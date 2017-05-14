ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Идеально пойманные спортивные моменты

15.05.2017 14:58 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Иногда удачный снимок становится поводом для улыбки и смеха. Эти идеально пойманные моменты показывают худшие и лучшие стороны спортивной жизни.

1. Селфи с мячиком

Идеально пойманные спортивные моменты

Никогда, слышите, никогда не поворачивайтесь спиной к бейсбольному полю, чтобы сделать селфи.

2. Поза для пинг-понга

Идеально пойманные спортивные моменты

Пинг-понг – спорт для серьезных людей. Максимум внимания и концентрации на маленьком и очень вертлявом белом мячике.

3. Аккуратнее с прической

Идеально пойманные спортивные моменты

Для тяжелоатлета (тяжелоатлетки?) длинные волосы – явно помеха. А если они намотаются на штангу?

4. Ноги-ножницы

Идеально пойманные спортивные моменты

Криштиану Роналду – однозначно футбольный гений, не каждому удается такой трюк, еще и удачно пойманный камерой.

5. Опасная бейсбольная бита

Идеально пойманные спортивные моменты

Трудно сказать, как это могло получиться, но кадр остается кадром. Главное – узнать о здоровье игрока, учитывая силу удара бейсбольной биты.

6. Следите за своими пальцами

Идеально пойманные спортивные моменты

Борьба – опасный вид спорта, в котором запросто можно остаться без пальцев.

7. Гимнастка без головы

Идеально пойманные спортивные моменты

Гимнасты – одни из самых гибких спортсменов в мире. Это Кэтрин Коронель из Венесуэлы, и похоже она периодически куда-то прячет голову.

8. Пропущенный удар

Идеально пойманные спортивные моменты

Когда вы сосредоточены на игре, пропустить такую подачу особенно обидно… и больно.

9. Новые правила в борьбе?

Идеально пойманные спортивные моменты

На первый взгляд, это какой-то очень странный вид борьбы. К счастью для борца в синем, это еще одна оптическая иллюзия.

10. Лорд Волдеморт?

Идеально пойманные спортивные моменты

Американский пловец Тайлер Клэри на пути к своему золоту. Хотя тут он больше похож на Лорда Волдеморта, чем на олимпийского чемпиона.

11. Плохих игроков в крикет наказывают

Идеально пойманные спортивные моменты

Если вы плохо играете в крикет, будьте уверены – вас отшлепают. Неплохая идея для тренеров!

12. Папа всегда начеку

Идеально пойманные спортивные моменты

Хотя этот папа – всего лишь зритель, его реакции могут позавидовать многие спортсмены.

13. Деннис Родман или Супермен?

Идеально пойманные спортивные моменты

У Родмана явно есть особые навыки. Скорее всего, он сумел преодолеть земную гравитацию.

14. Волшебная бейсбольная бита

Идеально пойманные спортивные моменты

Бейсболист Алекс Родригес проделывает фокусы с помощью бейсбольной биты. Все же бейсбол – это магия.

15. Пляжный волейбол – это всегда весело

Идеально пойманные спортивные моменты

Пляжный волейбол уже стал частью Олимпийских игр. И эта спортсменка явно этому рада.Идеально пойманные спортивные моменты

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иногда удачный снимок становится поводом для улыбки и смеха. Эти идеально пойманные моменты показывают худшие и лучшие стороны спортивной жизни. 1. Селфи с мячиком...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
История заброшенной железной дороги вокруг Парижа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика