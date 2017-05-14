Знаки зодиака: на что вам стоит решиться в своей жизни

Насколько комфортно вы относитесь к риску? Для некоторых людей это часть их авантюрного характера, и они постоянно на что-то осмеливаются. А есть люди, которые предпочитают не рисковать ничем, и даже малейшие перемены заставляют их волноваться. Иногда бывает трудно прочувствовать разницу между оправданным и неоправданным риском, но все же стоит на что-то решаться и осмеливаться, чтобы жизнь не застаивалась. Стряхните с себя паутину и взгляните на вещи по-новому. Что же ваш знак зодиака может рассказать вам по этому поводу?





1. Овен

Вы рискуете всегда и нисколько этого не боитесь. Но один вид риска, который приводит вас в ужас, – это страх быть уязвимым и открыть свое сердце. Вы боитесь говорить о своих чувствах и эмоциях и быть отвергнутым. Да, удача может быть и не на вашей стороне, но это намного лучше, чем жить с закрытой душой и сердцем. Рискните любить.

2. Телец

Вам необходимо осмелиться прощать как себя, так и других людей. Вы, как правило, держитесь за прошлые обиды, а негатив съедает вас изнутри. Да, это риск того, что люди, у которых вы просите прощения, не захотят адекватно реагировать. Но это нужно вам в первую очередь. Как только вы рискнете это сделать, вы почувствуете себя намного свободнее.

3. Близнецы

Вам нужно рискнуть и побаловать себя. Вы всегда думаете о других и гордитесь своей самоотверженностью, но иногда забота необходима и вам. Купите себе что-нибудь экстравагантное – то, на что вы никогда не отважились бы ранее. Это вас действительно изменит и взбодрит.

4. Рак

Вам необходимо осмелиться быть собой: купить одиночный тур и доказать себе, что вам не нужна компания, чтобы хорошо провести время. Когда вы увидите, что вполне способны рассчитывать на себя, ваша уверенность заметно возрастет, и вы станете менее зависимы от других – это крайне нужно для вашего счастья и благополучия. Вы должны знать, что независимо от ситуации, у вас есть вы.

5. Лев

Вам нужно немного отпустить вожжи. Вы склонны контролировать всех и каждого, и, честно говоря, это утомительно. Расслабьтесь и откажитесь от своего вечного микроменеджмента. Другие люди сами знают, что делают, причем без вашего контроля и мониторинга. Да, это рискованно, но ваше психическое и физическое здоровье того стоят.

6. Дева

Вам нужно научиться выглядеть нелепо. Вы любите быть ответственным за свой имидж, и иногда это мешает вам просить о помощи. Заставьте себя задавать вопросы и обращаться за советом, как бы глупо вы не выглядели. Вы в конечном итоге узнаете больше информации, и вам станет более комфортно с самим собой. Отбросьте свои смешные стандарты и позвольте себе совершать ошибки.

7. Весы

Вам нужно сделать гигантский скачок в вопросах веры в себя и в свои решения. Знайте, что они правильны и уместны. Не доставайте людей своими вечными вопросами и просьбами о совете или помощи – сделайте все сами без внешних консультантов. Почувствуйте себя взрослым и самостоятельным!

8. Скорпион

Вам необходимо рискнуть и сотворить что-то радикально новое с внешностью: сделать татуировку, постричься или приобрести то, что вы втайне хотели, но всегда боялись. В результате вы будете чувствовать себя так, как будто в ваших силах покорить весь мир.

9. Стрелец

Наберитесь наконец смелости и пройдите медицинское обследование. Вы всегда так заняты и столь много путешествуете, что склонны откладывать все вопросы, касающиеся вашего здоровья. Запишитесь к врачу, даже если вам не на что жаловаться. Если вы в полном здравии, то врач только это подтвердит.

10. Козерог

Вам нужно встряхнуть свою жизнь и сделать то, что выходит за рамки вашей зоны комфорта. Вы очень в этом плане неповоротливый человек и можете долго сидеть в болоте собственной привычной жизненной рутины, не осмеливаясь и не желая сделать из неё шаг наружу.

11. Водолей

Вы должны набраться храбрости и сделать то, что всегда оттягиваете: попросить продвижения или побольше зарплату. Вы так уютно себя чувствуете на работе, где ничего не меняется, что вам пора менять и корректировать текущую ситуацию. Кроме того, вы уже давно обошли своих коллег в плане производительности и инноваций.

12. Рыбы

Вам нужно сделать что-то, что пугает вас: банджи-джампинг, скалолазание или канатная дорога. Любое приключение, которое совсем не обязательно должно быть рискованным, но хотя бы немного вас пугающим. Выйдите в мир и расширьте границы своего разума.

Текст: Flytothesky.ru