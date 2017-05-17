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Великие женщины нашей эпохи

18.05.2017 12:28 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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По счастью для всего человечества к формированию современной истории приложили свои хрупкие руки смелые и сильные дамы, часто действовавшие наперекор ожиданиям общества. Перед вами подборка фотографий, за которыми кроются удивительные и вдохновляющие истории о деяниях великих женщин нашей эпохи.Великие женщины нашей эпохи

1. Женщина-мусульманка прикрывает краем хиджаба желтую звезду Давида на одежде своей подруги-еврейки, чтобы помочь той избежать преследования. Сараево, бывшая Югославия, 1941 год.

Великие женщины нашей эпохи

2. Женщина-самурай. Япония, конец 19 века.

Великие женщины нашей эпохи

3. Жанна Манфорд выступает с поддержкой своего сына-гея во время парада Гордости, ратуя за права сексуальных меньшинств. Ею было основано общество «Родители, семьи и друзья лесбиянок и геев».  1972 год.

Великие женщины нашей эпохи

4. Мод Вагнер, первая знаменитая женщина-татуировщик в США. 1907 год.

Великие женщины нашей эпохи

5. Девушки в публичной библиотеке Афганистана до захвата власти талибами. 1950-е годы.

Великие женщины нашей эпохи

6. Женщина, выжившая в концентрационном лагере в годы войны, охаживает сумочкой участника неонацистского митинга. Швеция, 1985 год.

Великие женщины нашей эпохи

7. 106-летняя армянская долгожительница с автоматом Калашникова в руках защищает свой дом. Армения, 1990 год.

Великие женщины нашей эпохи

8. Девушки-добровольцы учатся гасить пламя в Перл Харборе. 1941-1945 год.

Великие женщины нашей эпохи

9. Женщина дает напиться советскому солдату после битвы за Киев. 1941 год.

Великие женщины нашей эпохи

10. Каменщица, выполняющая работы на большой высоте. Берлин, начало 20 века.

Великие женщины нашей эпохи

11. Маргарет Бурк-Уайт, фотограф, в поиске уникальных кадров взбирается на небоскреб Крайслер-билдинг. США 1934 год.

Великие женщины нашей эпохи

12. Работницы железной дороги за обедом. Многие из этих женщин – жены и матери солдат, сражающихся в тот момент на фронтах Второй мировой войны. 1943 год.

Великие женщины нашей эпохи

13. Женщины, занимающиеся боксом на крыше в Лос-Анжелесе. 1933 год.

Великие женщины нашей эпохи

14. Одни из первых женщин-морских пехотинцев армии США принимают присягу. Август 1918 года.

Великие женщины нашей эпохи

15. Все мужчины-работники мобилизованы и девушки самостоятельно перетаскивают увесистые глыбы льда для доставки заказчикам. 1918 год.

Великие женщины нашей эпохи

16. Кэтрин Свитцер становится первой женщиной, участвующей в бостонском марафоне несмотря на попытки организаторов забега остановить ее. США, 1967 год.

Великие женщины нашей эпохи

17. Девушки-байкеры, члены банды «Ангелы Ада». 1973 год.

Великие женщины нашей эпохи

18. Эллен О’Нил, одна из первых профессиональных скейтеров среди женщин. 1976 год.

Великие женщины нашей эпохи

19. Жительницы Парижа стараются укрыть своих детей от огня немецких снайперов. 1944 год.

Великие женщины нашей эпохи

20. Сварщица Винни – одна из 2000 работниц американских судоверфей во время Второй мировой войны. США 1943 год.

Великие женщины нашей эпохи

21. 17-летняя участница Гражданской войны в Испании Марина Гинеста на фоне панорамы Барселоны. 1936 год.

Великие женщины нашей эпохи

22. Анна Фишер, носящая звание «Первая мать в космосе». 1980-е годы.

Великие женщины нашей эпохи

23. Две женщины в Торонто впервые появляются на публике с неприкрытыми ногами. США, 1937 год.

