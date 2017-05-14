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История заброшенной железной дороги вокруг Парижа

15.05.2017 12:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Железная дорога Petite Ceinture когда-то проходила вокруг Парижа. Она активно эксплуатировалась с 1862 года, но была заброшена в 1934 году. Как она начиналась и как постепенно закончилась её история?

История заброшенной железной дороги вокруг Парижа

Первоначально железную дорогу построили в военных целях, но со временем по ней пустили и пассажирские поезда. Строительство началось в 1852 году во время Наполеона III и градостроителя барона Жоржа Османа. Когда в 20 веке Париж разросся за пределы железной дороги, то необходимость в ней отпала.

История заброшенной железной дороги вокруг Парижа

Сегодня она доступна для публики лишь частично. Кстати, через один из старых железнодорожных туннелей можно попасть в парижские катакомбы.

Энтузиасты и городские исследователи по-прежнему рискуют обследовать старые 150-летние пути и описывают их как тихое и уютное пространство, напоминающее сад.

Многие участки дороги полностью заросли, став домом для разных представителей флоры и фауны. Красочные цветы и зелень контрастируют с яркими граффити и другим уличным искусством. Оригинальные железнодорожные пути абсолютно целы и не особо видны в пределах окружающих улиц и окрестностей.

История заброшенной железной дороги вокруг Парижа

Один из городских районов «устал» от своего грязного и опасного участка железной дороги, где обычно собирались проститутки и торговцы наркотиками, потому жители сообща привели в порядок платформу, посадив вокруг сады, разбив цветники и огородики с овощами, а также построив курятники и ульи.

История заброшенной железной дороги вокруг Парижа
История заброшенной железной дороги вокруг Парижа

В 2008 году еще одна часть старой дороги в юго-восточном Париже была превращена в приют для бездомных – для этого пришлось переоборудовать шесть старых спальных вагонов. В результате только в 2013 году 40 % обитателей приюта смогли снова вернуться к нормальной жизни.

История заброшенной железной дороги вокруг Парижа

Парижане обеспокоены будущим заброшенной железной дороги, поскольку плотно заселенный город продолжает нуждаться в территории для своего расширения. Хотелось бы надеяться, что усилия горожан по реконструкции путей ради общественного блага смогут сохранить эту старую и интересную страницу истории Парижа.История заброшенной железной дороги вокруг Парижа

История заброшенной железной дороги вокруг Парижа

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Железная дорога Petite Ceinture когда-то проходила вокруг Парижа. Она активно эксплуатировалась с 1862 года, но была заброшена в 1934 году. Как она начиналась и как постепенно...

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