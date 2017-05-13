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Путешествие в 800 км, два лучших друга и одна инвалидная коляска

14.05.2017 18:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Что вы можете сделать для своего лучшего друга? Патрик Грей, например, отправился со своим другом в инвалидной коляске в путешествие длиной в 800 км по всем горам, пустыням и рекам Испании.

Путешествие в 800 км, два лучших друга и одна инвалидная коляска

41-летний Грей и Джастин Скисак дружат практически с самого рождения. Они вместе учились в средней школе и в вузе, и Патрик полностью поддержал своего друга в беде, когда Джастину был поставлен диагноз, ограничивающий его передвижение.

Однажды Джастин увидел фильм о маршруте Камино де Сантьяго в Испании и буквально загорелся этой идеей, и тогда Патрик Грей пообещал своему лучшему другу, что он пойдет с ним.

«Мы все и всегда делали вместе. Почему бы не отважиться еще и на такое приключение? – объясняет Патрик свое решение. – У меня просто не было другого ответа, кроме как сказать, что я пойду с тобой и буду тебе поддержкой».

Оба будущих путешественника усиленно тренировались в течение года, а затем смогли убедить свои семьи, что они отлично справятся с поездкой, куда они и отправились. Фактически Патрик провез Джастина в его трехколесном инвалидном кресле через горы и пустыни северной Испании.

И это было действительно нелегко.

«Я никогда не был так физически измотан за всю свою жизнь», – говорит Патрик.

Но они были полны решимости пройти маршрут и получить максимум удовольствия от этого, причем им всегда активно помогали попутчики.

«Окружающие люди были прекрасны, они помогали нам побеждать горы, – рассказывает Патрик Грей. – Я хочу, чтобы это было свидетельством того, как мы должны жить. Мы должны общаться и помогать друг другу, и мы должны любить людей».

Джастин Скисак говорит, что он снова обрел веру в человечество после того, как все люди, которых они встретили на своем пути, были готовы помочь ему и Патрику пройти весь маршрут.

Через 34 дня Грей и Скисак завершили свой 800-километровый тур по Испании «с помощью рук и сердец более ста людей», по словам Грея.

Они решили описать свой опыт в книге «Я буду толкать тебя: путешествие в 500 миль, два лучших друга и одна инвалидная коляска». Патрик и Джастин надеются, что их история поможет другим справляться с любым вызовом судьбы или трудностями в жизни.

«Вы не должны руководствоваться ограничениями, – говорит Джастин Скисак. – Все дело в том, что вы решитесь делать невзирая на эти ограничения».Путешествие в 800 км, два лучших друга и одна инвалидная коляска

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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