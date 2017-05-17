Средства массовой информации — это огромный и мощный инструмент, который зачастую перевирает факты о различных событиях, происходящих в мире. Но представьте, что существуют сведения о фундаментальной истории человечества, которые исказились со временем слишком уж сильно, однако людей продолжают вводить с ранних лет в заблуждение учителя, преподаватели, СМИ и т.д. В этом выпуске вы узнаете о самых закоренелых заблуждениях и обманах из истории, которые принимаются большинством людей за чистую монету. Итак, поехали!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самые большие обманы из истории, в которые продолжают многие верить Средства массовой информации — это огромный и мощный инструмент, который зачастую перевирает факты о различных событиях, происходящих в мире. Но представьте,...