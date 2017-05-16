7 жестоких истин, которые сделают вас сильнее и лучше

Сильные люди давно выучили эти простые жизненные истины, потому их сложно сбить с ног, и даже в самые трудные времена они все равно удерживаются на плаву. Просто они знают, что на помощь к ним никто и никогда не придет, кроме них самих.





1. Не оправдывайте игнорирование и равнодушие занятостью

Не бывает такой безумной занятости, чтобы нельзя было ответить на ваш звонок или сообщение. Если вас игнорируют, осмельтесь признать это. Человек просто сознательно на вас не реагирует, а не потому что у него нет времени. И чем раньше вы прекратите оправдывать людей, для которых вы не являетесь приоритетом, тем скорее вы сможете посмотреть на жизнь гораздо проще.

2. У каждого человека свои собственные интересы

Независимо от того, насколько искренним, добрым или заботливым является тот или иной конкретный человек, его интересы для него всегда будут превыше всего. Мало того, это порой касается и самых близких людей. Даже самый честный работодатель с удовольствием взвалит на вас больше работы за минимум оплаты. Вас всегда явно и неявно будут проверять на пределы ваших границ и вашего терпения, пока вы не станете сопротивляться. Помните, что сильные люди не боятся отказывать и могут постоять за себя.

3. Вы никогда не сможете угодить всем

Если бы вы на самом деле осознавали, что хочет от вас каждый человек, вы бы быстро выдохлись и выгорели. Как бы вы не выкладывались, вы не сможете угодить всем по максимуму, а некоторые еще и останутся недовольными. Вас станут критиковать, даже если вы расстилаетесь перед кем-либо в ущерб себе. Знайте, что если и есть такой человек, чье мнение будет для вас значимым, – то это только вы сами.

4. Этот мир вам абсолютно ничего не должен

Вы, возможно, самый умный, добрый и неимоверно интересный человек в мире, но это не значит, что взамен мир должен полюбить вас. Сильные люди знают, что есть два основных варианта: вы рискуете потратить собственную жизнь, непрестанно жалея себя, так как вы заслуживаете большего, чем получаете; или можете выйти в мир и активно претендовать на своё. Угадайте, какой выбор предпочитают успешные люди?

5. Если вы будете искать причины и оправдываться, вы ничего не добьетесь

Вы можете потратить всю жизнь, громко заявляя другим, что у вас нет времени, денег, энергии или ресурсов для достижения того, что вы действительно хотите. И все, что вы утверждаете, может быть истиной, но более суровая истина состоит в том, что у каждого человека на планете есть минимум один повод или оправдание, чтобы не добиваться своих целей. Разница между людьми, которые получают желаемое, и теми, кто этого не получает, состоит в том, что первые не прибегают к оправданиям. Они находят способ обойти препятствия и ограничения, а не страдать от их присутствия.

6. Ваши действия, а не мысли характеризуют вас

Вы можете целыми днями сидеть в четырех стенах, мечтая о лучшей жизни, но пока вы не откроете ногой дверь в эту лучшую жизнь и не начнете что-то менять, вам ничего не светит. Благие намерения – замечательная вещь, но если они не подкреплены действиями, они бессмысленны. В конце концов, вы – это то, что вы делаете, а не то, что вы думаете.

7. Не ожидайте, что кто-то придет вам на помощь

Мы все хотим верить, что вот-вот совсем рядом за углом нас ждет человек нашей мечты или идеальная высокооплачиваемая работа. Когда мы недовольны своей жизнью, мы иррационально надеемся, что скоро случится радикальное изменение обстоятельств, мы будем спасены и наши страдания окончатся. Но правда в том, что жизненный алгоритм так не работает. Никто не ворвется в вашу жизнь на белом коне, и если вы хотите увидеть изменения, вам придется инициировать их самому.

Текст: Flytothesky.ru