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Знаете ли вы своего животного-покровителя?
18.05.2017 12:50 — Калейдоскоп | Flytothesky
Знаете ли вы свою «животную» сторону личности? Кто является вашим анималистическим духом-покровителем? Представьте себе, это еще одна форма духовных наставников, подобно
1. Обратите внимание на свои сны
Каких животных вы чаще всего видите во сне. Подумайте о людях или ситуациях, с которыми они связаны, и о вашем к ним отношении. Наши сны тесно связаны с жизнью, поэтому поищите в них подсказки.
2. Подумайте о своих симпатиях
Ваше духовное животное, возможно, всегда было вашим любимым животным: домашним питомцем или зверем из дикой природы. Обращайте пристальное внимание на их появление в вашей жизни – возможно, ваши проводники пытаются связаться с вами, защитить вас и уберечь от неприятностей.
3. Слушайте, что говорят вам эти животные
Если вы «опознали» своего покровителя, подумайте, чему вы можете научиться у него. Считается, что эти духовные животные показывают вам те сильные качества, которых вам не хватает. Например, если ваше духовное животное – кот, «включите» в себе энергию и независимость настойчивого охотника.
Какую информацию несет вам ваше животное:
Медведь
Медведь – одно из самых могущественных животных среди духовных наставников. Он ассоциируется с эмоциональным и физическим исцелением и несет глубокую связь с землей и природой.
Бабочка
Бабочка – это символ трансформации. Она покровительствует людям во время перемен и жизненного роста. С ней вы пройдете по пути изменений легко и беспрепятственно.
Кот (кошка)
Кошка символизирует любопытство, приключения и независимость. А еще она учит искусству терпения и цельности личности.
Олень
Олень считается проводником чувствительных, очень интуитивных и духовных людей. Люди, связанные с этим животным, настойчивы и успешны, но они также должны стремиться быть более мягкими и гибкими.
Голубка (голубь)
Голубь олицетворяет мир, благословение и новые начинания. Он покровительствует людям в период тревог и волнений, неся с собой энергию спокойствия и душевного равновесия.
Дельфин
Дельфин-покровитель – это оптимистичная мудрость. Дельфин является духовным учителем, помогающий устанавливать правильные отношения и эффективно общаться.
Слон
Слон символизирует мудрость, мягкость и духовное понимание. Это покровитель людей духовных, мягких, сочувствующих и гуманных.
Лягушка
Лягушка – символ исцеления, помощник в процессе заживления как эмоциональных, так и физических ран. Она покровительствует тем, кто в пути, и стремится обезопасить их от страданий и принести покой.
Лиса
Лиса – мастер камуфляжа. Она учит следовать инстинктам, чтобы суметь вовремя адаптироваться и эффективно использовать свои способности.
Лошадь
Лошадь – проводник страсти, драйва, стремления к свободе и самовыражению. Этот покровитель может варьироваться в зависимости от того, каким вы его видите: дикая лошадь, рабочая или скаковая.
Ястреб
Ястреб дает вам перспективу и способность видеть вещи со всех сторон – то есть идеальный взгляд на духовное развитие.
Лев
Лев – это храбрость и мужество. Он всегда рядом с теми, кто умеет установить свой авторитет. Это покровитель прирожденных лидеров.
Мышь
Мышь представляет искусство видеть нюансы и символизирует тщательность. Мышь-наставник напоминает вам не забывать о мельчайших жизненных деталях.
Сова
Сова – это духовный проводник, умеющий видеть то, что ускользает от взгляда других. Она помогает людям увидеть более глубокий смысл вещей и найти скрытые сокровища в жизни.
Павлин
Павлин символизирует возрождение и служит проводником людям, которые находятся в процессе трансформации или перестройки своей жизни.
Черепаха
Черепаха – очень духовный проводник, показывающий путь к мудрости, истине, пониманию и миру. Она также показывает необходимость сделать перерыв, поразмышлять и проверить правильность вашего пути.
Тигр
Тигр-покровитель – это живые, необузданные чувства и эмоции. Он помогает людям с интуицией, которые всегда прислушиваются к своим инстинктам.
Волк
Волк связан с интеллектом, инстинктом и свободой. Он будет помогать вам, когда вы запутались в социальных ситуациях, показывая вам правильный путь и нужные решения.
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Знаете ли вы свою «животную» сторону личности? Кто является вашим анималистическим духом-покровителем? Представьте себе, это еще одна форма духовных наставников,...
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