1000 дней без героина: невероятная трансформация бывшей наркоманки

Когда люди публикуют фотографии до и после, обычно это связано с грандиозной потерей веса. Конечно, такие преобразования заслуживают уважения, но еще более невероятными становятся истории, где люди делятся своими внешними изменениями после победы над наркоманией.

Пользовательница DisregardThisOrDont разместила в Twitter свои фото с разницей в 1000 дней, но они выглядят как фотографии двух совершенно разных девушек…





Несколько месяцев назад она публиковала свои промежуточные изменения…





В своем новом посте DisregardThisOrDont рассказывает, почему она решила поделиться тем, как она внешне видоизменилась.

«Ранее я уже рассказывала свою историю выздоровления, но 1000 дней – это важная веха для любого выздоравливающего наркомана, и я хочу её отпраздновать. Это не просто 1000 дней без героина, это нечто большее. Честно говоря, я даже чувствую, что 36 дней в тюрьме и последующее нахождение в реабилитационном центре – это как бы не считается. Поэтому я официально отмечаю 1000 дней без героина по своему собственному отсчету».

Она также советует всем, кто борется с зависимостью:

«Никогда не бойтесь просить о помощи. Мы не сможем помочь вам, пока вы не попросите. Просить о помощи страшно, но медленно умирать или провести всю оставшуюся жизнь в тюрьме тоже чертовски страшно».

Девушка также объясняет, что её изменения не только физические.

«Возможно, вы не сможете увидеть разницу, но я могу. На фотографии, где я блондинка, я глубоко несчастна. Я только что бросила своего парня-наркомана, и сама потихоньку выздоравливаю. Моя наркотическая зависимость в этот момент полностью поглотила все мысли. Я обрезала волосы и выкрасила их в белый цвет, а также обесцветила брови. А еще у меня по всему телу были болячки размером с 10 центов. Я была замкнута и почти ничего не ела». «Фото справа – это уже совершенно другой человек: это девушка, которая любит себя. Мои волосы отросли, и я здорова! Эта счастливая девушка празднует свои 1000 дней без героина с любимым человеком, который видел ее в гораздо худшем состоянии».

Подавляющее большинство комментаторов полностью поддержали девушку, а некоторые даже делились своими историями и опытом борьбы с зависимостью.

Текст: Flytothesky.ru