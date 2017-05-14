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Идеально пойманные спортивные моменты
15.05.2017 14:58 — Калейдоскоп | Flytothesky
Иногда удачный снимок становится поводом для улыбки и смеха. Эти идеально пойманные
1. Селфи с мячиком
Никогда, слышите, никогда не поворачивайтесь спиной к бейсбольному полю, чтобы сделать селфи.
2. Поза для пинг-понга
Пинг-понг – спорт для серьезных людей. Максимум внимания и концентрации на маленьком и очень вертлявом белом мячике.
3. Аккуратнее с прической
Для тяжелоатлета (тяжелоатлетки?) длинные волосы – явно помеха. А если они намотаются на штангу?
4. Ноги-ножницы
Криштиану Роналду – однозначно футбольный гений, не каждому удается такой трюк, еще и удачно пойманный камерой.
5. Опасная бейсбольная бита
Трудно сказать, как это могло получиться, но кадр остается кадром. Главное – узнать о здоровье игрока, учитывая силу удара бейсбольной биты.
6. Следите за своими пальцами
Борьба – опасный вид спорта, в котором запросто можно остаться без пальцев.
7. Гимнастка без головы
Гимнасты – одни из самых гибких спортсменов в мире. Это Кэтрин Коронель из Венесуэлы, и похоже она периодически куда-то прячет голову.
8. Пропущенный удар
Когда вы сосредоточены на игре, пропустить такую подачу особенно обидно… и больно.
9. Новые правила в борьбе?
На первый взгляд, это какой-то очень странный вид борьбы. К счастью для борца в синем, это еще одна оптическая иллюзия.
10. Лорд Волдеморт?
Американский пловец Тайлер Клэри на пути к своему золоту. Хотя тут он больше похож на Лорда Волдеморта, чем на олимпийского чемпиона.
11. Плохих игроков в крикет наказывают
Если вы плохо играете в крикет, будьте уверены – вас отшлепают. Неплохая идея для тренеров!
12. Папа всегда начеку
Хотя этот папа – всего лишь зритель, его реакции могут позавидовать многие спортсмены.
13. Деннис Родман или Супермен?
У Родмана явно есть особые навыки. Скорее всего, он сумел преодолеть земную гравитацию.
14. Волшебная бейсбольная бита
Бейсболист Алекс Родригес проделывает фокусы с помощью бейсбольной биты. Все же бейсбол – это магия.
15. Пляжный волейбол – это всегда весело
Пляжный волейбол уже стал частью Олимпийских игр. И эта спортсменка явно этому рада.
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Иногда удачный снимок становится поводом для улыбки и смеха. Эти идеально пойманные моменты показывают худшие и лучшие стороны спортивной жизни. 1. Селфи с мячиком...
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