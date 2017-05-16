У «неэталонной» внешности есть неоспоримые плюсы!

Вот только некоторые из них!





Вы рассматриваете фотографии в глянцевых журналах, видите рекламные щиты с изображением стройных красавиц и неосознанно сравниваете себя с ними. Скорее всего, вам думается, что вы толще, ниже ростом, более щекастая, кривоногая и так далее. Но вспомните о том, что все эти фотографии — результат многочасового труда косметологов, визажистов, осветителей, фотографов, маркетологов и других специалистов в своей сфере. Все, что вы видите — это окончательный вариант, и модель здесь представлена без малейшего изъяна. Все эти эталоны и стандарты красоты могут ужасно отравлять жизнь и ударять по самолюбию. Но и бороться с подобными комплексами можно, потому что неидеальная внешность на самом деле таит в себе массу достоинств.

1. Вы индивидуальны, и это великолепно! Вы никогда не будете такой же, как та модель из рекламы нижнего белья. И никто не будет. У вас есть вы и ваше собственное «я».

2. В вас обязательно есть что-то необычное. То, что задерживает взгляд окружающих и будоражит их сердца. Ваша задача — найти эту «изюминку» и научиться грамотно ее подчеркивать. Это у стандартных красавиц все просто: помада, каблуки, платье.

3. Вам никогда не будут завидовать. Конкурентки не испортят вам одежду, не обольют краской или кислотой в борьбе за первое место на международном конкурсе. И у вас никогда не возникнет сомнений, почему любимый человек вас выбрал: за внешность или все-таки за внутренний мир.

4. У ничем не примечательной, но сногсшибательной красавицы с подиума гораздо меньше шансов попасть в ряды икон стиля, чем у вас. Существует множество примеров как в модном мире, так и в Голливуде.

5. Люди никогда не будут применять в отношении вас известные штампы: «глупая вешалка», «роковая искусительница», «недалекая блондинка». И вам не придется подгонять себя под стандарты красоты.

6. Вам не придется сидеть на жесткой диете или заниматься в тренажерном зале на износ. Питаться качественными продуктами и вести здоровый образ жизни вы будете только ради себя и в свое удовольствие. Никаких мучений ради удачной фотосессии.

7. Окружающие никогда не будут говорить за спиной, что все блага, которые у вас есть, получены через постель. Ваша внешность будет доказательством того, что вы — настоящий профессионал своего дела, поэтому всего добиваетесь собственным трудом.

8. Человек с похожей комплекцией и внешностью может стать для вас отличным другом, чего нельзя сказать о девушках в индустрии красоты, которые постоянно конкурируют друг с другом.

9. Вам не придется тратить огромные денежные средства и свое драгоценное время на борьбу с увяданием молодости. Карьера моделей завершается очень рано, а ваши 25 лет — это всего лишь начало профессионального пути.

10. С годами вы научитесь равнодушно воспринимать мнение окружающих о вашей внешности. И сможете достойно отвечать на любые комментарии и насмешки других людей.

Да, быть не такой, как остальные, не так-то просто. Еще и жутко обидно. Но, поверьте, ваша внешность дает вам массу преимуществ и перспектив, нежели девушкам из гламурных журналов.

Текст: Flytothesky.ru