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Эксперимент: Как девушки реагируют на неожиданные комплименты?
15.05.2017 18:23 — Калейдоскоп | Flytothesky
Среди парней существует мнение, что подойти к девушке на улице очень сложно. Точнее, это вызовет негативную реакцию. Мы решили раз и навсегда развенчать этот миф! В этом выпуске вы увидите, как абсолютно незнакомые девушки реагируют на неожиданные комплименты. Держите вторую серию проекта
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Среди парней существует мнение, что подойти к девушке на улице очень сложно. Точнее, это вызовет негативную реакцию. Мы решили раз и навсегда развенчать этот миф! В...
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