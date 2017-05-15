Как в кино: увидеть Эверест и не умереть

Все началось с кино. Год назад директор одного из частных предприятий Виталий Михнюк посмотрел картину Бальтасара Кормакура о неудачной экспедиции на Эверест. И так впечатлялся, что пришел к жене со словами: "Хочу увидеть это все своими глазами".



© Sputnik Мария Ващук День гор: что может быть лучше высоты 12

"Я ему говорю: "Ты что обалдел?!" Сразу не поверила, что это возможно. Мы хоть и ведем активный образ жизни, — на пляжах особо не лежим, — но в походы никогда не ходили. Но он нашел турфирму, которая предлагала трекинг, то есть подъем к подножию по тропе, и сказал: "Либо ты идешь со мной, либо я иду один". Я подумала, что одного не отпущу", — рассказывает Татьяна Михнюк.

Третьим в их команде стал друг семьи Артем Малюжич, который давно мечтал о горах, но все не мог найти компанию.

Курильщикам в горах делать нечего

Все пешее приключение в горах Непала заняло 11 дней, 9 из которых шли наверх, понемногу и очень тяжело адаптируясь к перепадам высоты и давления.



© Фото: Татьяна Михнюк Начинали путь в зеленых пейзажах, а дошли до ледников

"Самым сложным и пугающим было незнание. И высоты, и реакций своего организма. Мне стало плохо на первом же подъеме. Проснулась от того, что тошнит. И вот что делать? То ли возвращаться назад, а это значит, путешествие закончилось, то ли бежать к гиду. Гид тогда дал лекарство, померял кислород, и мы пошли дальше", — рассказывает Татьяна.

"Знаете, я себя считаю физически неслабым человеком, и был уверен, что выдержу. Единственный вопрос, который у меня был — как мне это дастся… Просто чтобы вы понимали: я там заснял на видео, как ведет себя пакетик с влажными салфетками — как плоская внизу упаковка на высоте в 5 тысяч метров надулась, как шарик. Вот то же происходит и в легких. Поэтому курильщикам, к примеру, в горах точно делать нечего", — объясняет Артем.



© Фото: Татьяна Михнюк В такие путешествия надо ехать готовым к трудностям – и моральным, и физическим

Кислород в пути вся группа меряла как минимум дважды в сутки: утром и вечером. За эти 9 дней они поднялись на две с половиной тысячи метров — от аэропорта в Лукле, куда привозят всех идущих в горы путешественников, до базового лагеря на высоте в 5335 метров над уровнем моря.

У подножия Эвереста было +30. В базовом лагере ночью до —15. Начинали путь в зеленых пейзажах, а дошли до ледников. Порой проходили в день до 20 километров.

"Мы приходили на определенную высоту, обедали. А потом надо было немного прогуляться вверх, набрать высоту, чтобы акклиматизироваться, а потом вернуться и переночевать. Это называется радиальный выход", — объясняет Татьяна.



© Фото: Татьяна Михнюк Порой проходили в день до 20 километров

Когда, наконец, добрались до лагеря, началась вьюга. Рассмотрели пару палаток. "И это все?!" — была первая реакция.

Ради чего

Туристов в базовый лагерь не пускают. Там живут только альпинисты, которые акклиматизируются перед восхождением.

Рассмотреть лагерь удалось лишь на следующее утро, когда группе предложили подняться еще на 200 метров на Кала-Патхар — вершину, с которой открывает шикарный вид на Эверест.



© Фото: Татьяна Михнюк Базовый лагерь, где альпинисты живут в палатках

"Когда мы поднимались на Кала-Патхар, мы увидели рассвет и что базовый лагерь на самом-то деле большущий. Просто из-за непогоды мы всего этого не видели. Там альпинисты живут в палатках. И вот представьте: белый ледник, горы, а внизу все желто-оранжевое — палатки-то желтые", — вспоминает Татьяна.

Самое обидное, что главный инициатор путешествия Виталий видами с Кала-Патхар насладиться не смог. Его организм к тому моменту уже перестал справляться, и гид не пустил Виталия дальше.



© Фото: Татьяна Михнюк В Гималаях действительно очень красиво, тяжело и опасно

"Это у меня был самый яркий момент: когда я туда зашел, а обратно спуститься уже не могу, потому что не могу дышать. И когда все концентрируется на одном — выхода другого нет — надо топать самому. Все внимание в одну точку, и маленькими шашками, тяжело дыша, часа четыре спускался. Шаг — сдох, шаг — сдох, и вот так вниз. Это, конечно, очень запомнилось", — взахлеб рассказывает Виталий.

Рядом были друзья, в кармане навороченная страховка, которая предусматривала даже эвакуацию вертолетом. Но справляться все равно пришлось самому.

"Как оказалось, когда надо, и вертолет может не прилететь. К примеру, когда мы были в базовом лагере, я уже дышать не мог, а началась пурга. И уколов с собой уже не было. Пришлось эти 4,5 километра шажок за шажком спускаться, а там уже вкололи, и стало легче. Но я все равно очень доволен", — признается Виталий.



