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Как отучить партнера повышать на вас голос
17.05.2017 16:48 — Калейдоскоп | Flytothesky
Каждый человек не раз сталкивался с ситуацией, когда в порыве злости близкие люди повышают тон в процессе разговора. Вдвойне больно и обидно, если такую модель поведения выбирает ваша вторая половинка.
Причины
Самые распространенные причины, почему на вас может кричать партнер:
• такой у человека характер;
Что делать
Способы отучить человека от криков в ваш адрес довольно-таки просты и действуют безотказно:
1. Если на вас кричат, просто молчите. Пройдет немного времени, и человек перестанет вести себя подобным образом, поскольку не будет получать «обратную связь». Будьте невозмутимы и не отвечайте на повышение голоса.
2. Когда собеседник переходит на крик, попробуйте не просто заговорить тише, а перейти на шепот. Тогда ему станет затруднительно вслушиваться в ваши слова, и он будет вынужден тихо говорить.
3. Попробуйте объяснить благоверному, что в цивилизованном обществе общаются спокойным тоном. А еще крик — это проявление слабости.
4. Скажите, что вы не собираетесь общаться подобным тоном, поэтому переждете, когда он успокоит свой пыл.
5. Предложите вместе разобраться в причинах его гнева. Возможно, причина даже не в вас, а в ком-то другом. Кто-то очень разозлил его, а вы всего лишь попали под горячую руку. Анализ сложившейся ситуации и размышления помогут гневу притупиться, и возлюбленный успокоится.
6. Попросите партнера не привносить рабочую привычку говорить командным голосом в дом.
7. Рискните, и попробуйте сыграть на страхе любимого человека потерять вас. Пригрозите, что уедете ночевать к маме, если он не прекратит свои крики. Он обязательно снизит громкость, если действительно дорожит вами.
8. Просто встаньте и выйдите из помещения, выждите некоторое время, когда страсти утихнут.
9. Забавный способ: когда партнер начнет на вас громко орать, начните лаять, как собака. Он обязательно удивится и замолчит. Объясните, что именно так он выглядит со стороны, когда кричит на окружающих.
10. Если вспышки гнева в ваш адрес стали для любимого человека регулярными, попробуйте серьезно поговорить с ним о том, что вас сильно беспокоит.
11. Изучите соответствующую литературу по психологии — это обязательно поможет в дальнейшем легко справляться с проявлениями агрессии партнера и других людей.
12. Иногда крики — признак психического расстройства. Тогда человек нуждается не только в вашей поддержке, но и в помощи психолога. Попробуйте ненавязчиво намекнуть ему о необходимости записаться на прием к специалисту.
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Каждый человек не раз сталкивался с ситуацией, когда в порыве злости близкие люди повышают тон в процессе разговора. Вдвойне больно и обидно, если такую модель...
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