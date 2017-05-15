|
Беларусь и Китай могут ввести краткосрочный безвизовый режим
16.05.2017 10:12 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая – Sputnik. Китай и Беларусь могут ввести безвизовый режим для граждан на срок не более 30 дней, эту инициативу обсудили во вторник на встрече президент Беларуси Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпин.
© Sputnik/ Александр Кривошеев
В феврале текущего года Беларусь
Во время переговоров Лукашенко и Си Цзиньпина было отмечено, что существует возможность введения безвизового режима для пребывания граждан двух стран на короткие сроки. Главы государств поручили компетентным органам проработать этот вопрос, сообщила БелТА.
В настоящее время между странами действует безвизовый режим для владельцев дипломатических или служебных паспортов, а также туристических групп. Кроме того, Китай входит в список 80 стран, гражданам которых можно пребывать в Беларуси без визы в течение пяти дней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время встречи в Пекине президента Лукашенко с лидером КНР было поручено проработать данную инициативу.
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии