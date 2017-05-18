Белорусам теперь не нужна виза в Аргентину

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Соглашение между Беларусью и Аргентиной о безвизовом въезде вступило в силу с пятницы, напомнили в дипломатическом представительстве РБ в южноамериканской стране.



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Белорусские туристы могут путешествовать без визы в целый ряд стран по всему миру, а с этой пятницы — в том числе и в Аргентину.

"С 19 мая белорусам нет необходимости в визе для въезда в Аргентину. Граждане Беларуси, являющиеся владельцами общегражданских паспортов, могут въезжать, следовать транзитом и временно пребывать на территории Аргентины без виз в течение периода, не превышающего 90 суток со дня первого въезда непрерывно в течение календарного года", — сообщили в белорусском посольстве в Аргентине.

Как убедился Sputnik самый дешевый билет в одну сторону на самолет до Буэнос-Айреса из Минска можно купить от 700 долларов — с пересадками и более чем сутками в пути. Большинство же билетов на перелеты стоят в районе тысячи долларов США и в зависимости от уровня комфорта могут быть выше.

Однако кроме Аргентины в Южной Америке белорусы смогут посетить и, скажем, Бразилию или Венесуэлу, с которыми у республики действует также соглашение о безвизовом въезде.