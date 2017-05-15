Каковы ваши экстрасенсорные способности по знаку зодиака

У всех нас есть способности к экстрасенсорике, даже если мы о них совсем не подозреваем. Когда у вас возникает чувство дежавю или вы испытываете что-то странное, то будьте уверены – это именно ваши внутренние скрытые задатки. Их наличие может быть пугающим, как все неизвестное и непонятное. Как и с любым талантом, чем больше вы настроены на свои способности, тем лучше вы сможете их развивать и использовать. Каждый человек, рожденный под определенным знаком зодиака, обладает каким-то своим особым даром, и понимание этого может существенно вам помочь.





1. Овен

Вы всегда инстинктивно чувствуете грядущие события. Если бы вы умели использовать эту способность в полную силу, вы бы давно обогатились. Вы действительно умеете ощущать, что произойдет с тем или иным человеком или же что случится в дальнейшем. Это врожденное качество, и вам не стоит его бояться. Иными словами, вы предвидите вещи еще до того, как они становятся мейнстримом.

2. Телец

Вы отлично разбираетесь в границах людей как физически, так и эмоционально. Когда кто-то нуждается в личном пространстве, им не нужно говорить вам об этом – вы это уже знаете. Вы никогда не стоите слишком близко к кому-либо в очереди и не вторгаетесь в чужую зону комфорта. Вы также знаете, где люди проводят линию, о чем не принято и не нужно говорить. Вы прирожденный дипломат и можете без особых усилий соблюдать обычаи и традиции.

3. Близнецы

Вы всегда знаете, как и что правильно говорить, независимо от ситуации. Вы можете думать, что это не такой уж и огромный талант, но поверьте, если бы у вас его не было, вы могли бы запросто создавать и провоцировать некоторые неприятные и неудобные моменты. Когда вы знаете, как эффективно озвучивать свои мысли, то это огромное преимущество и способность влиять на окружающих.

4. Рак

Вы эмпат, что означает, что вы чувствуете то, что чувствуют другие люди. Всю вашу жизнь вам говорили, что вы слишком чувствительны или слишком сострадательны и что вам нужно дистанцироваться эмоционально от окружающих, но вы не можете, не умеете и не хотите. Восприимчивость – это то, что в вас от природы, и независимо от того, насколько вы пытаетесь избежать чужой боли, для вас это просто невозможно.

5. Лев

Ваши экстрасенсорные способности связаны со временем. Вам не нужно устанавливать будильник, потому что вы подсознательно проснетесь в нужное вам время. Вам не нужно проверять таймер, потому что вы чувствуете все сроки, и вы первый человек, который напоминает людям о каких-либо временных обязательствах. Ваши внутренние часы безупречны, потому вы никогда не пропускаете никаких крупных событий.

6. Дева

У вас есть внутреннее ощущение надвигающихся неприятностей и каких-либо возможностей. Вы можете буквально чувствовать «запах» землетрясения или урагана. Когда ваше шестое чувство подсказывает вам не садиться в самолет, обязательно прислушайтесь. Кроме того, вы умеете видеть общую картину любой ситуации и рационально пользоваться обстоятельствами, потому из Дев обычно получаются очень успешные бизнесмены и инвесторы.

7. Весы

Вы умеете чувствовать людей и подсознательно знаете заранее, что они собой представляют. Вы понимаете, что делает их особенными, каковы их мечты и что ими движет. Вы могли бы стать отличным разведчиком или гениальным писателем, если бы использовали свой дар. Но, когда речь идет лично о вас, вы абсолютно утрачиваете эту способность.

8. Скорпион

У вас внутри «вмонтировано» специальное устройство, которое реагирует на неискренность. Вы можете сразу определить, когда кто-то врет вам, каким бы опытным лгуном этот человек не был. Вас сложно обмануть, провести или разыграть, поскольку голос в вашей голове сразу же подсказывает вам, когда что-то не так. Вы предпочитаете прямоту и откровенность, даже если это та информация, которую вы не желаете слышать.

9. Стрелец

Вы умеете материализовывать свои внутренние потребности, мечты и желания. Когда вы действительно концентрируетесь на том, что хотите, в девяти из десяти раз это реально срабатывает. Это может быть ваша сила воли или, возможно, это направление действия вашей экстрасенсорной силы. Беда в том, что вы не полностью верите в свою силу, поэтому не всегда к ней прибегаете.

10. Козерог

Вы профи во всех материальных и финансовых вопросах. Дело не просто в том, что вы занимаетесь исследованиями и аналитикой, вы просто это чувствуете. Вы могли бы стать инвестиционным или биржевым гением, если бы в полной мере развивали и задействовали ваши природные способности.

11. Водолей

Вы инстинктивно знаете, что людям нужно или что они хотят, и делаете это. Вы можете, конечно, немного играть и быть не совсем искренним, но вы пользуетесь этой природной способностью. Нет, вы не причиняете ущерба и не отнимаете что-то, вы просто хотите быть полезным, получая что-то для себя взамен.

12. Рыбы

Ваш знак – самый способный в плане экстрасенсорики. Вы интуитивны и знаете, что чувствуют другие люди; вы знаете, когда надвигается катастрофа, и вы, похоже, сможете телепатически общаться со всеми существами, включая животных. Чем больше вы концентрируетесь на своих талантах, тем больше у вас возможностей правильно их использовать.

Текст: Flytothesky.ru

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