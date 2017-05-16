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Этот тест определит вашу ориентацию!
16.05.2017 21:47 — Калейдоскоп | Flytothesky
Мы подготовили для вас весьма объективный тест, который определит вашу ориентацию. Вы можете спорить с нами, но против результатов не попрешь, ведь они основаны на научных знаниях о психологии, когнитивных картах, нейронных сетях и самых достоверных исследованиях британских ученых… Итак, готовы пройти через настоящее испытание и узнать правду? Поехали!
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Мы подготовили для вас весьма объективный тест, который определит вашу ориентацию. Вы можете спорить с нами, но против результатов не попрешь, ведь они основаны на...
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