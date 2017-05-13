Редкие исторические кадры, которые вы не найдете в учебниках

Каждая фотография рассказывает свою уникальную историю, а некоторые из них стоят больше тысячи слов. На этих редких исторических снимках в каждом кадре показан целый мир.

1. Сальвадор Дали в экипаже, запряженном козой (1953)





Художник Сальвадор Дали – один из самых эксцентричных исторических личностей. Его воображение простиралось за пределы холста, как например в этой шутке с козой на публику. Кстати, по слухам, он использовал козьи фекалии в качестве «духов».

2. Изобретатель водолазного костюма (1911)





Это Честер Макдаффи и его запатентованное изобретение – водолазный костюм. Он был сделан из алюминиевого сплава и весил 250 кг. Между прочим, этот костюм действительно использовался для глубоководных погружений. В 1914 году в нем спустились на глубину в 65 м в проливе Лонг-Айленд.

3. Игра в шахматы, Россия (1924)





Чем развлечь себя на площади в компании из 31 друга? Конечно же, сыграть в человеческие шахматы.

4. Чарли Чаплин и Хелен Келлер (1919)





Что происходит, когда одна из самых известных защитников прав глухих и слепых встречается с одним из самых известных киноактеров своего времени? Хелен Келлер на съемочной площадке фильма «Солнечная сторона». Она «читает» губы Чарли Чаплина, касаясь пальцами его рта.

5. Чистка венецианских каналов (1956)





Как обслуживаются эти всемирно известные каналы? Конечно, они требуют регулярной очистки. На этом фото рабочие как раз этим и занимаются.

6. Первая женщина, пробежавшая Бостонский марафон (1967)





Первой женщиной, одолевшей Бостонский марафон в 1967, стала Кэтрин Свитцер, к большому огорчению некоторых его организаторов, которые и запечатлены на фото. Она одолела его за четыре часа и 20 минут, однако женщинам разрешили официально регистрироваться и бежать вместе с мужчинами только в 1972.

7. Тестирование бронежилета (1923)





Парень на снимке, наверное, надеется, что все окончательные расчеты были правильными при проектировании пуленепробиваемого жилета. Хотя идея «непробиваемых» тканей существует с 16 века, их эффективность была доведена до приемлемого уровня только к середине 20 века.

8. Завидные холостяки из Монтаны (1901)





Одинокие дамы, желающие поселиться в Монтане начала 20 века, имели выбор. По крайней мере, эти местные холостяки активно себя рекламировали. Кстати, на ранчо обязательно нужна была хозяйка и помощница, и для грязной работы в том числе.

9. Кафетерий для персонала Диснейленда (1961)





Желаете пообедать с Белоснежкой и Гуфи? Парк развлечений Диснейленд открылся в 1955 году, и с тех пор его называют «самым счастливым местом на земле». Будем надеяться, что Белоснежка не ест яблоки в буфете.

10. Изобретатель баскетбола (1890-е)





Джеймс Нейсмит, канадско-американский врач и спортивный тренер, придумал идею баскетбола, преподавая физкультуру в Международной школе YMCA в Спрингфилде (Массачусетс). В оригинальной версии игры было всего 13 правил, и в ней задействовались корзины для сбора персиков в качестве баскетбольных колец. На этом фото Нейсмит отрабатывает свою игру вместе с женой.

11. Лев из Metro Goldwyn Mayer (1928)





Конечно, вы знаете эту картинку, только с другого ракурса. Так снимали льва для известной заставки MGM в начале каждого фильма этой киностудии. На самом деле в течение многих лет задействовалось несколько разных львов. Именно этого льва звали Джеки, и он даже снимался в некоторых старых фильмах о Тарзане.

12. Башня из бочек (1929-1933)





Сухой закон в США очень расстраивал людей. С 1920 по 1933 год власти конфисковали все спиртные напитки в больших и малых упаковках. Из них выстраивали вот такие башни и сжигали. Отмена запрета вызвала всеобщий вздох облегчения у американцев.

Текст: Flytothesky.ru