Великие женщины нашей эпохи

По счастью для всего человечества к формированию современной истории приложили свои хрупкие руки смелые и сильные дамы, часто действовавшие наперекор ожиданиям общества. Перед вами подборка фотографий, за которыми кроются удивительные и вдохновляющие истории о деяниях великих женщин нашей эпохи.

1. Женщина-мусульманка прикрывает краем хиджаба желтую звезду Давида на одежде своей подруги-еврейки, чтобы помочь той избежать преследования. Сараево, бывшая Югославия, 1941 год.





2. Женщина-самурай. Япония, конец 19 века.





3. Жанна Манфорд выступает с поддержкой своего сына-гея во время парада Гордости, ратуя за права сексуальных меньшинств. Ею было основано общество «Родители, семьи и друзья лесбиянок и геев». 1972 год.





4. Мод Вагнер, первая знаменитая женщина-татуировщик в США. 1907 год.





5. Девушки в публичной библиотеке Афганистана до захвата власти талибами. 1950-е годы.





6. Женщина, выжившая в концентрационном лагере в годы войны, охаживает сумочкой участника неонацистского митинга. Швеция, 1985 год.





7. 106-летняя армянская долгожительница с автоматом Калашникова в руках защищает свой дом. Армения, 1990 год.





8. Девушки-добровольцы учатся гасить пламя в Перл Харборе. 1941-1945 год.





9. Женщина дает напиться советскому солдату после битвы за Киев. 1941 год.





10. Каменщица, выполняющая работы на большой высоте. Берлин, начало 20 века.





11. Маргарет Бурк-Уайт, фотограф, в поиске уникальных кадров взбирается на небоскреб Крайслер-билдинг. США 1934 год.





12. Работницы железной дороги за обедом. Многие из этих женщин – жены и матери солдат, сражающихся в тот момент на фронтах Второй мировой войны. 1943 год.





13. Женщины, занимающиеся боксом на крыше в Лос-Анжелесе. 1933 год.





14. Одни из первых женщин-морских пехотинцев армии США принимают присягу. Август 1918 года.





15. Все мужчины-работники мобилизованы и девушки самостоятельно перетаскивают увесистые глыбы льда для доставки заказчикам. 1918 год.





16. Кэтрин Свитцер становится первой женщиной, участвующей в бостонском марафоне несмотря на попытки организаторов забега остановить ее. США, 1967 год.





17. Девушки-байкеры, члены банды «Ангелы Ада». 1973 год.





18. Эллен О’Нил, одна из первых профессиональных скейтеров среди женщин. 1976 год.





19. Жительницы Парижа стараются укрыть своих детей от огня немецких снайперов. 1944 год.





20. Сварщица Винни – одна из 2000 работниц американских судоверфей во время Второй мировой войны. США 1943 год.





21. 17-летняя участница Гражданской войны в Испании Марина Гинеста на фоне панорамы Барселоны. 1936 год.





22. Анна Фишер, носящая звание «Первая мать в космосе». 1980-е годы.





23. Две женщины в Торонто впервые появляются на публике с неприкрытыми ногами. США, 1937 год.





24. Филиппинская партизанка капитан Ньевес Фернандес показывает американским военнослужащим, как она убивала японских солдат во время оккупации. 1944 год.





25. Сабиха Гёкчен позирует в своем самолете. Она стала первой женщиной-военным пилотом. Турция, 1937 год.





26. Комако Кимура, известная японская активистка за права женщин, на демонстрации в Нью-Йорке. 23 октября 1917 года.





27. Женщина пьет чай на развалинах, оставшихся после немецкой бомбежки Лондона. 1940 год.





28. Элспет Бирд осуществляет попытку стать первой англичанкой, которой покорилось кругосветное путешествие на мотоцикле. Авантюрная задумка заняла в конечном счете три года, а пройденный путь составил более 77 тысяч километров. 1980-е годы.





29. Гертруда Эдерли обретает звание первой женщины, переплывшей Ла-Манш. 1926 год.





30. Активистка, ратующая за предоставление женщинам избирательного права, выражает на пикете поддержку жертвам «Ночи террора». Накануне 33 участницы движения суфражисток были арестованы за «создание препятствий дорожному движению», после чего подверглись жестоким побоям со стороны тюремной охраны. 1917 год.





31. Мать играет со своим ребенком на пляже. 1950-е годы





32. Авиатор Амелия Эрхарт, ставшая первой женщиной, осуществившей перелет через Атлантический океан. 1928 год.





33. Женщины Афганистана изучают медицину. 1962 год.





34. Британский сержант тренирует «Армию мам» — добровольное женское оборонное подразделение, созданное во время Битвы за Британию. 1940 год.





35. Знаменитая фотография: сборщица гороха, мать семерых детей, с тревогой смотрит на надвигающийся «пыльный котел» — особо разрушительный вид песчаных бурь, поразивших США в 30-е годы. 1936 год.





36. Шествие Коалиции освобождения женщин, выступающей за равноправие полов. Детройт, Мичиган, 1970 год.





37. 18-летняя участница французских сил ​​сопротивления, Симоне Сегуэн, во время освобождения Парижа. 19 августа 1944 года.





38. Девушки-снайперы советской 3-й ударной армии. 4 мая 1945 года.





39. Общественная активистка и борец за свободу Энни Люмпкинс в городской тюрьме Литл Рока. 1961 год.





40. Аннет Келлерман позирует в купальнике, за что вскоре будет арестована по обвинению в непристойном поведении. 1907 год.





41. Встречая освобожденных военнопленных, женщина показывает им фотографию своего пропавшего сына в надежде его отыскать. Вена, 1947 год.

42. Американские медсестры после десантирования в Нормандии. 1944 год.





43. Сотрудница компании Lockheed работает над бортом самолета P-38. Бербанк, Калифорния, 1944 год.





44. Сестра милосердия записывает последние слова умирающего британского солдата. 1917 год.





45. Девушки-пилоты сошли со своего самолета В-17. Приблизительно 1941-1945 год.





46. 21-летняя Сарла Такрал – первая индийская женщина, получившая лицензию пилота. 1936 год.





Текст: Flytothesky.ru