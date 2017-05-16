Как отучить партнера повышать на вас голос

Каждый человек не раз сталкивался с ситуацией, когда в порыве злости близкие люди повышают тон в процессе разговора. Вдвойне больно и обидно, если такую модель поведения выбирает ваша вторая половинка.





Причины

Самые распространенные причины, почему на вас может кричать партнер:

• такой у человека характер;

• он невоспитан и не следит за своим поведением;

• расстройство психики;

• проблемы на работе, которые он проецирует на вашу пару;

• неуважение вас как личности;

• издержки профессии — он командир роты и привык орать на своих подчиненных;

• он закомплексован и таким образом пытается компенсировать свои недостатки;

• ваша вторая половинка несчастлива;

• у него что-то не выходит.

Что делать

Способы отучить человека от криков в ваш адрес довольно-таки просты и действуют безотказно:

1. Если на вас кричат, просто молчите. Пройдет немного времени, и человек перестанет вести себя подобным образом, поскольку не будет получать «обратную связь». Будьте невозмутимы и не отвечайте на повышение голоса.

2. Когда собеседник переходит на крик, попробуйте не просто заговорить тише, а перейти на шепот. Тогда ему станет затруднительно вслушиваться в ваши слова, и он будет вынужден тихо говорить.

3. Попробуйте объяснить благоверному, что в цивилизованном обществе общаются спокойным тоном. А еще крик — это проявление слабости.

4. Скажите, что вы не собираетесь общаться подобным тоном, поэтому переждете, когда он успокоит свой пыл.

5. Предложите вместе разобраться в причинах его гнева. Возможно, причина даже не в вас, а в ком-то другом. Кто-то очень разозлил его, а вы всего лишь попали под горячую руку. Анализ сложившейся ситуации и размышления помогут гневу притупиться, и возлюбленный успокоится.

6. Попросите партнера не привносить рабочую привычку говорить командным голосом в дом.

7. Рискните, и попробуйте сыграть на страхе любимого человека потерять вас. Пригрозите, что уедете ночевать к маме, если он не прекратит свои крики. Он обязательно снизит громкость, если действительно дорожит вами.

8. Просто встаньте и выйдите из помещения, выждите некоторое время, когда страсти утихнут.

9. Забавный способ: когда партнер начнет на вас громко орать, начните лаять, как собака. Он обязательно удивится и замолчит. Объясните, что именно так он выглядит со стороны, когда кричит на окружающих.

10. Если вспышки гнева в ваш адрес стали для любимого человека регулярными, попробуйте серьезно поговорить с ним о том, что вас сильно беспокоит.

11. Изучите соответствующую литературу по психологии — это обязательно поможет в дальнейшем легко справляться с проявлениями агрессии партнера и других людей.

12. Иногда крики — признак психического расстройства. Тогда человек нуждается не только в вашей поддержке, но и в помощи психолога. Попробуйте ненавязчиво намекнуть ему о необходимости записаться на прием к специалисту.

Текст: Flytothesky.ru