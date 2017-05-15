Хранители мудрости: мистическая красота сов

Совы не перестают очаровывать человека на протяжении тысячелетий. Этих существ можно с завидной частотой встретить в мифах и рассказах, относящихся еще к временам древнегреческой и древнеегипетской цивилизаций. Представители множества культур в самых разных регионах мира наделяют образ совы глубоким символизмом, видя в этой птице хранителя мудрости, покровителя мертвых и стражника иного мира.





Первая встреча фотографа Брэда Уилсона с совами, несмотря на весь окружающий их мистический ореол, оказалась на удивление прозаичной. В тот летний день он посещал заповедник живой природы недалеко от своего дома в Нью-Мексико и увидел там многочисленных сов. Воображение художника покорила живописность их перьев и огромных глаз.

По словам фотографа, он немедленно осознал, что хочет поработать с образами этих прекрасных птиц. Получив разрешение на фотосессию, спустя несколько недель Уилсон организовал в заповеднике фотостудию, куда смотрители приносили для съемок сов. Основной его идеей было заснять прямой взгляд птицы непосредственно в камеру. Именно смотря в глаза, говорит фотограф, достигается наиболее мощная и тесная связь с живым существом.

Очень быстро Уилсон понял, что его цель будет очень трудно достичь. Большинство этих птиц способно поворачивать свою голову на 270 градусов, и каждая пернатая модель фотографа во время съемки предпочитала разглядывать черный фон позади себя, а не смотреть в объектив. Однако это не стало для Брэда большим сюрпризом и препятствием к созданию серии восхитительных снимков, в чем вы можете непосредственно убедиться, полюбовавшись на его работы.

Очковая сова





Западная малая ушастая сова









Североамериканская совка









Обыкновенная сипуха









Филин









Кроличий сыч









Ушастая сова





Воробьиный сыч-гном









Западноамериканская совка





Серая неясыть





Виргинский филин









Сайт: www.bradwilson.com

Текст: Flytothesky.ru