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10 археологических находок, противоречащих здравому смыслу

17.05.2017 10:24 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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От древних картин, изображающих людей верхом на динозавре, вплоть до ядерного оружия доисторического периода – все это и является странными археологическими находками, которые абсолютно противоречат и логике, и здравому смыслу. Эти вещи настолько загадочны и неуместны, что они не могут быть реальными. Но они существуют!

1. Камни Ики

10 археологических находок, противоречащих здравому смыслу

Камни Ики доколумбового периода – это самый страшный кошмар археолога. Они будоражат научное сообщество с тех пор, как их откопали в Перу в середине 20 века. Это изумительный калейдоскоп динозавров, сосуществующих с людьми и современными технологиями. Может быть мы «проглядели» десятки миллионов лет человеческой истории? Почему на этих камнях изображены сложные операции и даже люди, смотрящие в телескоп?

2. Сферы из Клерксдорпа

10 археологических находок, противоречащих здравому смыслу

Эти сферы, найденные в ЮАР, возвращают нас на 3 миллиарда лет назад в прошлое, в то время, когда Земля едва остыла, чтобы стать скалистой планетой. Вряд ли природа смогла создать такие ровные линии и четкие узоры. Остается только озадаченно размышлять. Возможно, это был какой-то мастер-класс по керамике, организованный на Земле межгалактическими путешественниками?

3. Радиоактивные скелеты из Индии

10 археологических находок, противоречащих здравому смыслу

Обнаружение древних радиоактивных скелетов ставит в тупик. Кстати, старинные индийские хроники рассказывают о катастрофе, уничтожившей миллионы людей. Но ответа на эту загадку нет. Кто поддерживал древние междоусобицы между городами-государствами тысячи лет назад? В хрониках упоминаются небесные колесницы и смертельное оружие, но совсем не понятно, кто ими управлял. Были ли они богами или инопланетянами? Тем не менее, на найденных скелетах остались радиоактивные частицы.

4. Лондонский молоток

10 археологических находок, противоречащих здравому смыслу

Из-за лондонского молотка можно начинать переписывать заново книги по геологии. Что делал молоток в скальных образованиях возрастом в 400 миллионов лет? Кстати, молоток был найден не в Англии, а в штате Техас возле небольшого поселения Лондон. Можно, конечно, предположить, что это мистификация, но геологи подтвердили возраст скальной породы, в которой «застрял» молоток.

5. Доисторические черепа с пулевыми отверстиями

10 археологических находок, противоречащих здравому смыслу

По идее, у доисторических охотников не было ничего, кроме палок и камней. Тем не менее, археологи обнаружили странные артефакты – черепа людей и животных с идеально круглыми отверстиями.

10 археологических находок, противоречащих здравому смыслу

Представьте себе свою реакцию, когда современный судмедэксперт подтверждает, что вы держите в руках 125000-летний череп гоминида, пробитый пулей? Мистификация? Путешествия во времени? Опять инопланетяне?

6. Фигурки Акамбаро

10 археологических находок, противоречащих здравому смыслу

Вы тоже видите мужчину, оседлавшего трицератопса? Фигурки Акамбаро – свидетельство того, что люди прошлого очень даже дружили с динозаврами. Итак, в мексиканском городе Акамбаро в 1945 году было найдено 33 тысячи глиняных и каменных фигурок, озадачивших археологов и историков. Возраст фигурок – 2500 лет. Динозавры вымерли 65 миллионов лет назад. Что-то тут не сходится.

7. Болт возрастом в 300 млн. лет

10 археологических находок, противоречащих здравому смыслу

Остатки высокоразвитой утраченной цивилизации или… работа инопланетян. Третьего варианта нет, когда вы рассматриваете винт внутри скального образования возрастом в 300 миллионов лет. По мнению скептиков, болт – это не что иное, как ископаемое существо под названием криноид, жившее в древних океанах. Но вы можете выбрать и более загадочную версию.

8. Генетический диск

10 археологических находок, противоречащих здравому смыслу

Так называемый генетический диск – это артефакт, изготовленный из лидита диаметром 22 см и найденный в Колумбии. С двух сторон на нем изображен цикл развития: от сперматозоида и яйцеклетки до младенца. Вопрос: как люди наблюдали такие деликатные процессы тысячи лет назад без усовершенствованных методов и инструментов нашего современного мира?

9. Древние египетские вертолеты

10 археологических находок, противоречащих здравому смыслу

Пирамиды, мумии, фараоны в золоте… Археологи склонны считать, что они знают практически все о древней египетской цивилизации. Более пристальный взгляд на один из многочисленных иероглифов выявил его поразительную неуместность. Древний текст из Храма Сети не оставляет места для альтернативных версий, кроме как мысли о том, что это современный вертолет. Тайна на этом не заканчивается. Рядом с ним еще два странных транспортных средства. Возможно, древние египтяне были умнее и трудолюбивее, чем мы думаем?

10. Крысиный король

10 археологических находок, противоречащих здравому смыслу

Крысы – животные социальные. Только вот каким образом эта компания крыс ухитрилась так тесно сплестись хвостами, коллективно умереть, а потом мумифицироваться? Тем более, крысиный король – это всего лишь миф и легенда. Правда, была версия, что такие жуткие композиции – это дело рук средневековых эстетов. Если современные люди делают гербарии, то почему бы жителям Средневековья не делать крысиные букеты?10 археологических находок, противоречащих здравому смыслу

Текст: Flytothesky.ru

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