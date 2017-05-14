Эксперимент: Как девушки реагируют на неожиданные комплименты?

Среди парней существует мнение, что подойти к девушке на улице очень сложно. Точнее, это вызовет негативную реакцию. Мы решили раз и навсегда развенчать этот миф! В этом выпуске вы увидите, как абсолютно незнакомые девушки реагируют на неожиданные комплименты. Держите вторую серию проекта #однодоброедело !