Быть самой лучшей: 10 шагов к успеху

Стать лучшей не так и сложно. Важно понять, для кого и для чего это вам нужно. Полюбить саму себя, укрепить семейные отношения, заставить окружающих обратить на вас внимание — результат, к которому вы стремитесь, обязательно будет достигнут, если постараться следовать нескольким простым правилам.





1. Радуйтесь тому, что у вас есть, и искренне улыбайтесь. Для того, чтобы улыбаться, не нужно особых усилий, но это дает огромное преимущество в любых жизненных ситуациях. Люди всегда тянутся к тому, кто смотрит на мир позитивно и вызывает приятные эмоции.

2. Ведите активный образ жизни, не пренебрегайте занятиями спортом. Следите за своей фигурой и, при необходимости, старайтесь привести ее в порядок. Пусть стремление к здоровому и красивому телу станет приятным процессом и не доставляет дискомфорт, поэтому нет ничего страшного в том, если вы решили обратиться к специалистам по питанию и здоровому образу жизни в целом. И будьте в отличном настроении. Нет никого прекраснее жизнерадостной, воспитанной и красивой женщины, стремящейся к достижению всех поставленных целей.

3. Тренируйте в себе способность пошутить смешно и к месту. Чувство юмора — залог успеха почти в любой ситуации. Постарайтесь всегда иметь в запасе несколько хороших шуток или историй из жизни. Рассказанный в компании забавный анекдот может расположить к вам окружающих без дополнительных усилий.

4. Ухаживайте за собой. Даже если финансовое положение в данный момент не позволяет вам сменить гардероб или перекрасить волосы в хорошем салоне красоты, достаточно просто быть аккуратной и «свежей». Одежда должна быть чистой и опрятной, волосы — не засаленными и собранными в прическу. Не грызите ногти и сделайте себе маникюр (совсем не обязательно красить ногти лаком, достаточно придать им красивую форму). Ходите с прямой спиной и следите за походкой.

5. Научитесь слышать и слушать людей, которые с вами ведут беседу. Но и развивайте в себе полезный навык — молчать, когда это действительно необходимо. Умение вести разговор и заинтересовать собеседника своей личностью — крайне важная вещь в общении.

6. Всегда отвечайте отказом, если вам действительно хочется сказать «нет». Не стоит идти против себя ради того, чтобы угодить посторонним людям. Гораздо сложнее устранять последствия своего «да», если согласием отвечать не хотелось, но пришлось.

7. Не забывайте о правилах этикета и о том, что мыслить нужно позитивно. Будьте вежливой и приветливой. А еще очень важна доброта. Все необходимое о культуре общения можно почерпнуть из книг, которых полно на полках магазинов.

8. Наслаждайтесь каждым моментом в своей жизни. Не зацикливайтесь на одних и тех же вещах и помните об ошибках, совершенных в прошлом. Не наступайте на одни и те же грабли. Мудрость — это, несомненно, важнейшее качество успешной женщины.

9. Ставьте цели и во что бы то ни стало добивайтесь их. Возьмите за правило: нельзя достичь чего-либо только частично. Постарайтесь сделать все, чтобы задуманное осуществилось, а препятствия были устранены. Естественно, не в ущерб другим людям.

10. Находите время для родных, близких людей, друзей и просто хороших знакомых. Да, учеба и работа — важные составляющие современной жизни, но нет ничего главнее семьи и дружбы. Если карьера пойдет в гору, а связь с семьей утеряна, может случиться так, что будет не с кем разделить радостные минуты. Точно так же в тяжелый жизненный период некому будет поплакаться и попросить совета. Только самые близкие люди примут вас любую: голодную, холодную, злую, без денег и званий. Не забывайте говорить родным, как сильно вы их любите и цените. Дорожите каждой секундой, проведенной вместе, ведь завтра может быть уже поздно.

Текст: Flytothesky.ru