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Самые большие обманы из истории, в которые продолжают многие верить

17.05.2017 22:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Средства массовой информации — это огромный и мощный инструмент, который зачастую перевирает факты о различных событиях, происходящих в мире. Но представьте, что существуют сведения о фундаментальной истории человечества, которые исказились со временем слишком уж сильно, однако людей продолжают вводить с ранних лет в заблуждение учителя, преподаватели, СМИ и т.д. В этом выпуске вы узнаете о самых закоренелых заблуждениях и обманах из истории, которые принимаются большинством людей за чистую монету. Итак, поехали!Самые большие обманы из истории, в которые продолжают многие верить

 
 
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Средства массовой информации — это огромный и мощный инструмент, который зачастую перевирает факты о различных событиях, происходящих в мире. Но представьте,...

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