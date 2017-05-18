Ваше откинутая спинка кресла VS колени сзади сидящего: у кого больше прав?

Это чертовски неприятно, когда у вас опущена подставка и вы пытаетесь поработать или поесть, а человек перед вами откидывает спинку кресла, сужая и без того крошечный промежуток между вашими коленями и спинкой. В конце концов, вы откидываете назад и свое кресло – ведь это ваше право, хоть этим вы раздражаете человека, сидящего за вами. Такой вот раздражающий эффект домино для пассажиров, пытающихся отвоевать себе пространство. Итак, кому все же принадлежит это пространство?





Два профессора по юриспруденции провели онлайн-опрос, чтобы изучить концепции поведенческой экономики применительно к дискуссиям об откинутом кресле. Они попросили людей представить себе, что они совершают шестичасовой перелет из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, и что авиакомпания ввела новую политику, позволяющую пассажирам платить людям перед ними за то, чтобы они не откидывали свою спинку кресла.

Одной группе было предложено определить самую низкую сумму, за которую они готовы отказаться от этой функции. Второй группе было предложено определить максимальную сумму, которую они готовы были заплатить, чтобы не дать впереди сидящему человеку откинуться назад.

«Откидывающиеся» хотели в среднем 41 доллар за то, что они откидывать назад спинку не будут, а люди, сидящие сзади и «ущемленные» спинкой переднего кресла, были готовы заплатить в среднем 18 долларов.

Это говорит о том, что пространство принадлежит «откидывающимся», так как для них оно более ценно. Как это объясняется в журнале The Economist:

Согласно теориям Рональда Коуза, получившего в 1991 году Нобелевскую премию по экономике, пространство между местами в самолете является дефицитным ресурсом. Поэтому не имеет значения, у кого первичное право собственности (при условии отсутствия препятствий для сделки). Рынок диктует следующее: тот, кто ценит пространство больше, купит его у другого (в данном случае это обычно относится к «откидывающимся».)

Но затем они изменили условия в другом эксперименте. Вместо того чтобы торговаться из-за суммы, людям было сказано, что им придется вести переговоры, чтобы получить право откидываться в первую очередь. Экспериментаторы обнаружили, что в этом случае «откидывающиеся» были готовы заплатить только 12 долларов, а сидящие сзади не хотел уступать свое пространство для ног меньше, чем в среднем за 39 долларов. В данном случае, это выглядит так, словно право собственности принадлежит сидящему сзади, который больше ценит пространство для удобства своих ног.

Профессора ссылаются на работу поведенческого экономиста Дэниела Канемана, чтобы объяснить это несоответствие:

Люди вообще не любят терять то, что у них есть. Когда ресурс предоставляется им по умолчанию (даже что-то весьма банальное, например, ручка), люди, как правило, не желают с ним расставаться. Как следствие, наименьшая сумма денег, за которую они готовы с этим предметом расстаться, зачастую намного превышает сумму, которую они готовы были бы заплатить, чтобы этот же предмет купить.

Другими словами, если удобство воспринимается как данность, как в случае с креслами в самолетах, люди не хотят отказываться от него. Поведенческая экономика сложна, и если вы изучите все исследование целиком, то вы в этом убедитесь.

Однако тот факт, что эта функция существует по умолчанию, указывает на то, что человек, у которого откидывается сиденье, свое пространство контролирует. (Если вам не нравится, сядьте за сиденьем, которое назад не откидывается, если есть такая возможность).

С другой стороны, если вы тот человек, который откидывается назад, возможно, вы знаете о хороших манерах и не будете опускать спинку во время еды или с размаху её откидывать, а если вы действительно хотите быть вежливым, вы просто спросите разрешения у сзади сидящего. Вот что рекомендует бывшая бортпроводница Бет Блэр:

…Самое удачное «откидывание спинки кресла» по моим наблюдениям – это когда пассажир, желающий откинуться назад, поворачивается к сидящему сзади и спрашивает его позволения. Чаще всего ответ положительный. Хотя иногда пассажиры могут говорить: «Я работаю с компьютером, и мне действительно нужно пространство. Вы не возражаете подождать минут 15, пока я закончу?»

Это кажется глупой проблемой «первого мира», но так и есть, учитывая, что авиакомпании действительно уменьшают пространство для ног, чтобы вместить больше пассажиров на борту. На самом деле, не было бы ничего удивительного, если бы авиакомпании еще и начали взимать плату за право откидываться назад.

Текст: Flytothesky.ru