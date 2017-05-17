ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что делать, если вас обманывают, глядя в глаза

17.05.2017 23:46 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Ни для кого не секрет, что, по мнению психологов, свидетельством лжи является отведенный в сторону взгляд обманщика, а также его руки, касающиеся лица или заведенные за спину. Наверняка, вы не раз изучали соответствующую литературу, видели статьи на данную тематику и теперь можете с легкостью распознать фальшь в общении с кем-либо. А как поступить, если вы поняли, что человек с вами нечестен?

Что делать, если вас обманывают, глядя в глаза

Возможны следующие варианты дальнейших действий:

1. Сыграйте в дурака. Восклицайте: «Не может этого быть!» и округлите глаза. Поддакивайте и кивайте на каждую лживую фразу собеседника, изобразите наивность. Обманщик вряд ли раскусит вас, он будет вполне доволен вашей «глупостью». А вам будет намного приятнее осознавать, что вы на самом деле умны, а оппонент — действительно не такой хороший и честный, как кажется. И он вряд ли догадается о том, что вы его «раскусили».

2. Направьте на него прямой взгляд, когда услышите лживую реплику, и попробуйте улыбнуться (но только в душе, чтобы вас выдавали только глаза). Он обязательно заметит ваш ироничный взгляд и поймет, что вы обо всем догадались. Скорее всего, лжец смутится и начнет волноваться.

3. Скажите напрямую, что больше не желаете слушать этот бред и хотели бы поскорее снять лапшу с ушей. Человек, который обманывает, тем самым наносит вам оскорбление. Разве вам приятно быть униженным таким образом?

4. Если вас обманули один раз, то такое еще можно простить — всякое бывает. Но если ложь вошла в систему, то надежды на то, что человек изменится, нет. Сообщите оппоненту, что вас всегда удивляло, как можно так нагло и бесстыдно обманывать. А потом прекратите с ним всяческое общение, потому что он считает вас полным идиотом, а это далеко не так. Вам не нужны такие люди в жизни.

5. Постарайтесь вывести лгуна на чистую воду, завалив его каверзными вопросами. В определенный момент он обязательно запутается в показаниях и начнет сам себе противоречить. Тут-то он зайдет в тупик и попадется на откровенном вранье.

6. Попробуйте вышибать клин клином. Т.е. начните врать в ответ. Научитесь точно так же, как и этот обманщик, нагло врать прямо в лицо. Смотрите в глаза и говорите все, что душе угодно. Действуя точно такими же методами, как и собеседник, можно выйти из словесной «битвы» победителем.

7. Можно попытаться разобраться и понять, почему он вас обманывает. Возможно, у него есть на то веские причины, и таким образом он спасается, а не хочет во что бы то ни стало вам солгать. А вдруг вы неправильно поняли его слова? Не бойтесь переспрашивать и уточнять спорные моменты. И не пытайтесь выводить на чистую воду близких людей даже в самых мелких вопросах, это чревато возникновением напряжения в отношениях с ними и появлением лжи в более серьезных вещах.

8. Разберитесь с самим собой. Вполне вероятно, что вам не врут, а просто-напросто говорят именно то, что вы желаете услышать. Вы стараетесь найти в этом человеке только плохое, подозреваете во вранье и превращаете его в отражение ваших собственных комплексов и недостатков. Если вам врут прямо в лицо, то, вероятно, в этом есть и ваша вина.Что делать, если вас обманывают, глядя в глаза

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ни для кого не секрет, что, по мнению психологов, свидетельством лжи является отведенный в сторону взгляд обманщика, а также его руки, касающиеся лица или...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
12 способов справиться с зигзагами судьбы, когда вы ненавидите перемены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика