Гайд по Беларуси и пара носочков от бабушки

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Белоруска Мария Черякова решила, что ни один из существующих гайдов по Беларуси не презентует нашу страну для иностранцев достаточно хорошо, и запустила на популярной краудфандинговой платформе проект собственного путеводителя .

Ее идея уже собрала больше двух тысяч долларов, но для ее реализации требуется 15 тысяч. На обложке гайда будет размещена фотография одного из граффити на улице Октябрьской, а в качестве дополнительного подарка можно получить пару вязаных носочков от белорусской бабушки.

"Заказав этот гайд, вы можете выбрать пару вязаных носков от белорусской бабушки. У каждого белоруса, у которого есть бабушка, есть и пара таких носков. Таким образом белорусские бабушки демонстрируют свою любовь. Купив этот гайд вместе с носками, вы не просто узнаете все, что нужно, планируя путешествие в Минск, но и поддержите трудоустройство пенсионеров", — пояснили авторы идеи.

Команда, которая занимается разработкой гайда, пояснила, что долгое время читала различные путеводители по стране, но ни один из них не был достаточно полным и интересным.

"Никто не дочитывал эти тексты до конца, разве что одну-две главы. Главная причина в перегруженности скучным текстом. Это подтвердили около 250 опрошенных нами европейцев. Мы постарались сделать все, чтобы выбрать наиболее интересные и стоящие факты о Минске", — пояснили авторы гайда.

Планируется, что путеводитель будет красочным и компактным.