Куда не полетят на отдых российские туристы?

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Неспокойная ситуация в Таиланде и активность запрещенной в России организации ИГИЛ у границ Туниса привели к тому, что Федеральное агентство по туризму РФ призвало граждан отказаться от поездок в эти страны.

Ростуризм советует россиянам соблюдать меры личной безопасности в Тунисе, проявлять бдительность и осмотрительность, особенно во время пребывания на курортных территориях — Сусс, Хаммамет, Монастир и остров Джерба.

"Необходимо воздерживаться от неорганизованных, тем более одиночных, поездок на юг Туниса, полностью исключить посещение приграничных районов с Ливией и Алжиром, избегать мест массового скопления людей", — отметили в Ростуризме.

Туроператоры также получили рекомендации. Им стоит информировать клиентов о потенциальных рисках, с которыми туристы могут столкнуться во время пребывания в этой стране.

Террористическая угроза

В Таиланде также есть, чего опасаться российским туристам. В отношении граждан РФ отмечается высокий уровень террористической угрозы со стороны радикальных исламистских группировок, действующих на территории страны.

"Предполагается, что террористическое воздействие на россиян может быть оказано при участии завербованного персонала туриндустрии из числа местных жителей", — отметили в агентстве.

По информации Ростуризма, атаки могут быть осуществлены в форме аварийных ситуаций с бронированным туристическим транспортом, поджогов, а также биологического и химического заражения мест размещения отдыхающих. При этом может быть использована имитация "естественных" причин этих событий.

Туристическим операторам, которые работают в Таиланде, российское агентство рекомендовало проводить проверочные мероприятия с наемным обсуживающим персоналом и внимательно относиться к поступающим от сотрудников предложениям внести изменения в экскурсионные программы и маршруты.

Туристам также следует избегать спонтанных экскурсий и посещать только запланированные при оформлении тура мероприятия.

Самолеты не летают

Переговоры России и Египта по возобновлению прерванного авиасообщения приостановлены с февраля текущего года. Никаких контактов по этому вопросу между сторонами в настоящее время нет.

Египет еще в 2016 году отклонил возможность присутствия в своих аэропортах российских специалистов по контролю за безопасностью, так как считает, что это нанесет ущерб суверенитету страны. Протокол по авиабезопасности между Россией и Египтом не был подписан.

Тем временем, в министерстве гражданской авиации Египта сообщили, что египетская сторона завершает выполнение последних рекомендаций России по повышению мер безопасности ив аэропортах. Дата приглашения экспертов из РФ для очередной проверки будет обсуждаться.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года. Это решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Все находившееся на борту (217 российских туристов и семь членов экипажа) погибли. Впоследствии ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.