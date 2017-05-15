Вредные советы, или как не построить отношения

Класса эдак с восьмого почти каждая уважающая себя девушка начинает черпать информацию об отношениях полов из многочисленных печатных изданий. Советы в журналах противоречат друг другу, и так трудно разобраться, как же на самом деле стоит себя вести. Проявить инициативу или ждать, пока молодой человек приступит к активным действиям? Быть ранимой и нежной или показать свою независимость? А как относиться к измене: простить или навсегда прекратить отношения с предателем?

Список можно продолжать бесконечно долго. Все это исходит еще и от близких подруг, специалистов по психологии, экстрасенсов с телеэкрана — от всех, кто якобы на все 100% разбирается в человеческой душе. Но их советы почему-то все равно не работают в реальной жизни.





Казалось бы, стоит всего лишь отвергнуть мнение окружающих, позаботиться о своей судьбе самостоятельно, никого не слушая и не стараясь казаться тем, кем вы не являетесь на самом деле. На первый взгляд, все это правильно. Но не так просто.

Каждый прожитый год дает новый опыт и знание, как делать не стоит, а как можно. Даже если вы стараетесь жить в соответствии с внутренними установками, которые сформированы на основе прошлых ошибок и событий в вашей судьбе, не удивляйтесь, когда все пойдет не по плану. Жизнь непредсказуема, и, порой, нет возможности выявить хоть какой-то смысл происходящего. Каждый человек уникален, точно так же уникальны события, которые с ним происходят.

Несколько простых примеров.

«Не пиши и не звони первая»

Оглянитесь вокруг. Наверняка, у вас есть подруги, которые пишут объектам своей симпатии объемные сообщения в социальных сетях. Женщина часто первая сообщает о своих чувствах, ищет поводы для встречи и делает еще много того, что способствует выстраиванию связей с противоположным полом. А потом наступает момент, когда она заявляет, что хватит унижаться перед мужчиной, пусть он сам добивается ее во что бы то ни стало.

В реальности все не так предсказуемо. Возможно, среди ваших знакомых есть девушка, проявляющая инициативу в общении с человеком, который ей небезразличен, и открыто призывает обратить на нее его внимание. Вы будете негодовать и говорить ей, что завоевывать мужчину — это как-то не по-женски. А потом однажды вы встретите их на улице, счастливых и влюбленных, и поймете, что ваши правила не всегда действуют.

Конечно, бывают и куда более печальные развязки. Мужчина устанет от назойливой поклонницы, разрывающей его телефон своими сообщениями и звонками, и навсегда уберет ее из своей жизни. И она останется одна.

«Живи для себя и развивайся, ведь мужчины любят сильных и независимых»

Материнский инстинкт — это то, чем страдает каждая вторая женщина, находясь в паре с любимым человеком. Она растворяется в отношениях, которые едва успели начаться. Даже безобидное «я на выходные съезжу на рыбалку» вызывает смешанные чувства. Что уж говорить об измене! И тут обиженная женщина штудирует статьи, в которых очередной гуру психологии заявляет, что главное — иметь свои интересы, потому что неразвитая женщина никому не нравится. Мужчина — не первостепенное, нужно думать о себе, тогда все и наладится.

Можно увлекаться множеством необычных вещей, изучать иврит, посещать бальные танцы, стать доктором медицинских наук, уметь заменить масло в коробке передач автомобиля и быть крайне привлекательной. Мужчины вокруг будут восхищаться, какая же вы прекрасная, но жениться на «серой мышке» — на обычной девушке, которая незаметна в толпе.

Те же психологи утверждают, что мужчин пугает сама мысль об отношениях с успешной, умной, начитанной и привлекательной. Они боятся напрягаться и в итоге так и не оправдать ожиданий. Поэтому им проще найти неприметную простушку.

Так что же делать? Конечно, не забывайте о себе и о саморазвитии. Но помните, что это не удержит гулящего мужчину от измены и не привлечет умного и интересного представителя сильного пола в вашу жизнь.

«Любовь приходит, когда ее не ждешь»

Итак, вы отчаялись найти прекрасного принца, и вам не остается ничего больше, кроме как обратиться к психологу. Он говорит, что все проблемы из-за неразорванной связи с предыдущим мужчиной, и именно это мешает зарождению новой любви. Потом вы приходите на сеанс к какому-нибудь знатоку энергии и внеземных процессов, и он заявляет, что вы, наоборот, слишком закрыты и не впускаете чувства в свою жизнь.

Кто-то обязательно подскажет вам модный способ притянуть к себе многочисленные блага — визуализацию. Так почему же все это не действует? Вы уже давно развесили по всему дому мотивирующие плакаты с изображением самых прекрасных мужчин планеты и представляете ваши гипотетические отношения и счастливую семью. А еще вы действительно открыты для новых знакомств, ходите на массовые мероприятия и встречаетесь с друзьями в больших компаниях. Что не так?

Любовь — это то, что никак не зависит от ожиданий. Она приходит не тогда, когда люди освобождаются от бремени прошлых отношений. И нет особого смысла представлять в своей голове идеальный союз двух любящих сердец, одно из которых — вы. Вы не можете предугадать, как скоро на горизонте появится именно ваша вторая половинка.

Любовь разрушает стереотипы, поэтому часто застигает людей врасплох. Вы встретитесь там, где никто из вас не ожидал. Просто будьте собой, и «ваш» человек обязательно появится. Не нужно примерять на себя отношения подруг и знакомых, ведь это их жизнь. А ваша — иная.

Текст: Flytothesky.ru