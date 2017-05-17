Хотите быть счастливым и успешным? Откажитесь от этого немедленно!

Люди постоянно забывают тот факт, что быть счастливым – это сознательный выбор, который приходится делать каждый день. Они бесцветно проживают жизнь, обвиняя всех и вся в своих проблемах. Кто-то просто не в силах отпустить прошлое и вместо того, чтобы наслаждаться моментом, становится ворчливым пессимистом. Немедленно перестаньте делать следующие 9 вещей, чтобы снова (или впервые) почувствовать себя свободным и спокойным человеком:





1. Ослабьте вожжи контроля

Мы нередко стремимся контролировать все происходящее вокруг: людей, события, ситуации. Правда в том, что такой тотальный контроль неэффективен. Единственное, что мы можем контролировать, – это свои мысли. Ослабьте вожжи, пусть все в жизни происходит, как должно происходить.

2. Прекратите негативно о себе отзываться

Самая разрушительная сила во Вселенной – это человек, которого вы видите в зеркале. Негатив в сторону самого себя уничтожает вас. Не делайте себе больно и откажитесь от деструктивного, обреченного на неудачи образа мышления.

3. Снимите свою маску

Многие люди постоянно хотят произвести впечатление, и вся их жизнь вращается именно вокруг этого желания. Они надевают маски и стараются выглядеть лучше и приятнее. Увы, но попытки всем понравиться еще никого не сделали счастливее, поэтому бросьте эту затею. Снимите маску и произведите впечатление на других, будучи самим собой.

4. Откажитесь от прочных привязок

С самого начала мы учимся привязываться к семье, работе, друзьям и к одному особому человеку. Если вы хотите стать счастливее, перестаньте воспринимать эту привязанность как привязку. Она не имеет ничего общего с любовью и уважением. Любовь – чувство бескорыстное, а не болезненное желание обладать и удерживать или же искать постоянного покровительства.

5. Никогда не вкладывайте всю свою жизнь в карьеру

Вы наверняка знаете людей, чья жизнь вращается вокруг карьеры? Да, мы все должны работать, чтобы содержать себя и свою семью, потому нередко забываем о балансе, полностью отдаваясь работе. Проблема возникает тогда, когда мы увязываем свое счастье и стабильность исключительно с работодателем. Не делайте карьеру и продвижение центром собственного жизненного пути.

6. Отпустите прошлое

Зачастую, когда дела идут не так, как планировалось, мы оглядываемся на прошлое и сожалеем о принятых решениях. А это еще больше угнетает и вгоняет в депрессию. Отпустите то, что прошло. Это будет, наверное, трудно, но вы попросту не в силах изменить вчерашний день.

7. Не считайте достижение целей главным условием счастья

Вы помните свои эмоции, когда вы достигли цели? Вы чувствовали себя успешным, уверенным, умным и очень гордились собой. Достижение крупной цели приносит особое ощущение счастья. Однако оно потом незаметно улетучивается. А если вы не достигаете цели? Наверняка разочаровываетесь и считаете себя неудачником. Решение простое: постановка целей – это хорошо, однако не думайте, что только от них зависит ваше счастье.

8. Перестаньте ждать идеального партнера

Ну кто из нас не рисовал в уме образ идеального партнера? Мы даже фантазируем о его росте, весе и положении в обществе – и в результате отвергаем тех, кто не соответствует этой картинке. Между прочим, на этой планете нет совершенных людей. Мы все рождаемся с изъянами. Качества человека делают его таким, какой он есть, потому не пытайтесь модифицировать его под свой нафантазированный стандарт.

9. Не сопротивляйтесь переменам

Да, перемены – это составляющая жизни, но мы их безумно боимся. В действительности все изменения только на пользу и во благо. Они помогают вам расти, развиваться и совершенствоваться. Научитесь принимать их без сопротивления.

Текст: Flytothesky.ru