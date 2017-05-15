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Хранители мудрости: мистическая красота сов

16.05.2017 16:32 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Совы не перестают очаровывать человека на протяжении тысячелетий. Этих существ можно с завидной частотой встретить в мифах и рассказах, относящихся еще к временам древнегреческой и древнеегипетской цивилизаций. Представители множества культур в самых разных регионах мира наделяют образ совы глубоким символизмом, видя в этой птице хранителя мудрости, покровителя мертвых и стражника иного мира.

Хранители мудрости: мистическая красота сов

Первая встреча фотографа Брэда Уилсона с совами, несмотря на весь окружающий их мистический ореол, оказалась на удивление прозаичной. В тот летний день он посещал заповедник живой природы недалеко от своего дома в Нью-Мексико и увидел там многочисленных сов. Воображение художника покорила живописность их перьев и огромных глаз.

По словам фотографа, он немедленно осознал, что хочет поработать с образами этих прекрасных птиц. Получив разрешение на фотосессию, спустя несколько недель Уилсон организовал в заповеднике фотостудию, куда смотрители приносили для съемок сов. Основной его идеей было заснять прямой взгляд птицы непосредственно в камеру. Именно смотря в глаза, говорит фотограф, достигается наиболее мощная и тесная связь с живым существом.

Очень быстро Уилсон понял, что его цель будет очень трудно достичь. Большинство этих птиц способно поворачивать свою голову на 270 градусов, и каждая пернатая модель фотографа во время съемки предпочитала разглядывать черный фон позади себя, а не смотреть в объектив. Однако это не стало для Брэда большим сюрпризом и препятствием к созданию серии восхитительных снимков, в чем вы можете непосредственно убедиться, полюбовавшись на его работы.Хранители мудрости: мистическая красота сов

Очковая сова

Хранители мудрости: мистическая красота сов

Западная малая ушастая сова

Хранители мудрости: мистическая красота сов

Хранители мудрости: мистическая красота сов

Североамериканская совка

Хранители мудрости: мистическая красота сов

Хранители мудрости: мистическая красота сов

Обыкновенная сипуха

Хранители мудрости: мистическая красота сов

Хранители мудрости: мистическая красота сов

Филин

Хранители мудрости: мистическая красота сов

Хранители мудрости: мистическая красота сов

Кроличий сыч

Хранители мудрости: мистическая красота сов

Хранители мудрости: мистическая красота сов

Ушастая сова

Хранители мудрости: мистическая красота сов

Воробьиный сыч-гном

Хранители мудрости: мистическая красота сов

Хранители мудрости: мистическая красота сов

Западноамериканская совка

Хранители мудрости: мистическая красота сов

Серая неясыть

Хранители мудрости: мистическая красота сов

Виргинский филин

Хранители мудрости: мистическая красота сов

Хранители мудрости: мистическая красота сов

Сайт: www.bradwilson.com

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Совы не перестают очаровывать человека на протяжении тысячелетий. Этих существ можно с завидной частотой встретить в мифах и рассказах, относящихся еще к временам...

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