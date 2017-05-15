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Гайд по Беларуси и пара носочков от бабушки

16.05.2017 12:27 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Белоруска Мария Черякова решила, что ни один из существующих гайдов по Беларуси не презентует нашу страну для иностранцев достаточно хорошо, и запустила на популярной краудфандинговой платформе проект собственного путеводителя.

Ее идея уже собрала больше двух тысяч долларов, но для ее реализации требуется 15 тысяч. На обложке гайда будет размещена фотография одного из граффити на улице Октябрьской, а в качестве дополнительного подарка можно получить пару вязаных носочков от белорусской бабушки.

"Заказав этот гайд, вы можете выбрать пару вязаных носков от белорусской бабушки. У каждого белоруса, у которого есть бабушка, есть и пара таких носков. Таким образом белорусские бабушки демонстрируют свою любовь. Купив этот гайд вместе с носками, вы не просто узнаете все, что нужно, планируя путешествие в Минск, но и поддержите трудоустройство пенсионеров", — пояснили авторы идеи.

Команда, которая занимается разработкой гайда, пояснила, что долгое время читала различные путеводители по стране, но ни один из них не был достаточно полным и интересным.

"Никто не дочитывал эти тексты до конца, разве что одну-две главы. Главная причина в перегруженности скучным текстом. Это подтвердили около 250 опрошенных нами европейцев. Мы постарались сделать все, чтобы выбрать наиболее интересные и стоящие факты о Минске", — пояснили авторы гайда.

Планируется, что путеводитель будет красочным и компактным.

 
Теги: Минск
 
 
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Белоруска собирает 15 тысяч долларов на издание гайда по стране на американской краудфандинговой платформе Kickstarter.

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