© Фото: Татьяна Михнюк Местные обитатели привыкли к огромным толпам туристов

На вопрос — ради чего же были нужны все эти жертвы — реагирует мгновенно: как ради чего?! Ради красоты, которая есть в мире, и ради того, чтобы себя испытать.

"Это тоже очень важно: познать себя в сложных ситуациях. Как говорится, хочешь почувствовать, как тебе хорошо сейчас, сделай плохо. А потом вернись в то состояние, в котором был. И поймешь, как было классно", — смеется Виталий.

Самое впечатляющее

Татьяну впечатлила красота. Говорит, до сих пор не отпускает. Даже на работе втихаря листает фотографии на телефоне.



© Фото: Татьяна Михнюк Погода в Гималаях меняется мгновенно

Виталий с азартом рассказывает про горный аэропорт в Лукле с полосой в чуть более чем 500 метров, которая упирается в скалу.

"Там получается: промажешь, врежешься в скалу. Если не успеешь затормозить, тоже врежешься в скалу. Вариантов других нет", — рассказывает Виталий.



© Фото: Татьяна Михнюк Горный аэропорт в Лукле с полосой в чуть более чем 500 метров, которая упирается в скалу

Киношники, говорит, не соврали: в Гималаях действительно очень красиво, тяжело и опасно. И вот это сочетание удивительных пейзажей и постоянного риска стало самым сильным впечатлением поездки для Артема.

"Впечатлило ощущение мнимой безопасности. Погода меняется мгновенно: с утра все идеально, светит солнышко. Эта красота манит и притупляет чувство опасности. А горы же не прощают ошибок. Даже в последний день, когда мы поднимались на Кала-Патхар, услышала шум, а потом увидели — напротив нас сошла лавина. И при этом все равно на фоне всего этого величия кажется, что это не лавина, а что-то такое маленькое. А люди гибнут. Даже во время нашего пребывания там погиб альпинист", — признается Артем.



© Фото: Татьяна Михнюк Монумент с фамилиями погибших

Всех троих впечатлил монумент у базового лагеря: расколотая гора с именами погибших альпинистов. Места на монументе больше нет, таблички с фамилиями погибших теперь крепят на соседнем доме.

Где спали и что ели

Трекинг очень популярен в Непале. По тропам наверх идут и группы, и дикари. Покупают разрешения и идут.

В ответ на этот спрос в горах выросли лоджии — маленькие отели, где могут остановиться путешественники.



© Фото: Татьяна Михнюк В горах выросли лоджии – маленькие отели, где могут остановиться путешественники

"Изначально лоджии — это были строения для скота. Как у нас хлев. Когда начались восхождения на Эверест, начал развиваться туризм, их стали перестраивать и рекламировать, и за последние 20 лет они шагнули очень далеко. Начали строить дома. Пятизвездочными отелями это назвать сложно, но по их меркам это шикарное жилье", — рассказывает Артем.



© Фото: Татьяна Михнюк Когда начались восхождения на Эверест, здесь стал развиваться туризм

В начале путешествия могли позволить себе местные супы и блюдо под названием момо — что-то наподобие наших пельменей. Чем выше поднимались, тем больше ужимали рацион — до картошки и риса.

"С какой-то точки гид нам сказал: все, дальше мясо не ешьте, яйца не ешьте, потому что это все приносят снизу. Причем несется днем в жару и хранится неизвестно как. Так что с этого момента пошла вегетарианская еда", — смеется Татьяна.



© Фото: Татьяна Михнюк Продукты несут в горы

Вода только бутилированная. На каком-то этапе, чтобы помыться, надо было топить снег.

"Один день встал в полшестого, чтобы быть первым. Но как оказалось, это было зря, потому что вся вода замерзла. В шесть местный народ начал подниматься, разогрели воду, только тогда смогли умываться. И вообще, там надо быть готовым к тому, что в течение недели не будет возможности помыться", — рассказывает Артем.

Советы на дорожку

В такие путешествия надо ехать готовым к трудностям — и моральным, и физическим, говорят друзья.



© Фото: Татьяна Михнюк От путешествия у туристов-альпинистов осталось уйма впечатлений и красивые фотографии

Не лишним будет накануне поездки привести себя в форму. Артем, к примеру, за несколько месяцев до поездки полностью отказался от спиртного и кофе, стал много ходить пешком. Виталий и Татьяна бегали.

В горах нужны удобные и теплые вещи, солнцезащитный крем. И обязательно — лекарства от проблем с пищеварением. Желудком страдала почти половина их группы, признаются путешественники, — от стресса и от непривычной еды.



© Фото: из архива Татьяны Михнюк Виталий и Татьяна Михнюк

"И все-таки главный совет — нужно иметь очень большое желание. Если нет желания, ничего не поможет. И второе, чтобы рядом были или верная спутница, или хороший друг. Одному там тяжело", — резюмирует Виталий.

Они не жалеют, что ввязались в эту авантюру. И уже строят планы на следующий отпуск. Хотят взять новую высоту — взобраться на Килиманджаро.