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Эта женщина ежедневно кормит колибри с рук
14.05.2017 16:47 — Калейдоскоп | Flytothesky
Женщину на этих снимках зовут Мэри Хартфилд. Она живет в городе Анкоридж (Аляска), в так называемой «зоне колибри».
Каждое утро она выходит на задний двор своего дома и кормит колибри с рук.
«Как-то раз их было так много на улице, что я взяла маленькое красное блюдечко с сахаром и водой и вынесла его птицам, – рассказывает Мэри. – Когда они слетелись ко мне, я была совершенно потрясена!»
Теперь Мэри сделала кормление колибри частью своего ежедневного распорядка.
По ее словам, нет ничего более успокаивающего, чем пообщаться с утра с колибри перед началом рабочего дня.
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Женщину на этих снимках зовут Мэри Хартфилд. Она живет в городе Анкоридж (Аляска), в так называемой «зоне колибри». Каждое утро она выходит на задний двор своего...
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