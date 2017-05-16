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В существование этих невероятных родителей вы не поверите!

17.05.2017 09:56 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Среднестатистическими и обычными мамой с папой никого уже не удивишь. Родительство, оказывается, может принимать любые формы, и возраст и пол тут не при чем. Какие только чудеса не случаются на нашей планете!

1. Натали Сулеман

В существование этих невероятных родителей вы не поверите!

Натали Сулеман – мама восьмерни. Однако ее невероятная беременность не была результатом природного чуда. Это было ЭКО с 12 эмбрионами. Стандартная процедура обычно ограничивается 2-3 эмбрионами в надежде, что удача улыбнется хотя бы одному.

В существование этих невероятных родителей вы не поверите!

В случае с Натали все было гораздо интереснее. На момент ЭКО она была матерью-одиночкой с шестью детьми. А в результате стала мамой четырнадцати.

2. Томас Бити

В существование этих невероятных родителей вы не поверите!

Бывшая модель женского пола и финалистка конкурса «Мисс Гавайи» начала ощущать себя мальчиком лет с 10. Однако после операции по смене пола его (её?) женская репродуктивная система осталась на месте. Поскольку его жена Нэнси не могла родить, Томас решил стать первым беременным мужчиной в мире.

В существование этих невероятных родителей вы не поверите!

Несмотря на неудачную первую беременность, Томас повторил попытку, причем неоднократно, и теперь является гордым отцом (или матерью) трех детей.

3. Бьюла Хантер

В существование этих невероятных родителей вы не поверите!

Бьюла Хантер заподозрила неладное, когда её младенец не захотел рождаться в срок. В результате эксперты зафиксировали беременность, которая продолжалась 375 дней, что на 95 дней больше стандартной. Наиболее разумное объяснение заключается в том, что плод у Бьюлы развивался медленнее, чем обычно. Тем не менее, она родила совершенно здоровую девочку, которую назвали Пенни Диана.

4. Рамжит Рагхав

В существование этих невероятных родителей вы не поверите!

Рамжит Рагхав – редкостно активный дедушка. Во-первых, он стал отцом в 96 лет, а во-вторых, индийский фермер не стесняется признаваться, что занимается сексом трижды в день. Да, у Рамжита родился здоровый ребенок в том возрасте, когда большинство его сверстников с трудом вспоминают свое имя. Кстати, молодому отцу уже 101 год.

В существование этих невероятных родителей вы не поверите!

Раньше он был спортсменом, а недавно решил стать вегетарианцем.

5. Стейси Херальд

В существование этих невероятных родителей вы не поверите!

Стейси Херальд – самая крохотная мама в мире. Её рост – 60 см, а её болезнь называется «несовершенный остеогенез». Несмотря на то, что врачи давали ей минимум шансов на выживание в случае беременности, Стейси – гордая мать троих детей.

В существование этих невероятных родителей вы не поверите!

Врачи боялись, что крупный ребенок мог бы повредить её легкие и сердце, но все обошлось. Увы, но двое из троих её детей унаследовали болезнь матери.

6. Кармелина Феделе

В существование этих невероятных родителей вы не поверите!

Итальянка из города Аверса родила самую тяжелую девочку в мире, что было зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса. Малышка при рождении весила чуть больше 10 кг и, вероятно, была тяжким достижением для матери.

В существование этих невероятных родителей вы не поверите!

Наука пока не дает ответа, почему некоторые дети рождаются крупными, ведь здоровый вес варьируется от 2,5 кг до 5 кг.

7. Семья Васильевых

В существование этих невероятных родителей вы не поверите!

Самая плодовитая пара в истории! Согласно российским документам 18-го века в семье Васильевых было 69 детей, из них 16 пар близнецов, семь тройняшек и даже четыре набора по четыре близнеца. Какие славные были дни, когда никто не знал о противозачаточных таблетках или презервативах. На все воля Божья!

8. Дальжиндер Каур

В существование этих невероятных родителей вы не поверите!

Индианка Дальжиндер Каур сломала все биологические часы и все медицинское понимание репродуктивного возраста. Да, это было ЭКО, но оно было удачным, и 72-летняя женщина выносила и родила. Она считается самой старородящей матерью в мире. Однако многие все же задаются вопросом, что будет с маленьким мальчиком.

В существование этих невероятных родителей вы не поверите!

Из-за такой возрастной разницы годовалый Армаан может рано остаться сиротой.

9. Анна Бейтс

В существование этих невероятных родителей вы не поверите!

Рост Анны Бейтс был 2,43 м. Мало того, что она нашла себе партнера, она еще и родила гигантского малыша весом 12 кг и ростом 76 см, который, увы, прожил 11 часов. Это была её вторая безуспешная попытка родить ребенка. Может быть, это было как-то связано с её мужем?

В существование этих невероятных родителей вы не поверите!

Мартин Ван Бурен Бейтс тоже считался гигантом, хотя и немного ниже Анны – всего 2,32 м.

10. Джоанна Кшиштонек

В существование этих невероятных родителей вы не поверите!

31-летняя полька провела в родах 75 дней. На 21 неделе беременности она потеряла одного малыша из тройни из-за преждевременных схваток. Помимо назначения лекарств, врачи также рекомендовали ей принять странное положение тела для предотвращения дальнейших проблем. И будущая мама таки сражалась за жизнь оставшихся двух малышей. Она сидела в течение двух с половиной месяцев в постели,

наклоненной под углом 30 градусов, с поднятыми вверх ногами. Представьте себе борьбу Джоанны и её моральные терзания. Двое малышей, к счастью, родились здоровыми путем кесарева сечения.В существование этих невероятных родителей вы не поверите!

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Среднестатистическими и обычными мамой с папой никого уже не удивишь. Родительство, оказывается, может принимать любые формы, и возраст и пол тут не при чем. Какие...

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