Великие женщины нашей эпохи

24. Филиппинская партизанка капитан Ньевес Фернандес показывает американским военнослужащим, как она убивала японских солдат во время оккупации. 1944 год.

Великие женщины нашей эпохи

25. Сабиха Гёкчен позирует в своем самолете. Она стала первой женщиной-военным пилотом. Турция, 1937 год.

Великие женщины нашей эпохи

26. Комако Кимура, известная японская активистка за права женщин, на демонстрации в Нью-Йорке. 23 октября 1917 года.

Великие женщины нашей эпохи

27. Женщина пьет чай на развалинах, оставшихся после немецкой бомбежки Лондона. 1940 год.

Великие женщины нашей эпохи

28. Элспет Бирд осуществляет попытку стать первой англичанкой, которой покорилось кругосветное путешествие на мотоцикле. Авантюрная задумка заняла в конечном счете три года, а пройденный путь составил более 77 тысяч километров. 1980-е годы.

Великие женщины нашей эпохи

29. Гертруда Эдерли обретает звание первой женщины, переплывшей Ла-Манш. 1926 год.

Великие женщины нашей эпохи

30. Активистка, ратующая за предоставление женщинам избирательного права, выражает на пикете поддержку жертвам «Ночи террора». Накануне 33 участницы движения суфражисток были арестованы за «создание препятствий дорожному движению», после чего подверглись жестоким побоям со стороны тюремной охраны. 1917 год.

Великие женщины нашей эпохи

31. Мать играет со своим ребенком на пляже. 1950-е годы

Великие женщины нашей эпохи

32. Авиатор Амелия Эрхарт, ставшая первой женщиной, осуществившей перелет через Атлантический океан. 1928 год.

Великие женщины нашей эпохи

33. Женщины Афганистана изучают медицину. 1962 год.

Великие женщины нашей эпохи

34. Британский сержант тренирует «Армию мам» — добровольное женское оборонное подразделение, созданное во время Битвы за Британию. 1940 год.

Великие женщины нашей эпохи

35. Знаменитая фотография: сборщица гороха, мать семерых детей, с тревогой смотрит на надвигающийся «пыльный котел» — особо разрушительный вид песчаных бурь, поразивших США в 30-е годы. 1936 год.

Великие женщины нашей эпохи

36. Шествие Коалиции освобождения женщин, выступающей за равноправие полов. Детройт, Мичиган, 1970 год.

Великие женщины нашей эпохи

37. 18-летняя участница французских сил ​​сопротивления, Симоне Сегуэн, во время освобождения Парижа. 19 августа 1944 года.

Великие женщины нашей эпохи

38. Девушки-снайперы советской 3-й ударной армии. 4 мая 1945 года.

Великие женщины нашей эпохи

39. Общественная активистка и борец за свободу Энни Люмпкинс в городской тюрьме Литл Рока. 1961 год.

Великие женщины нашей эпохи

40. Аннет Келлерман позирует в купальнике, за что вскоре будет арестована по обвинению в непристойном поведении. 1907 год.

Великие женщины нашей эпохи

41. Встречая освобожденных военнопленных, женщина показывает им фотографию своего пропавшего сына в надежде его отыскать. Вена, 1947 год.

Великие женщины нашей эпохи

42. Американские медсестры после десантирования в Нормандии. 1944 год.

Великие женщины нашей эпохи

43. Сотрудница компании Lockheed работает над бортом самолета P-38. Бербанк, Калифорния, 1944 год.

Великие женщины нашей эпохи

44. Сестра милосердия записывает последние слова умирающего британского солдата. 1917 год.

Великие женщины нашей эпохи

45. Девушки-пилоты сошли со своего самолета В-17. Приблизительно 1941-1945 год.

Великие женщины нашей эпохи

46. 21-летняя Сарла Такрал – первая индийская женщина, получившая лицензию пилота. 1936 год.

Великие женщины нашей эпохи

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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По счастью для всего человечества к формированию современной истории приложили свои хрупкие руки смелые и сильные дамы, часто действовавшие наперекор ожиданиям...

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