ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Китай могут ввести краткосрочный безвизовый режим

16.05.2017 10:12 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Китай и Беларусь могут ввести безвизовый режим для граждан на срок не более 30 дней, эту инициативу обсудили во вторник на встрече президент Беларуси Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпин.

Беларусь и Китай могут ввести краткосрочный безвизовый режим
© Sputnik/ Александр Кривошеев
Эксперты: режим "без виз" для туристов пока не обходится без нюансов

В феврале текущего года Беларусь ввела безвизовый режим для граждан из 80 стран мира, но при условии, что они приезжают в республику не более чем на пять дней и через Национальный аэропорт Минск. Позже белорусские власти заявили, что список безвизовых стран может быть в ближайшем будущем расширен. 

Во время переговоров Лукашенко и Си Цзиньпина было отмечено, что существует возможность введения безвизового режима для пребывания граждан двух стран на короткие сроки. Главы государств поручили компетентным органам проработать этот вопрос, сообщила БелТА. 

В настоящее время между странами действует безвизовый режим для владельцев дипломатических или служебных паспортов, а также туристических групп. Кроме того, Китай входит в список 80 стран, гражданам которых можно пребывать в Беларуси без визы в течение пяти дней.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время встречи в Пекине президента Лукашенко с лидером КНР было поручено проработать данную инициативу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Куда не полетят на отдых российские туристы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика