красное блюдечко с сахаром и водой и вынесла его птицам, – рассказывает Мэри. – Когда они слетелись ко мне, я была совершенно потрясена!»





Теперь Мэри сделала кормление колибри частью своего ежедневного распорядка.





По ее словам, нет ничего более успокаивающего, чем пообщаться с утра с колибри перед началом рабочего дня.

Текст: Flytothesky.ru