Знаете ли вы своего животного-покровителя?

Знаете ли вы свою «животную» сторону личности? Кто является вашим анималистическим духом-покровителем? Представьте себе, это еще одна форма духовных наставников, подобно ангелу-хранителю . Как вы можете определить свое духовное животное?





1. Обратите внимание на свои сны

Каких животных вы чаще всего видите во сне. Подумайте о людях или ситуациях, с которыми они связаны, и о вашем к ним отношении. Наши сны тесно связаны с жизнью, поэтому поищите в них подсказки.

2. Подумайте о своих симпатиях

Ваше духовное животное, возможно, всегда было вашим любимым животным: домашним питомцем или зверем из дикой природы. Обращайте пристальное внимание на их появление в вашей жизни – возможно, ваши проводники пытаются связаться с вами, защитить вас и уберечь от неприятностей.

3. Слушайте, что говорят вам эти животные

Если вы «опознали» своего покровителя, подумайте, чему вы можете научиться у него. Считается, что эти духовные животные показывают вам те сильные качества, которых вам не хватает. Например, если ваше духовное животное – кот, «включите» в себе энергию и независимость настойчивого охотника.

Какую информацию несет вам ваше животное:

Медведь

Медведь – одно из самых могущественных животных среди духовных наставников. Он ассоциируется с эмоциональным и физическим исцелением и несет глубокую связь с землей и природой.

Бабочка

Бабочка – это символ трансформации. Она покровительствует людям во время перемен и жизненного роста. С ней вы пройдете по пути изменений легко и беспрепятственно.

Кот (кошка)

Кошка символизирует любопытство, приключения и независимость. А еще она учит искусству терпения и цельности личности.

Олень

Олень считается проводником чувствительных, очень интуитивных и духовных людей. Люди, связанные с этим животным, настойчивы и успешны, но они также должны стремиться быть более мягкими и гибкими.

Голубка (голубь)

Голубь олицетворяет мир, благословение и новые начинания. Он покровительствует людям в период тревог и волнений, неся с собой энергию спокойствия и душевного равновесия.

Дельфин

Дельфин-покровитель – это оптимистичная мудрость. Дельфин является духовным учителем, помогающий устанавливать правильные отношения и эффективно общаться.

Слон

Слон символизирует мудрость, мягкость и духовное понимание. Это покровитель людей духовных, мягких, сочувствующих и гуманных.

Лягушка

Лягушка – символ исцеления, помощник в процессе заживления как эмоциональных, так и физических ран. Она покровительствует тем, кто в пути, и стремится обезопасить их от страданий и принести покой.

Лиса

Лиса – мастер камуфляжа. Она учит следовать инстинктам, чтобы суметь вовремя адаптироваться и эффективно использовать свои способности.

Лошадь

Лошадь – проводник страсти, драйва, стремления к свободе и самовыражению. Этот покровитель может варьироваться в зависимости от того, каким вы его видите: дикая лошадь, рабочая или скаковая.

Ястреб

Ястреб дает вам перспективу и способность видеть вещи со всех сторон – то есть идеальный взгляд на духовное развитие.

Лев

Лев – это храбрость и мужество. Он всегда рядом с теми, кто умеет установить свой авторитет. Это покровитель прирожденных лидеров.

Мышь

Мышь представляет искусство видеть нюансы и символизирует тщательность. Мышь-наставник напоминает вам не забывать о мельчайших жизненных деталях.

Сова

Сова – это духовный проводник, умеющий видеть то, что ускользает от взгляда других. Она помогает людям увидеть более глубокий смысл вещей и найти скрытые сокровища в жизни.

Павлин

Павлин символизирует возрождение и служит проводником людям, которые находятся в процессе трансформации или перестройки своей жизни.

Черепаха

Черепаха – очень духовный проводник, показывающий путь к мудрости, истине, пониманию и миру. Она также показывает необходимость сделать перерыв, поразмышлять и проверить правильность вашего пути.

Тигр

Тигр-покровитель – это живые, необузданные чувства и эмоции. Он помогает людям с интуицией, которые всегда прислушиваются к своим инстинктам.

Волк

Волк связан с интеллектом, инстинктом и свободой. Он будет помогать вам, когда вы запутались в социальных ситуациях, показывая вам правильный путь и нужные решения.

Текст: Flytothesky.ru

Вам будет интересно:

Тест: Каков ваш духовный архетип?