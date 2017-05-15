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Как перестать быть трудоголиком

15.05.2017 21:49 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Современные люди характеризуются тенденцией жертвовать слишком многим ради своей работы. Быть трудоголиком – это довольно опасно, поскольку вы рискуете напрочь забыть о других замечательных вещах в вашей жизни. Конечно, ваше стремление сделать профессиональную карьеру вполне понятно, но вы можете поставить под угрозу многие другие аспекты: здоровье, семью, отношения, брак. Попробуйте найти место и время для нижеописанных способов упорядочивания своего графика, и вы почувствуете себя гораздо лучше, счастливее и, возможно, станете даже продуктивнее, ведь вы заслуживаете более приятную и осмысленную жизнь!

Как перестать быть трудоголиком

1. Здоровье превыше всего

Трудоголизм – вещь нездоровая. Все об этом знают, но, к сожалению, большинство этим вопросом пренебрегает, закрывает глаза или откладывает на потом. Скорее всего, вы летите вперёд, подгоняемые мотивацией и карьерой, и думаете, что здоровье является вещью вторичной. Тем не менее, слишком много работы действительно влияет на ваше тело и морально, и физически. Да, этот совет касается нормального питания и хотя бы минимальной физической нагрузки!

2. Минимум семичасовой сон

Неразумно считать, что если вы поздно ложитесь спать, то ваша карьера от этого только выиграет. Если вы действительно хотите быть продуктивным и эффективным работником, высыпаться всё же необходимо. Семь часов – это минимум. Дайте своему организму нормально восстановиться.

3. Установите лимиты

Установка некоторых четких границ в жизни является одним из лучших способов перестать быть трудоголиком. Работайте только во время рабочих часов и не задерживайтесь в офисе. Если вы работаете из дома, то составьте график, которого вы будете ежедневно придерживаться. Привыкнуть к установленным лимитам нелегко, но так будет легче выполнять свои задачи вовремя. Конечно, вы можете отступить от графика ради действительно важных вещей, но, пожалуйста, не превращайте это в привычку.

4. Найдите новое хобби

Перестаньте думать только о своей работе и найдите новое хобби, которое будет вас отвлекать. Кстати, новое хобби никак не должно быть связано с работой. Ещё лучше, если к этому хобби присоединятся члены семьи, близкие и друзья. Так, безусловно, будет веселее!

5. Выделите немного времени для друзей

Трудоголики склонны пренебрегать общением с друзьями. Попробуйте выделить совсем немного времени для своего окружения, это действительно полезно для вас! Если вы не в состоянии делать это каждый день, то делайте это, по крайней мере, каждую неделю. И, кстати, во время дружеских встреч не говорите слишком много о вашей работе.

6. Отключитесь от интернета

Можете ли вы выполнять свои рабочие задачи без интернета? Если да, то отключите его. Почему? Потому что тогда вы сосредоточитесь только на своей работе, а не на проверке электронной почты или мимолетного просмотра социальных сетей. В этом случае вы будете делать работу быстрее и у вас останется больше времени для других не менее интересных вещей в жизни.

7. Проводите время вне помещения

Попробуйте делать это каждый день, чтобы снизить уровень стресса и отключиться от повседневных забот. Во время перерывов, например, можно совершать небольшие прогулки, а в выходные дни обязательно выбираться на природу: в парк, лес, на пикник с семьей или друзьями.Как перестать быть трудоголиком

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Современные люди характеризуются тенденцией жертвовать слишком многим ради своей работы. Быть трудоголиком – это довольно опасно, поскольку вы рискуете напрочь...

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