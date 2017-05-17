Что делать, если вас обманывают, глядя в глаза

Ни для кого не секрет, что, по мнению психологов, свидетельством лжи является отведенный в сторону взгляд обманщика, а также его руки, касающиеся лица или заведенные за спину. Наверняка, вы не раз изучали соответствующую литературу, видели статьи на данную тематику и теперь можете с легкостью распознать фальшь в общении с кем-либо. А как поступить, если вы поняли, что человек с вами нечестен?





Возможны следующие варианты дальнейших действий:

1. Сыграйте в дурака. Восклицайте: «Не может этого быть!» и округлите глаза. Поддакивайте и кивайте на каждую лживую фразу собеседника, изобразите наивность. Обманщик вряд ли раскусит вас, он будет вполне доволен вашей «глупостью». А вам будет намного приятнее осознавать, что вы на самом деле умны, а оппонент — действительно не такой хороший и честный, как кажется. И он вряд ли догадается о том, что вы его «раскусили».

2. Направьте на него прямой взгляд, когда услышите лживую реплику, и попробуйте улыбнуться (но только в душе, чтобы вас выдавали только глаза). Он обязательно заметит ваш ироничный взгляд и поймет, что вы обо всем догадались. Скорее всего, лжец смутится и начнет волноваться.

3. Скажите напрямую, что больше не желаете слушать этот бред и хотели бы поскорее снять лапшу с ушей. Человек, который обманывает, тем самым наносит вам оскорбление. Разве вам приятно быть униженным таким образом?

4. Если вас обманули один раз, то такое еще можно простить — всякое бывает. Но если ложь вошла в систему, то надежды на то, что человек изменится, нет. Сообщите оппоненту, что вас всегда удивляло, как можно так нагло и бесстыдно обманывать. А потом прекратите с ним всяческое общение, потому что он считает вас полным идиотом, а это далеко не так. Вам не нужны такие люди в жизни.

5. Постарайтесь вывести лгуна на чистую воду, завалив его каверзными вопросами. В определенный момент он обязательно запутается в показаниях и начнет сам себе противоречить. Тут-то он зайдет в тупик и попадется на откровенном вранье.

6. Попробуйте вышибать клин клином. Т.е. начните врать в ответ. Научитесь точно так же, как и этот обманщик, нагло врать прямо в лицо. Смотрите в глаза и говорите все, что душе угодно. Действуя точно такими же методами, как и собеседник, можно выйти из словесной «битвы» победителем.

7. Можно попытаться разобраться и понять, почему он вас обманывает. Возможно, у него есть на то веские причины, и таким образом он спасается, а не хочет во что бы то ни стало вам солгать. А вдруг вы неправильно поняли его слова? Не бойтесь переспрашивать и уточнять спорные моменты. И не пытайтесь выводить на чистую воду близких людей даже в самых мелких вопросах, это чревато возникновением напряжения в отношениях с ними и появлением лжи в более серьезных вещах.

8. Разберитесь с самим собой. Вполне вероятно, что вам не врут, а просто-напросто говорят именно то, что вы желаете услышать. Вы стараетесь найти в этом человеке только плохое, подозреваете во вранье и превращаете его в отражение ваших собственных комплексов и недостатков. Если вам врут прямо в лицо, то, вероятно, в этом есть и ваша вина.

Текст: Flytothesky.ru