Реальный эффект бабочки: 5 случаев, которые изменили мир

Иногда незначительное и кажущееся бессмысленным решение может изменить все. Некоторые из самых значимых исторических моментов в прошлом зависели именно от таких решений. Одно движение, одно слово или один неправильный поворот могут вызвать цепь событий, меняющих ход истории.

1. Драка в баре, которая привела к Brexit





Когда Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза, мир был обескуражен. Однако все началось в одном маленьком лондонском пабе под названием Stranger’s. Именно там в 2012 году депутат от лейбористской партии Эрик Джойс напился и пустил в ход кулаки. Закончилось тем, что депутата арестовали, и его место в Парламенте занял другой лейборист. Пьяная драка Джойса вызвала последующую цепь событий. Лейбористская партия была обвинена в продаже мест в Парламенте. Чтобы восстановить репутацию, лидер партии Эд Милибэнд разрешил любому желающему стать её членом за 3 фунта. Тысячи людей так и сделали, а затем проголосовали за нового лидера – Джереми Корбина. У Корбина не было бы этих голосов без изменения суммы вступительного взноса, но именно его многие люди обвиняют в Brexit. Великобритания удаляется в сторону от ЕС, так как один пьяный мужик как-то раз устроил в баре потасовку.

2. Убийство Франца Фердинанда





Собственно, именно это убийство и послужило началом Первой мировой войны. И этого бы не случилось, если бы водитель эрцгерцога сверился с картой. У Фердинанда был плохой день, да и в Сараево его встречали недружелюбно. Сначала сработала бомба, но немного раньше, убив окружение эрцгерцога. Вероятно, он должен был воспринять это как знак того, что пора возвращаться домой, но Фердинанд все же решил навестить раненых в больнице. Однако его водитель, незнакомый с маршрутом, ошибся и повернул машину на ту улицу, где возле кафе находился Гаврило Принцип, который не упустил момента и выстрелил в эрцгерцога.

3. Ошибка пресс-секретаря разрушила Берлинскую стену





И все это произошло потому, что коммунист Гюнтер Шабовски допустил ошибку. 9 ноября 1989 года ему вручили документ с информацией о новой пропускной системе. В качестве временной меры восточным немцам планировалось давать право посещать западный Берлин по разрешениям. Однако в документе не все было четко прописано, потому Шабовски озвучил информацию двусмысленно. Немцы решили, что пересекать границу можно только по паспортам и в любое время. Когда один из репортеров спросил, когда новое правило вступило в силу, Шабовски просмотрел документ и, не найдя ответа, сказал «немедленно». Люди моментально штурмом взяли стену и разнесли её по кирпичику.

4. Акт милосердия британского солдата привел ко Второй мировой войне





В 1918 году Генри Тэнди сражался во Франции. Как-то он решил пощадить одного солдата – и из-за этого погибло более 60 млн. человек. В битве при Марконинге немцы начали сдавать позиции. Тэнди прицелился в бегущего немца, но этот человек был ранен, и он не мог заставить себя нажать на курок, потому позволил немецкому солдату уйти, причем тот даже кивнул ему в благодарность. Лицо Генри Тэнди позже попало на агитационный плакат, а двадцать лет спустя этот британский плакат появился в загородном доме Адольфа Гитлера. Когда Невилл Чемберлен посетил Гитлера и увидел плакат на стене, он спросил о причине его появления. Гитлер ответил: «Это тот человек, который чуть не застрелил меня». История настолько невероятна, что можно засомневаться в её подлинности, тем не менее, есть веские доказательства. Существует письмо от помощника Гитлера, написанное в 1937 году, с благодарностью за присланный плакат для фюрера. Как оказалось, Гитлера очень интересовали вещи, связанные с его собственным военным опытом.

5. Член городского совета убил собаку и породил современный терроризм





В 1933 году член городского совета Техаса Чарльз Хазард убил соседскую собаку, которая регулярно ходила в туалет на его клумбы. Хазард просто подсыпал псу в еду толченое стекло. Погибшая собака принадлежала 13-летнему Чарли Уилсону, и подросток поклялся отомстить. Мальчик прошелся по округе и рассказал всем, что член городского совета сделал с его собакой, и в результате Хазард проиграл следующие выборы. Так Чарли Уилсон первый раз в жизни изменил политику. Он вырос и стал представителем Конгресса, а когда началась афганская война с вмешательством СССР, Уилсон изменил историю. Он проводил кампанию за американскую помощь для афганцев, переломив ход войны, которую в результате выиграли афганские моджахеды. Так были сформированы «Талибан» и «Аль-Каида» и появился Усама бен Ладен. Началась современная эпоха терроризма. И все потому, что один член городского совета убил собаку.

Текст: Flytothesky.ru