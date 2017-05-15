Если вы не знаете, что делать со своей жизнью, прочтите это!

Вы чувствуете, словно вы плывете по бесконечному морю скучных, неинтересных, однообразных событий и берега не видно. И в этом вы не одиноки. Фактически, вы являетесь частью самой большой группы людей на этой планете. Все они тоже не знают, что делать со своей жизнью.





Первое, что нужно уяснить – это совершенно нормально. Люди не приходят в этот мир со знанием того, какова их миссия в социуме. Вместо этого они рождаются с массой возможностей, чтобы найти свое призвание. Проблема заключается в том, что, хотя выбор хоть и огромен, но труден. Более того, жизнь постоянно меняется, и правильный выбор тоже меняется. Как же найти действительно свое направление, чтобы наконец понять то, чего вы действительно хотите достичь в жизни.

1. Нам не дано знать будущее

Мы можем только представлять себе будущее, но мы не должны попадать в ловушку своих мыслей. Вы не знаете, что вас ждет: ваше здоровье, работа, семья и общество – все может измениться, и запланировать ничего нельзя. Однако вы можете попытаться сделать то, что приносит вам радость. Неважно, касается ли это вашей работы или просто увлечений, ловите эти позитивные моменты. Огромным плюсом такого подхода является то, что вы можете обнаружить скрытые таланты или другие пути к собственному счастью. А что касается туманного будущего, то проблемы нужно решать по мере их поступления. Один из способов справиться с ними – это попытаться рассмотреть любой негатив как возможность трансформировать его в позитив.

2. Примите дискомфорт, чтобы достичь счастья

Дорога жизни редко бывает гладкой. Вы можете столкнуться и с нехваткой финансов, и с эмоциональным «землетрясением», переворачивающим ваш мир вверх дном. Некоторых ударов судьбы просто нельзя полностью избежать. Всякий раз, когда вы испытываете такой дискомфорт, вы узнаете немного больше о себе и о своих желаниях на будущее. Вы познаете себя и нащупываете более рациональный и эффективный путь. В начале своей карьеры, например, вы можете долго и изнурительно работать, чтобы получить более выгодную должность и вырасти. Вы проходите через период дискомфорта, чтобы выиграть в конечном итоге.

3. Избавьтесь от отвлекающих факторов и прекратите все откладывать

Никогда не забывайте, что время не ждет никого. Вы можете установить себе вожделенные цели, но вы их не достигнете, если будете откладывать неизбежное. Потерянное время восстановить, как файл из корзины, нельзя. Поиск своего идеального жизненного пути полон трудностей и усилий. Сосредоточьтесь на нем и совершенствуйте себя. Перестаньте оправдывать свою привычку отвлекаться и откладывать многие действия, а также впустую тратить свое время.

4. Задавайте вопросы (как большие, так и маленькие)

Вы не можете получить информацию, не задавая вопросов, в том числе и себе самому. Крупные вопросы – это вопросы о ваших увлечениях, приоритетах, финансах и времени. Мелкие вопросы помогают вам уточнить направление. Вам нравится работать в офисе? Вы предпочитаете жить в городе или деревне? Нравится ли вам социальная активность? Чем больше вы изучаете эти и другие вопросы, тем лучше вы понимаете, кто вы и ваше идеальное призвание в жизни (или, по крайней мере, на нынешнем этапе жизни).

5. Будьте готовы к жертвам в краткосрочной перспективе

Сейчас вы, вероятно, чувствуете себя несколько потерянным; вы не знаете, что делать со своей жизнью, и вы хотите понять, где вы вообще находитесь. Однако, между тем, где вы находитесь сейчас и где вы хотите быть, лежит трудный путь. Дискомфорт – это то, что уже было упомянуто, но вам, вполне вероятно, предстоят еще и определенные жертвы. Не исключено, что вам придется отказаться от каких-то вещей, которые вы пока воспринимаете как должное. Например, вы захотите начать бизнес, а потому будьте готовы к дополнительным рабочим часам, экономии и даже отказу от каких-либо текущих благ.

6. Открывайте двери стучащимся возможностям

Вам нужно быть готовым ответить на стук в дверь. Помните, что попробовать что-то – это один из самых эффективных способов узнать, насколько это вам подходит. Поэтому, когда жизнь стремится показать вам путь, не игнорируйте его – просто посмотрите, куда он вас приведет. Вы можете волноваться, что сейчас не самое подходящее время или не та возможность, но вы никогда не узнаете, если не попробуете. Сидеть в ожидании – это тоже выбор, но о таком выборе в основном впоследствии жалеют.

Текст: Flytothesky.ru