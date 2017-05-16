10 археологических находок, противоречащих здравому смыслу

От древних картин, изображающих людей верхом на динозавре, вплоть до ядерного оружия доисторического периода – все это и является странными археологическими находками, которые абсолютно противоречат и логике, и здравому смыслу. Эти вещи настолько загадочны и неуместны, что они не могут быть реальными. Но они существуют!

1. Камни Ики





Камни Ики доколумбового периода – это самый страшный кошмар археолога. Они будоражат научное сообщество с тех пор, как их откопали в Перу в середине 20 века. Это изумительный калейдоскоп динозавров, сосуществующих с людьми и современными технологиями. Может быть мы «проглядели» десятки миллионов лет человеческой истории? Почему на этих камнях изображены сложные операции и даже люди, смотрящие в телескоп?

2. Сферы из Клерксдорпа





Эти сферы, найденные в ЮАР, возвращают нас на 3 миллиарда лет назад в прошлое, в то время, когда Земля едва остыла, чтобы стать скалистой планетой. Вряд ли природа смогла создать такие ровные линии и четкие узоры. Остается только озадаченно размышлять. Возможно, это был какой-то мастер-класс по керамике, организованный на Земле межгалактическими путешественниками?

3. Радиоактивные скелеты из Индии





Обнаружение древних радиоактивных скелетов ставит в тупик. Кстати, старинные индийские хроники рассказывают о катастрофе, уничтожившей миллионы людей. Но ответа на эту загадку нет. Кто поддерживал древние междоусобицы между городами-государствами тысячи лет назад? В хрониках упоминаются небесные колесницы и смертельное оружие, но совсем не понятно, кто ими управлял. Были ли они богами или инопланетянами? Тем не менее, на найденных скелетах остались радиоактивные частицы.

4. Лондонский молоток





Из-за лондонского молотка можно начинать переписывать заново книги по геологии. Что делал молоток в скальных образованиях возрастом в 400 миллионов лет? Кстати, молоток был найден не в Англии, а в штате Техас возле небольшого поселения Лондон. Можно, конечно, предположить, что это мистификация, но геологи подтвердили возраст скальной породы, в которой «застрял» молоток.

5. Доисторические черепа с пулевыми отверстиями





По идее, у доисторических охотников не было ничего, кроме палок и камней. Тем не менее, археологи обнаружили странные артефакты – черепа людей и животных с идеально круглыми отверстиями.





Представьте себе свою реакцию, когда современный судмедэксперт подтверждает, что вы держите в руках 125000-летний череп гоминида, пробитый пулей? Мистификация? Путешествия во времени? Опять инопланетяне?

6. Фигурки Акамбаро





Вы тоже видите мужчину, оседлавшего трицератопса? Фигурки Акамбаро – свидетельство того, что люди прошлого очень даже дружили с динозаврами. Итак, в мексиканском городе Акамбаро в 1945 году было найдено 33 тысячи глиняных и каменных фигурок, озадачивших археологов и историков. Возраст фигурок – 2500 лет. Динозавры вымерли 65 миллионов лет назад. Что-то тут не сходится.

7. Болт возрастом в 300 млн. лет





Остатки высокоразвитой утраченной цивилизации или… работа инопланетян. Третьего варианта нет, когда вы рассматриваете винт внутри скального образования возрастом в 300 миллионов лет. По мнению скептиков, болт – это не что иное, как ископаемое существо под названием криноид, жившее в древних океанах. Но вы можете выбрать и более загадочную версию.

8. Генетический диск





Так называемый генетический диск – это артефакт, изготовленный из лидита диаметром 22 см и найденный в Колумбии. С двух сторон на нем изображен цикл развития: от сперматозоида и яйцеклетки до младенца. Вопрос: как люди наблюдали такие деликатные процессы тысячи лет назад без усовершенствованных методов и инструментов нашего современного мира?

9. Древние египетские вертолеты





Пирамиды, мумии, фараоны в золоте… Археологи склонны считать, что они знают практически все о древней египетской цивилизации. Более пристальный взгляд на один из многочисленных иероглифов выявил его поразительную неуместность. Древний текст из Храма Сети не оставляет места для альтернативных версий, кроме как мысли о том, что это современный вертолет. Тайна на этом не заканчивается. Рядом с ним еще два странных транспортных средства. Возможно, древние египтяне были умнее и трудолюбивее, чем мы думаем?

10. Крысиный король





Крысы – животные социальные. Только вот каким образом эта компания крыс ухитрилась так тесно сплестись хвостами, коллективно умереть, а потом мумифицироваться? Тем более, крысиный король – это всего лишь миф и легенда. Правда, была версия, что такие жуткие композиции – это дело рук средневековых эстетов. Если современные люди делают гербарии, то почему бы жителям Средневековья не делать крысиные букеты?

Текст: Flytothesky.ru

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