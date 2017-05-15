Беларусь и Китай могут ввести краткосрочный безвизовый режим

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Китай и Беларусь могут ввести безвизовый режим для граждан на срок не более 30 дней, эту инициативу обсудили во вторник на встрече президент Беларуси Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпин.

В феврале текущего года Беларусь ввела безвизовый режим для граждан из 80 стран мира , но при условии, что они приезжают в республику не более чем на пять дней и через Национальный аэропорт Минск. Позже белорусские власти заявили, что список безвизовых стран может быть в ближайшем будущем расширен.

Во время переговоров Лукашенко и Си Цзиньпина было отмечено, что существует возможность введения безвизового режима для пребывания граждан двух стран на короткие сроки. Главы государств поручили компетентным органам проработать этот вопрос, сообщила БелТА.

В настоящее время между странами действует безвизовый режим для владельцев дипломатических или служебных паспортов, а также туристических групп. Кроме того, Китай входит в список 80 стран, гражданам которых можно пребывать в Беларуси без визы в течение пяти дней.