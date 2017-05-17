Вам срочно нужна детоксикация от социальных сетей!

Можете ли вы вспомнить то время, когда вас не волновало сколько лайков или комментариев собрал ваш пост? А может быть, вы когда-то тратили не более двух минут перед загрузкой фото? Вы вообще когда-либо задумывались над тем, как бы выглядела жизнь без социальных сетей?





Кстати, а как развивались ваши отношения с социальными сетями?

Просто взгляните на ваши отношения с ними и на количество затраченного времени. Это не касается тех, для кого социальные медиа являются частью работы. Итак, если для вас это развлечение и общение, то оно уже давно стало катастрофически, а то и угрожающе доминировать в вашей жизни. Вы не можете прожить и дня, чтобы не изучить новости и не просмотреть все скандалы и сплетни, а то и принять в них участие.

Наверное, пришло время для детоксикации.

Конечно, поставить себе цель, скажем, месяц не пользоваться социальными сетями звучит для вас нереально жестоко, но попробовать-то можно? Начните хотя бы с первого шага – не загружать их сразу после пробуждения, чтобы просмотреть, что там произошло за ночь.

А теперь важнейший вопрос к самому себе о взаимоотношениях с социальными сетями: «Чувствую ли я себя комфортно и спокойно, находясь там, и получаю ли я от этого удовольствие?»

Теперь проверьте себя на следующие пять признаков: они тоже буквально «кричат» вам о необходимости детоксикации ряди вашего же эмоционального, психического и физического благополучия.

1. У вас болит запястья, спина или шея

Может быть, вы считаете это мелочью и просто побочными эффектами современного сидячего образа жизни? Потратьте несколько минут и закройте глаза. Сделайте пять глубоких вдохов и выдохов, сосредоточьтесь на дискомфорте в этих местах. Пора все же что-то менять в жизни.

2. Вы постоянно изучаете страницы других людей

Вы когда-нибудь чувствовали себя неуютно после просмотра чужих профилей? Вы замечаете, что завидуете, расстраиваетесь или раздражаетесь? Зависите ли вы от мнения других людей, их комментариев или фото? Если вы сравниваете свою жизнь с другими, а не чувствуете позитив и вдохновение, может быть, настало время пересмотреть цель социальных медиа в вашей жизни?

3. Вы тратите больше получаса на подготовку собственного поста к публикации

Вы тщательно подготавливаете очередной пост для своей странички. Испытываете ли вы волнение, когда отправляете его (фотографию или контент) на публикацию? А потом ежеминутно проверяете лайки и отзывы? Если вы не публикуете свой настоящий искренний «голос», а вместо этого тратите время на его подготовку, дабы он выглядел лучше, привлекательнее и круче, то над этим стоит задуматься.

4. Вы пренебрегаете другими приоритетными вещами в жизни

Сколько времени вы выделяете на социальные сети ежедневно? Есть ли другие вещи в вашем разделе «жизнь и благополучие», которые игнорируются из-за социальной онлайн-активности? Если вы отключите социальные медиа на месяц, чем вы будете заниматься себе на пользу? Помните ли вы свои собственные личные цели и список намерений? Или с них давно пора сдувать пыль?

5. Вы забросили свои хобби и увлечения

Потеряли ли вы интерес к привычным увлечениям, уделяя больше времени онлайн-активности? Насколько это сделало вас счастливее и придало больше вдохновения? Что вы вообще приобрели в результате присутствия в вашей жизни социальных сетей?

Ответы на эти вопросы не ставят своей целью отрезать вас от мира или заставить отказаться от онлайн-общения, а скорее проанализировать и дать оценку своей зависимости, если она есть. Попробуйте не заходить туда один день, и проверьте свою реакцию. Затем увеличьте время и обратите внимание на более насущные вопросы и проблемы. В любом случае, помните, что вы гораздо больше, чем просто профиль в социальных сетях. Вы ценная личность. Причем в реальной жизни!

Текст: Flytothesky.ru