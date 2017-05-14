Идеально пойманные спортивные моменты

Иногда удачный снимок становится поводом для улыбки и смеха. Эти идеально пойманные моменты показывают худшие и лучшие стороны спортивной жизни.

1. Селфи с мячиком





Никогда, слышите, никогда не поворачивайтесь спиной к бейсбольному полю, чтобы сделать селфи.

2. Поза для пинг-понга





Пинг-понг – спорт для серьезных людей. Максимум внимания и концентрации на маленьком и очень вертлявом белом мячике.

3. Аккуратнее с прической





Для тяжелоатлета (тяжелоатлетки?) длинные волосы – явно помеха. А если они намотаются на штангу?

4. Ноги-ножницы





Криштиану Роналду – однозначно футбольный гений, не каждому удается такой трюк, еще и удачно пойманный камерой.

5. Опасная бейсбольная бита





Трудно сказать, как это могло получиться, но кадр остается кадром. Главное – узнать о здоровье игрока, учитывая силу удара бейсбольной биты.

6. Следите за своими пальцами





Борьба – опасный вид спорта, в котором запросто можно остаться без пальцев.

7. Гимнастка без головы





Гимнасты – одни из самых гибких спортсменов в мире. Это Кэтрин Коронель из Венесуэлы, и похоже она периодически куда-то прячет голову.

8. Пропущенный удар





Когда вы сосредоточены на игре, пропустить такую подачу особенно обидно… и больно.

9. Новые правила в борьбе?





На первый взгляд, это какой-то очень странный вид борьбы. К счастью для борца в синем, это еще одна оптическая иллюзия.

10. Лорд Волдеморт?





Американский пловец Тайлер Клэри на пути к своему золоту. Хотя тут он больше похож на Лорда Волдеморта, чем на олимпийского чемпиона.

11. Плохих игроков в крикет наказывают





Если вы плохо играете в крикет, будьте уверены – вас отшлепают. Неплохая идея для тренеров!

12. Папа всегда начеку





Хотя этот папа – всего лишь зритель, его реакции могут позавидовать многие спортсмены.

13. Деннис Родман или Супермен?





У Родмана явно есть особые навыки. Скорее всего, он сумел преодолеть земную гравитацию.

14. Волшебная бейсбольная бита





Бейсболист Алекс Родригес проделывает фокусы с помощью бейсбольной биты. Все же бейсбол – это магия.

15. Пляжный волейбол – это всегда весело





Пляжный волейбол уже стал частью Олимпийских игр. И эта спортсменка явно этому рада.

Текст: Flytothesky.ru