14 решений, о которых вы можете пожалеть через 10 лет

Через 10 лет вы хотите оглянуться назад и ощутить сожаление или порадоваться удачно пройденной декаде? Если вы выбрали последний вариант, то тогда уже сегодня вам стоит прекратить делать следующие 14 вещей:





1. Выбирать общественную модель успеха

Вы чувствуете себя успешным прямо сейчас? Если нет, то почему? Может быть, вы позволяете обществу диктовать успех? Вас, скорее всего, учат тому, что богатство, известность или внешность являются синонимами успешности. На самом же деле, успех – это то, что важно для вас, а не для окружающих.

2. Скрывать свое истинное «я», чтобы произвести впечатление

Через 10 лет вы будете удивляться, почему вы потратили столько времени, пытаясь быть кем-то, кем вы не являетесь. Нет смысла носить маску и скрывать свое «я» ради того, чтобы понравиться окружающим. Фактически, вы занимаетесь своей собственной фальсификацией.

3. Только брать, брать, брать

Жизнь – это ваше взаимодействие с другими людьми. Хотя постоянно брать может показаться заманчивой перспективой, однако это лишь краткосрочное удовлетворение. Умейте и отдавать.

4. Подавлять свои чувства

Чувства – это на самом деле представление вашей собственной реальности, и, пытаясь игнорировать их, вы упускаете чрезвычайно важную обратную связь. Умейте слушать, слышать и проявлять свои искренние эмоции.

5. Считать, что работа = жизнь

Работа важна, но она не является всей вашей жизнью, это всего лишь средство для достижения цели, но мы часто позволяем ей доминировать. Жизнь намного многограннее, и чем старше вы становитесь, тем лучше вы это понимаете.

6. Не следовать своим мечтам

С самого раннего возраста у всех нас есть мечты. Однако мало кто следует за ними до конца. Вы можете поверить в то, что ваша мечта нереалистична или слишком рискованна, чтобы делать попытки, но каждый раз, когда вы предаете свою мечту, вы только делаете ее менее выполнимой.

7. Избегать перемен

Все ситуации развиваются и меняются. Игнорирование этих фактов и попытка сохранить статус-кво приведут лишь к разочарованию. Не сопротивляйтесь изменениям, но ощущайте свой путь. Слушайте свои чувства, потому что они являются вашим лучшим навигатором в период перемен.

8. Пытаться контролировать даже мелкие детали

Если вы думаете, что можете контролировать все, что с вами происходит, вы сильно ошибаетесь. Как бы вы не желали микроуправлять окружающим миром, всегда найдется что-то, на что вы повлиять не сможете. Так что расслабьтесь.

9. Воспринимать дружбу как должное

Хороший друг – это великая ценность, которой нельзя пренебрегать. Такие люди обычно на вес золота, потому не воспринимайте их, как нечто само собой разумеющееся или бесплатное, но очень полезное приложение к вашей жизни.

10. Не жить в настоящем

Мы позволяем себе страдать над прошлым и мечтать о будущем, но только не наслаждаться настоящим, когда мы можем действительно жить. Вы удивитесь через 10 лет, на что вы эти годы потратили.

11. Делать то, что снова и снова причиняет вам вред

Наступать на грабли собственного опыта несколько раз – это глупо и неосмотрительно. Делайте осмысленный выбор и думайте, прежде чем давать кому-либо или чему-либо второй шанс.

12. Избегать личностного роста

Если вы не растете, вы умираете. Никогда нельзя ограничивать себя в получении информации и самосовершенствовании, иначе вы засохнете как растение без воды.

13. Позволять другим выбирать вашу жизнь за вас

Часто ли вы перекладываете принятие решений на других людей? Если часто, то не удивляйтесь, что вся ваша жизнь тоже станет одним сплошным чужим решением.

14. Откладывать на завтра

Завтра может никогда не настать. Какое небольшое действие вы можете предпринять прямо сейчас, чтобы изменить жизнь и сделать именно этот день лучше?

Текст: Flytothesky.ru