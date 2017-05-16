В существование этих невероятных родителей вы не поверите!

Среднестатистическими и обычными мамой с папой никого уже не удивишь. Родительство, оказывается, может принимать любые формы, и возраст и пол тут не при чем. Какие только чудеса не случаются на нашей планете!

1. Натали Сулеман





Натали Сулеман – мама восьмерни. Однако ее невероятная беременность не была результатом природного чуда. Это было ЭКО с 12 эмбрионами. Стандартная процедура обычно ограничивается 2-3 эмбрионами в надежде, что удача улыбнется хотя бы одному.





В случае с Натали все было гораздо интереснее. На момент ЭКО она была матерью-одиночкой с шестью детьми. А в результате стала мамой четырнадцати.

2. Томас Бити





Бывшая модель женского пола и финалистка конкурса «Мисс Гавайи» начала ощущать себя мальчиком лет с 10. Однако после операции по смене пола его (её?) женская репродуктивная система осталась на месте. Поскольку его жена Нэнси не могла родить, Томас решил стать первым беременным мужчиной в мире.





Несмотря на неудачную первую беременность, Томас повторил попытку, причем неоднократно, и теперь является гордым отцом (или матерью) трех детей.

3. Бьюла Хантер





Бьюла Хантер заподозрила неладное, когда её младенец не захотел рождаться в срок. В результате эксперты зафиксировали беременность, которая продолжалась 375 дней, что на 95 дней больше стандартной. Наиболее разумное объяснение заключается в том, что плод у Бьюлы развивался медленнее, чем обычно. Тем не менее, она родила совершенно здоровую девочку, которую назвали Пенни Диана.

4. Рамжит Рагхав





Рамжит Рагхав – редкостно активный дедушка. Во-первых, он стал отцом в 96 лет, а во-вторых, индийский фермер не стесняется признаваться, что занимается сексом трижды в день. Да, у Рамжита родился здоровый ребенок в том возрасте, когда большинство его сверстников с трудом вспоминают свое имя. Кстати, молодому отцу уже 101 год.





Раньше он был спортсменом, а недавно решил стать вегетарианцем.

5. Стейси Херальд





Стейси Херальд – самая крохотная мама в мире. Её рост – 60 см, а её болезнь называется «несовершенный остеогенез». Несмотря на то, что врачи давали ей минимум шансов на выживание в случае беременности, Стейси – гордая мать троих детей.





Врачи боялись, что крупный ребенок мог бы повредить её легкие и сердце, но все обошлось. Увы, но двое из троих её детей унаследовали болезнь матери.

6. Кармелина Феделе





Итальянка из города Аверса родила самую тяжелую девочку в мире, что было зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса. Малышка при рождении весила чуть больше 10 кг и, вероятно, была тяжким достижением для матери.





Наука пока не дает ответа, почему некоторые дети рождаются крупными, ведь здоровый вес варьируется от 2,5 кг до 5 кг.

7. Семья Васильевых





Самая плодовитая пара в истории! Согласно российским документам 18-го века в семье Васильевых было 69 детей, из них 16 пар близнецов, семь тройняшек и даже четыре набора по четыре близнеца. Какие славные были дни, когда никто не знал о противозачаточных таблетках или презервативах. На все воля Божья!

8. Дальжиндер Каур





Индианка Дальжиндер Каур сломала все биологические часы и все медицинское понимание репродуктивного возраста. Да, это было ЭКО, но оно было удачным, и 72-летняя женщина выносила и родила. Она считается самой старородящей матерью в мире. Однако многие все же задаются вопросом, что будет с маленьким мальчиком.





Из-за такой возрастной разницы годовалый Армаан может рано остаться сиротой.

9. Анна Бейтс





Рост Анны Бейтс был 2,43 м. Мало того, что она нашла себе партнера, она еще и родила гигантского малыша весом 12 кг и ростом 76 см, который, увы, прожил 11 часов. Это была её вторая безуспешная попытка родить ребенка. Может быть, это было как-то связано с её мужем?





Мартин Ван Бурен Бейтс тоже считался гигантом, хотя и немного ниже Анны – всего 2,32 м.

10. Джоанна Кшиштонек





31-летняя полька провела в родах 75 дней. На 21 неделе беременности она потеряла одного малыша из тройни из-за преждевременных схваток. Помимо назначения лекарств, врачи также рекомендовали ей принять странное положение тела для предотвращения дальнейших проблем. И будущая мама таки сражалась за жизнь оставшихся двух малышей. Она сидела в течение двух с половиной месяцев в постели,

наклоненной под углом 30 градусов, с поднятыми вверх ногами. Представьте себе борьбу Джоанны и её моральные терзания. Двое малышей, к счастью, родились здоровыми путем кесарева сечения.

Текст: Flytothesky.ru