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Работники автобусной станции в Бразилии приютили бездомных собак

16.05.2017 13:26 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Работники автостанции в городе Куритиба (400 км к югу от Сан-Паулу) обустроили убежище для трех бездомных собак, оставленных на холоде.

Поскольку на Бразилию надвигается зима, люди решили обогреть замерзающих дворняг.

Работники автобусной станции в Бразилии приютили бездомных собак

Собаки получили комфортные и уютные спальные места в старых шинах и одеялах.

«Я не устаю восхищаться и благодарить волонтеров, которые обеспечили бедных псов пристанищем, чтобы они не замерзли на улице, а также едой, водой и, конечно же, сделали их жизнь более безопасной», – пишет местный политик Фабиан Роза в Facebook.

Работники автобусной станции в Бразилии приютили бездомных собак

Собаки Питоко, Макс и Зоиньо выглядят счастливыми, находясь в тепле.

«Моя благодарность персоналу станции, ведь собаки тоже имеют право на жизнь. Многие компании в Куритибе могли бы последовать этому примеру, дав кров животным. Конечно, это не идеальное решение, но о них, по крайней мере, будут заботиться».

Работники автобусной станции в Бразилии приютили бездомных собак

Работники автобусной станции в Бразилии приютили бездомных собак

Фабиан Роза говорит, что хочет, чтобы люди поняли, что «этот мир не является привилегированным местом только для людей, ведь Бог создал животных, чтобы научить нас безусловной любви».Работники автобусной станции в Бразилии приютили бездомных собак

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Работники автостанции в городе Куритиба (400 км к югу от Сан-Паулу) обустроили убежище для трех бездомных собак, оставленных на холоде. Поскольку на Бразилию...

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